Fiul fondatorului Dell și-a clădit propriul imperiu, de 13 miliarde de $. Zack abia împlinește 30 de ani și are o afacere cu baterii

4 minute de citit Publicat la 15:41 07 Aug 2026 Modificat la 15:41 07 Aug 2026

CEO-ul Dell Computer, Michael Dell, soția sa, Susan, alături de copiii lor, Juliette și Zach, în Austin, Texas, 2013. Sursa foto: Profimedia Images

Fiul lui Michael Dell a construit un business de 13 miliarde de dolari în domeniul bateriilor pentru locuințe. Zach Dell vrea să ajungă în fiecare cartier din America și apoi în Europa, potrivit publicației Fortune.

La doar 29 de ani (n.r. va împlini 30 de ani luna aceasta), Zach Dell, fiul fondatorului Dell Technologies conduce una dintre cele mai rapide ascensiuni din industria energetică. Compania Base, pe care a cofondat-o în 2023, a atras recent o nouă finanțare de 1 miliard de dolari în runda Series D, iar evaluarea companiei a crescut spectaculos, de la 4 miliarde la 13 miliarde de dolari în mai puțin de un an.

Obiectivul lui Dell este unul extrem de ambițios: instalarea unui sistem de baterii pentru locuințe Base în fiecare curte din Statele Unite și, ulterior, extinderea pe piețele internaționale.

„Vrem să aducem Base în fiecare cartier din America, în timp. Piața de retail a energiei electrice pentru locuințe din SUA valorează aproximativ 200 de miliarde de dolari. Dimensiunea oportunității este uriașă și, desigur, avem și ambiții globale. Credem că piețe precum Marea Britanie, Germania, Australia și, posibil, altele sunt foarte atractive.”

De la o instalație pe zi la peste 100

În doar trei ani de activitate, Base a trecut de la instalarea unui singur sistem de baterii pe zi la peste 100 de instalații zilnic, ajungând la mai mult de 30.000 de clienți.

Compania a deschis în acest an propria fabrică de baterii, Base Factory 1, în Austin, Texas, iar o a doua unitate de producție, mult mai mare, este deja în construcție și ar urma să fie finalizată în 2027.

Base și-a început activitatea în Texas, iar recent s-a extins în Illinois. Planurile pentru anul viitor includ intrarea în alte state americane, fie pe piețele dereglementate de energie, fie în parteneriat cu operatorii regionali de utilități.

Un model diferit față de generatoarele clasice

Modelul de business al Base este construit în jurul unei soluții complete pentru locuințe: furnizarea de energie electrică și alimentare de rezervă prin intermediul unui sistem de baterii, în locul generatoarelor tradiționale pe benzină sau motorină.

În loc ca proprietarii să cumpere un sistem de backup care poate costa peste 15.000 de dolari, compania percepe o taxă de instalare de maximum 695 de dolari și un abonament lunar fix de 19 dolari.

Potrivit lui Dell, costurile totale cu energia sunt, în multe cazuri, mai mici, deoarece bateriile pot livra energie înapoi în rețea în momentele în care cererea este ridicată.

În cazul unei pene de curent, bateria poate alimenta locuința timp de două sau trei zile, iar cei care aleg varianta cu două baterii beneficiază de o autonomie și mai mare.

„Suntem, în realitate, o companie de infrastructură”

Zach Dell spune că adevărata sursă de venit a companiei nu este vânzarea bateriilor către consumatori, ci administrarea acestora în piața angro de energie.

„Modelul nostru de afaceri, care este foarte diferit, este că noi suntem, în realitate, o companie de infrastructură. Deținem și operăm aceste active pe piețele angro de energie. Acolo câștigăm bani, nu încercând să vindem consumatorilor un produs cu o marjă foarte mare plătită în avans.”

Noua rundă de finanțare a fost condusă de Ribbit Capital, Addition, Valor Equity Partners și Strategic Investment Group din cadrul JPMorgan Chase. Printre investitorii existenți care au participat din nou la finanțare se numără Thrive Capital, Andreessen Horowitz (a16z), Lightspeed, Trust Ventures și CapitalG.

Dell consideră că investitorii împărtășesc aceeași perspectivă pe termen lung.

„Toți investitorii gândesc pe termen lung, având în vedere dimensiunea oportunității și timpul necesar pentru a o valorifica. Am făcut multe progrese, dar, dacă privim imaginea de ansamblu, abia am început.”

Michael Dell nu este implicat în companie

Deși Michael Dell este unul dintre cei mai bogați oameni din lume și ocupă în prezent locul al cincilea în clasamentul miliardarilor, acesta nu este implicat în activitatea Base.

Fiul său spune însă că îl consideră un mentor și admite că notorietatea numelui Dell reprezintă un avantaj atunci când vine vorba despre atragerea investițiilor.

Base produce acum propriile baterii

Până în acest an, compania instala baterii fabricate de alți producători. Odată cu inaugurarea propriei fabrici, Base produce acum sisteme dezvoltate special pentru alimentarea locuințelor și pentru integrarea în rețeaua electrică.

Dell susține că acestea sunt diferite de bateriile destinate în principal încărcării automobilelor electrice.

„Această baterie este proiectată pentru a deveni o resursă a rețelei electrice. Este mai mare, se instalează mai rapid, face trecerea la alimentarea de rezervă mai eficient, este mai puternică și oferă o autonomie mai mare.”

Compania oferă două variante: sisteme cu o singură baterie sau cu două baterii.

„Majoritatea oamenilor își doresc, de fapt, două baterii, însă nu toată lumea are suficient spațiu lângă casă pentru instalarea ambelor.”

Noul model dezvoltat de Base poate stoca 39,2 kWh de energie electrică, o capacitate considerabil mai mare decât cea oferită de majoritatea concurenților.

Cererea de energie crește odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale

Dell consideră că explozia centrelor de date dedicate inteligenței artificiale pune o presiune tot mai mare asupra rețelelor electrice, iar sistemele de stocare rezidențială pot contribui la echilibrarea consumului.

„Încărcăm bateriile atunci când prețurile din rețea sunt scăzute și le descărcăm atunci când cererea este mare și prețurile din rețea sunt ridicate.”

Prin acest mecanism, compania susține că îi ajută atât pe proprietari să reducă factura la energie, cât și operatorii rețelelor electrice să gestioneze mai eficient perioadele de consum ridicat.

Strategie agresivă de extindere

Pentru a accelera adoptarea serviciului în Illinois, Base oferă unor clienți costuri de instalare de doar 95 de dolari, comparativ cu tariful standard de 695 de dolari.

Dell afirmă că politica de prețuri va continua să fie adaptată în funcție de caracteristicile fiecărei piețe.

„Cel mai probabil vom experimenta cu politica de prețuri în funcție de semnalele pieței, pe măsură ce intrăm pe noi piețe.”