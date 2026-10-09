Cine este soția miliardarului Michael Dell, Susan: Poze cu ea și critici dure împânzesc internetul. Mulți o numesc „fața Mar-a-Lago”

Susan Dell în 2006, dr. versus pe 7 octombrie 2026 împreună cu soțul ei Michael Dell și Donald Trump la Casa Albă, stg. Sursa foto: Getty Images

Susan Dell, soția miliardarului Michael Dell, a ajuns în centrul unei controverse online după ce familia sa a anunțat o donație de 6,25 miliarde de dolari pentru conturile de investiții destinate copiilor americani, un program promovat de președintele Donald Trump. Aparițiile sale la Casa Albă au generat dezbateri despre relația dintre miliardari și administrația americană, dar și un val de comentarii despre aspectul său fizic.

În paralel, pe rețelele sociale au circulat afirmații despre presupusele sale legături cu organizații pro-Israel și cu mișcarea sionistă.

Controversa reunește mai multe subiecte distincte, de la filantropie și influență politică până la atacuri personale și acuzații care nu sunt susținute de dovezi suficiente.

Critici dure la adresa ei, pe rețelele sociale

Chiar pe pagina de Facebook a lui Michael Dell, unde cei doi anunțau donația printr-un clip video, comentariile urmăritorilor au fost însoțite de remarci ironice despre chipul, ochii și sprâncenele soției sale. „Poate să clipească?”, „E un robot?” sau „Ce s-a întâmplat cu ochii ei?” sunt doar câteva dintre reacțiile publicate de utilizatori.

„Nu clipesc niciodată!!!”

„Sprâncenele alea, totuși…”

„Arată ca un desen al lui Napoleon cu Trisha.”

„Chiar e un android?”

„Sunt oamenii ăștia cyborgi?”

„E mătușa Gladys din Weapons?”

„Cineva ar trebui să-i dea niște terci de mălai.”

„Arată de parcă ar fi drogată. Doamnă, mai ușor cu stimulentele!”

„Nu era ea în filmele Smile?”

„Dacă un miliardar poate avea o soție care arată așa, atunci avem cu toții o șansă.”

„Doamne, ce s-a întâmplat cu ochii ei?!”

„Ce sistem de operare folosește robotul ăsta?”

„E generată de inteligența artificială?”

„E un robot, Doamne!”

„Nu poate fi adevărat. Chiar doarme cu ochii deschiși?”

„Arată de parcă ar fi Dee Snider.”

„Are permanent expresia cuiva care tocmai a trecut printr-un șoc.”

„Ce naiba s-a întâmplat cu soția lui?”

„Barmanul ei știe niște secrete.”

„Am crezut că are aplicat un filtru de înlocuire a feței.”

„Ochii… parcă ar fi niște extratereștri care au preluat controlul asupra corpului!”

„E un robot cu inteligență artificială lângă el?”

Cine este Susan Dell

Susan Dell, în vârstă de 62 de ani, este o filantroapă americană, căsătorită, din 1989, cu Michael Dell, fondatorul și directorul general al Dell Technologies, în vârstă de 61 de ani.

Cei doi au patru copii și au fondat în 1999 Michael & Susan Dell Foundation, o organizație care finanțează proiecte în domenii precum educația, sănătatea și dezvoltarea economică a familiilor.

Înainte de a deveni cunoscută pentru activitatea filantropică, Susan Dell a lucrat în industria modei și a fondat brandul de lux Phi, potrivit revistei People.

În ultimii ani, activitatea sa publică s-a concentrat în mare parte asupra proiectelor sociale și educaționale susținute de familia Dell.

Numele său a intrat însă într-o dezbatere politică mai amplă după implicarea familiei în programul Trump Accounts, inițiativa prin care administrația americană urmărește să le ofere copiilor acces la conturi de investiții încă de la naștere.

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Donația de 6,25 miliarde de dolari și relația cu Donald Trump

Pe 2 decembrie 2025, Michael și Susan Dell au anunțat că vor aloca 6,25 miliarde de dolari pentru finanțarea conturilor de investiții destinate copiilor americani, potrivit CNBC.

Donația este concepută pentru a acoperi contribuții de câte 250 de dolari pentru până la 25 de milioane de copii eligibili, în special cei care au cel mult 10 ani și provin din zone cu venituri medii ale gospodăriilor de până la 150.000 de dolari.

Programul Trump Accounts prevede conturi în care banii sunt investiți în instrumente financiare legate de piața bursieră americană. Separat de contribuția familiei Dell, legislația federală prevede o depunere inițială de 1.000 de dolari pentru copiii eligibili născuți între 2025 și 2028.

Donația nu este destinată personal lui Donald Trump, ci conturilor copiilor. Cu toate acestea, numele președintelui este asociat direct cu programul, iar familia Dell a participat la evenimente de promovare organizate la Casa Albă.

Apariția la Casa Albă care a aprins internetul

Miercuri, pe 7 octombrie 2026, Susan și Michael Dell au revenit la Casa Albă pentru a prezenta evoluția inițiativei. Potrivit declarațiilor făcute în cadrul evenimentului, 10 milioane de conturi fuseseră finanțate, iar obiectivul anunțat era atingerea pragului de 25 de milioane până la sfârșitul săptămânii.

Apariția a amplificat discuțiile despre rolul marilor averi private în politicile publice. Susținătorii programului consideră că acesta le poate oferi copiilor un avantaj financiar la începutul vieții adulte. Criticii se întreabă dacă inițiativa va reduce în mod semnificativ inegalitățile economice și subliniază că rezultatele vor depinde de evoluția investițiilor și de posibilitatea familiilor de a adăuga bani în conturi.

O altă critică vizează relația dintre donațiile private și vizibilitatea politică. O contribuție de asemenea amploare poate consolida imaginea unui program prezidențial și poate oferi donatorilor acces la evenimente și la persoane aflate în poziții de putere. Acest lucru ridică întrebări legitime despre transparență, chiar dacă nu reprezintă, în sine, dovada unui schimb ilegal de favoruri.

În mai 2026, The Washington Post a relatat că o subsidiară a Dell Technologies a primit un contract al Pentagonului cu o valoare maximă de 9,7 miliarde de dolari. Publicația a menționat și investiții în acțiuni Dell asociate portofoliului lui Trump, ceea ce a determinat experți în etică guvernamentală să ridice întrebări privind aparența unor conflicte de interese.

Existența acestor împrejurări nu demonstrează că donația familiei Dell a determinat atribuirea contractului. Pentru a stabili o asemenea legătură ar fi necesare dovezi suplimentare. Totuși, asocierea dintre donația privată, promovarea prezidențială și relațiile comerciale ale companiei explică de ce subiectul este urmărit de presă și de comentatorii politici.

De ce este Susan Dell criticată pentru aspectul fizic

În paralel cu dezbaterea despre donație, fotografiile și videoclipurile cu Susan Dell au devenit intens distribuite pe rețelele sociale. Utilizatorii au comparat imagini din perioade diferite și au comentat trăsăturile feței, expresiile și presupusele schimbări de aspect.

O parte dintre comentarii folosesc expresia „Mar-a-Lago face” (n.r. fața Mar-a-Lago), sau „MAGA face” (n.r. fața MAGA), etichete informale întâlnite online, folosite pentru a ironiza aspectul unor persoane publice despre care se presupune că au apelat la proceduri estetice sau care ironizează susținătorii lui Donald Trump.

În cazul lui Susan Dell, au apărut speculații despre posibile intervenții cosmetice. Aceste afirmații se bazează în principal pe interpretarea fotografiilor și nu există suficiente dovezi publice care să arate cu certitudine că ar fi făcut anumite proceduri.

În plus, apropierea de Donald Trump transformă persoanele prezente la evenimentele sale în ținte ale unor comunități online cu opinii politice puternice. În acest context, aspectul fizic devine uneori un instrument de ridiculizare sau de exprimare a nemulțumirii față de cercul de persoane asociat președintelui.

În februarie 2026, publicația de verificare Lead Stories a analizat un videoclip cu Susan Dell de la un eveniment organizat la Casa Albă în decembrie 2025. Înregistrarea fusese încetinită și distribuită pe X, însoțită de comentarii despre comportamentul său. Verificarea a identificat înregistrarea originală și a arătat că încetinirea imaginilor putea face mișcările să pară neobișnuite.

Pentru unii utilizatori, imaginile reprezintă și o ocazie de a ironiza bogăția și stilul de viață al elitelor. Pentru alții, ele sunt pur și simplu conținut viral, distribuit pentru că provoacă reacții puternice. Există și comentarii motivate de ostilitatea politică față de administrația Trump.

Ce se știe despre presupusele legături cu sionismul

Un alt subiect apărut în discuțiile online îl reprezintă presupusele legături ale lui Susan Dell cu organizații pro-Israel și cu sionismul.

Sionismul desemnează o familie de mișcări și idei politice legate de autodeterminarea poporului evreu și de existența unui stat evreiesc în Israel. În dezbaterile contemporane, termenul este folosit pentru poziții diverse, inclusiv în discuțiile despre guvernul israelian și genocidul din Fâșia Gaza.

Informațiile publice despre activitatea filantropică a familiei Dell arată că fundația lor a sprijinit proiecte și organizații din mai multe țări, inclusiv Israel. Baza de date InfluenceWatch enumeră granturi acordate în 2024 unor organizații care desfășoară activități în Israel sau promovează relațiile cu acesta.

Printre exemplele menționate se numără finanțări pentru America Israel Democracy Coalition, în legătură cu activități de combatere a antisemitismului, și un grant către American Friends of Ogen, organizație asociată unui furnizor israelian de servicii financiare sociale. Sunt informații despre finanțări instituționale, care pot fi analizate prin consultarea documentelor fundației și ale organizațiilor beneficiare.

Aceste date arată că fundația familiei Dell a susținut anumite inițiative legate de Israel, dar nu demonstrează neapărat că Susan Dell împărtășește toate pozițiile politice ale organizațiilor finanțate și nici că ar exista o agendă secretă coordonată de aceasta.