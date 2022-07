Cel puțin patru civili, uciși de bombardamentele rușilor la Siversk | Zelenski dezvăluie cine studiază atacurile Rusiei

Cel puțin patru civili au fost uciși de o lovitură efectuată de armata rusă asupra orașului Siversk din regiunea Donețk, a anunțat guvernatorul local Pavlo Kirilenko, citat de BBC.

De asemenea, rușii au bombardat puternic localitatea Drujkivka, situată tot în Donețk, unde au distrus, între altele, supermarketul "Astron".

Imagini ale ruinelor centrului comercial, cu un crater de proiectil în imediata apropiere, au circulat în ultimele ore pe rețelele sociale.

Oficialii Kievului au mai raportat lovituri efectuate cu rachete de trupele Moscovei în Harkov (în nord), în Nikolaev (sud) și în Krivoi Rog, oraș situat la nord-est de Nikolaev.

