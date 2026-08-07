Un profesor le-a cerut copiilor la clasă să deseneze un pătrat cu trei linii. Doar o elevă a știut soluția

Un exercițiu de logică propus de un profesor din India a devenit viral pe internet (imagine cu caracter ilustrativ) FOTO: Getty Images

Un exercițiu de logică propus de un profesor din India a devenit viral pe internet, după ce a demonstrat cât de mult ne poate influența modul în care interpretăm un enunț. Deși cerința părea imposibilă la prima vedere, rezolvarea s-a dovedit a fi surprinzător de simplă și a oferit o lecție valoroasă despre gândirea critică și puterea cuvintelor.

Profesorul Raviraj Master le-a adresat elevilor o provocare aparent banală: „Desenați un pătrat cu trei linii.” Cerința era atât de scurtă încât majoritatea copiilor au presupus imediat că trebuie să construiască pătratul folosind doar trei linii, relatează Upworthy.

Elev după elev a venit la tablă și a încercat să rezolve exercițiul. Unii au desenat trei laturi ale unui pătrat, alții au încercat soluții mai creative. Un elev a trasat trei linii continue și a completat a patra latură cu o linie punctată, însă nici această variantă nu a fost considerată corectă.

În cele din urmă, o elevă a oferit răspunsul care i-a surprins pe toți. Ea a desenat un pătrat complet, cu toate cele patru laturi, apoi a trasat trei linii în interiorul acestuia. Cerința fusese respectată întocmai: desenase un pătrat cu trei linii, nu folosind trei linii.

Clipul cu rezolvarea problemei poate fi vizionat AICI.

O lecție despre importanța formulării

Exemplul arată cât de ușor putem interpreta greșit o cerință atunci când pornim de la presupuneri. De cele mai multe ori, creierul completează automat informațiile lipsă și alege prima interpretare care pare logică, fără să analizeze toate sensurile posibile ale cuvintelor.

Dacă profesorul ar fi formulat cerința astfel: „Desenați un pătrat folosind trei linii”, exercițiul ar fi avut un cu totul alt sens. Diferența dintre cele două formulări este dată de un singur cuvânt, însă acesta schimbă complet modul în care poate fi înțeleasă problema.

Specialiștii în logică susțin că astfel de exerciții îi învață pe oameni să acorde mai multă atenție limbajului și să analizeze cu atenție ceea ce li se cere, înainte de a căuta o soluție.

Cum poate fi folosită ambiguitatea

Lecția nu se limitează însă la jocurile de logică. Ambiguitatea este folosită frecvent în publicitate, în discursul politic și în comunicarea publică, unde formulările vagi pot lăsa loc unor interpretări diferite.

În logică, această tehnică este cunoscută drept „eroarea echivocului” sau „eroarea ambiguității”. Ea apare atunci când un cuvânt sau o expresie are mai multe sensuri, iar interlocutorii îi atribuie înțelesuri diferite.

În cazul exercițiului, cuvântul „cu” poate însemna atât „folosind”, cât și „având” sau „însoțit de”. Majoritatea elevilor au ales prima interpretare, în timp ce soluția corectă se baza pe cea de-a doua.

Filosoful Justin D'Ambrosio descrie acest tip de formulare drept o „subspecificare manipulatoare”, întrucât lasă intenționat loc mai multor interpretări. Potrivit acestuia, utilizarea unor termeni vagi le permite celor care comunică să evite explicațiile clare și să își adapteze ulterior sensul afirmațiilor.

Același mecanism poate fi întâlnit și în mass-media sau în comunicarea politică, unde concepte precum „dreptate”, „echitate” sau „democrație” sunt invocate frecvent fără o definiție precisă, lăsând publicului libertatea de a le interpreta în mod diferit.

De ce este important să analizăm cu atenție cuvintele

Exercițiul demonstrează că, înainte de a încerca să găsim răspunsul la o problemă, este esențial să înțelegem exact ce ni se cere. O simplă schimbare de formulare poate modifica radical sensul unei întrebări.

Totodată, conștientizarea faptului că unele cuvinte au mai multe sensuri poate reduce neînțelegerile dintre oameni. În multe situații, disputele nu pornesc din diferențe reale de opinie, ci din faptul că fiecare persoană atribuie același termen unui înțeles diferit.

Dincolo de ingeniozitatea soluției, provocarea propusă elevilor demonstrează că gândirea critică începe adesea cu un pas simplu: să citim cu atenție și să punem sub semnul întrebării propria interpretare a cuvintelor.