Alina Pușcău, fosta concurentă la "Asia Express", în sala de operaţii, după ce a anunţat că are cancer. "Rugaţi-vă pentru mine"

Alina Pușcău, fosta concurentă la "Asia Express", operată de urgenţă, vineri, 7 august, după ce a anunţat că are cancer. Sursa colaj foto: Instagram/Alina Puscau

Alina Puşcău, actriţă şi model internaţional, a anunţat vineri că va fi operată în Los Angeles şi a făcut un apel emoţionant către prietenii şi susţinătorii ei, cărora le-a transmis să continue să se roage pentru salvarea ei, relatează Spynews.ro. În vârstă de 44 de ani, fosta concurentă de la "Asia Express" a dezvăluit în urmă cu o zi că a fost diagnosticată cu cancer la sân, iar boala s-a extins și a produs metastaze.

Cu lacrimi în ochi şi multă speranţă în suflet, vedeta a transmis un mesaj video copleşitor vineri, în jurul orei 10:00, ora României. Pe înregistrarea postată pe contul ei de Instagram, aceasta şi-a rugat apropiaţii şi susţinătorii din comunitate să facă rugăciuni pentru ea. Potrivit declaraţiilor sale, va intra în sala de operaţii la Centrul Medical Ronald Reagan UCLA din Los Angeles, iar intervenţia este programată la ora 11:00 (n.r.: ora 21:00, ora locală a României).

"Pentru că v-aţi rugat pentru mine, a venit miracolul: vineri, pe 7 august, UCLA încearcă să-mi salveze viaţa. Am cancer la sân, am intrat în metastază, este foarte greu pentru mine", a spus Alina Puşcău pe filmarea făcută publică pe social media.

Ulterior, vedeta i-a îndemnat pe oameni că continuă să spună rugăciuni pentru ca intervenţia medicală să fie o reuşită şi să câştige lupta cu boala.

"Vă rog frumos, rugaţi-vă pentru mine, pentru că este singurul tratament ţintit care o să mă ajute să îmi salvez viaţa", a mai spus Alina Puşcău.

Alina Puşcău, despre cancerul care s-a extins la oase: "Am cinci tumori, una în piept"

Cunoscută pentru rolurile din filmele "Conan the Barbarian" (2011) și "Dracula: The Dark Prince" (2013), Alina Puşcău a vorbit despre diagnosticul teribil în urmă cu câteva zile.

"Vreau să vă rog ceva. Din suflet și din inimă să vă rugați pentru mine, pentru că trec printr-o perioadă foarte dificilă. Am o boală foarte gravă la sân, la axilă. Am cinci tumori, una în piept. Acum am aflat că am cinci în axilă și mi s-a dus în oase", a transmis aceasta pe Instagram.

Actriţa, care a participat la "Asia Express" alături de Cristina Postu, în sezonul din 2025, le-a cerut şi atunci tuturor celor care o îndrăgesc să meargă la biserică și să se roage pentru ea. Alina Puşcău a aflat că are cancer la sân la începutul lui 2026, dar primele semne ale bolii au început să își facă simțită prezența încă de acum câțiva ani.

"Chiar la începutul anului. Și în Asia Express avea cancer, dar nimeni nu știa, nici ea nu știa. A început să o doară tam nesam. Nu se simțea bine. Boala asta ți-o dă așa… ușor prin eliminare. Nu te simți bine, te simți obosit, ai tot felul de stări. Ea, săraca, și atunci avea cancer, dar nu a simțit ceva acut să se ducă la medic", a mărturisit Olga Barcari într-un interviu, potrivit Spynews.ro.