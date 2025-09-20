Cine sunt frații Rotenberg și de ce ajung la ei averile rușilor căzuți în dizgrația lui Putin

De la stânga la dreapta: Boris Rotenberg, Vladimir Putin și Arkady Rotenberg. sursa foto: colaj Hepta.

Frații Boris și Arkadi Rotenberg, miliardarii crescuți alături de Vladimir Putin la clubul de judo din Leningradul sovietic, au devenit în ultimii ani principalii beneficiari ai valului de „naționalizări soft” din Rusia. O strategie subtilă, dar eficientă, prin care activele unor foști magnați și manageri de top, anchetați sau forțați să părăsească țara, sunt confiscate de stat și redistribuite în orbita celor mai loiali apropiați ai Kremlinului, scrie The Moscow Times.

Cazul Mitiușov: de la Gazprom la Rotenberg

Un exemplu recent este cel al lui Alexei Mitiușov, fost șef al „Gazprom Energo”. Inculpat într-un dosar de fraudă și fugit din Rusia, activele sale – care însumează depozite cu o suprafață totală de peste 1,2 milioane de metri pătrați și șapte întreprinderi chimice evaluate la 31,5 miliarde de ruble – au fost confiscate de Procuratura Generală.

Deși în aprilie aceste bunuri au fost trecute oficial în patrimoniul statului, doar o lună mai târziu au început să fie transferate către compania „Neftehimremstroi”, condusă de Eduard Davîdov din cadrul holdingului „Roskhim”. Un conglomerat chimic care, potrivit mai multor investigații media, este legat de Arkadi Rotenberg printr-o rețea opacă de firme.

Roskhim: imperiul ascuns

Fondată în 2021, compania „Roskhim” a crescut spectaculos, preluând pe bandă rulantă fabrici și combinate din toată Rusia. În prezent, controlează peste 40 de întreprinderi din sectorul chimic, inclusiv Uzina de Sodă din Berezniki, Uzina de Sodă din Crimeea și recent, 57,43% din Compania de Sodă din Bașchiria, cel mai mare producător de sodă din țară.

Financial Times scrie că frații Rotenberg sunt considerați „ideologii” acestei strategii de redistribuire, realizată „la ordinul și sub supravegherea lui Putin”.

Practic, echipe de avocați și consilieri economici identifică firme vulnerabile sau implicate în dosare de corupție, iar Procuratura Generală deschide cazuri care duc la confiscarea și transferul lor către Roskhim sau alte structuri controlate de cercul apropiat Kremlinului.

Naționalizare „soft”, cu profituri uriașe

Procuratura Generală a deschis procese împotriva a peste 85 de companii rusești de la începutul războiului din Ucraina, confiscând active evaluate la 2,4 trilioane de ruble (aproximativ 28 de miliarde de dolari). Printre cele mai mari achiziții Roskhim se numără „Voljski Orgsintez”, „Kuciuksulfat” și „Metafrax Chemicals”, cel mai mare producător de metanol din Europa.

În paralel, Putin a semnat vara aceasta un decret prin care a transferat companiei „Rusgazdobycha”, legată tot de Rotenberg, „Grupul HMS” – unul dintre cei mai mari producători de echipamente pentru industria petrolieră și a gazelor din Rusia.

Război și geopolitică, dar nu economie

Un om de afaceri rus sancționat, citat anonim de Financial Times, descrie situația fără menajamente: „Putin nu are niciun interes pentru economie. Îl interesează doar războiul și geopolitica”.

Această lipsă de interes a liderului de la Kremlin lasă un vid pe care frații Rotenberg îl umplu cu o strategie economică proprie: preluarea și consolidarea unor sectoare-cheie ale economiei rusești, sub paravanul „naționalizărilor soft”.

Frații Rotenberg, prietenii din copilărie ai lui Vladimir Putin, au devenit simbolul noii oligarhii rusești, formată nu din antreprenori de succes, ci din „administratori fideli” ai bunurilor confiscate.

În concluzie, într-o Rusie aflată în război și izolare internațională, această strategie nu face decât să concentreze și mai mult puterea economică în mâinile cercului intim al lui Putin.