"Clima este victimă a războiului murdar al Rusiei". Ucraina cere compensații de 43 de miliarde de dolari pentru "carbonul de conflict"

2 minute de citit Publicat la 12:04 19 Noi 2025 Modificat la 12:04 19 Noi 2025

“Carbonul de conflict” afectează întregul continent european. FOTO: Hepta

Ucraina va solicita Rusiei compensații climatice de 43 de miliarde de dolari pentru a ajuta la finanţarea unei reconstrucţii ecologice a ţării după război, au spus autoritățile de la Kiev, la Conferinţa ONU privind schimbările climatice din Brazilia, transmite Agerpres, care citează dpa.

Cifrele vehiculate de partea ucraineană se bazează pe un raport din octombrie publicat de Iniţiativa privind Contabilizarea Gazelor cu Efect de Seră în Război (IGGAW).

"În multe privinţe, Rusia duce un război murdar, iar clima noastră este, de asemenea, o victimă", a declarat marţi, la un eveniment din Belem, ministrul adjunct al economiei, mediului şi agriculturii ucrainean, Pavlo Kartaşov.

Acesta a invocat conceptul de “carbon de conflict”, care are un cost climatic semnificativ și care afectează întregul continent european:

"Cantităţi uriaşe de combustibil ars, păduri pârjolite, clădiri distruse, beton şi oţel utilizate, toate aceste lucruri sunt în esenţă 'carbon de conflict' şi au un cost climatic considerabil. Noi, în Ucraina, ne confruntăm direct cu brutalitatea, dar undele de şoc climatice ale acestei agresiuni se vor resimţi mult dincolo de graniţele noastre şi în viitor", a adăugat oficialul ucrainean.

Iniţiativa finanţată de guvern a calculat că invazia rusă în Ucraina a creat emisii globale de încălzire echivalente cu 236,8 milioane de tone de dioxid de carbon.

Conform cifrelor, au fost emise tot atâtea gaze cu efect de seră dăunătoare climei câte emit Austria, Ungaria, Republica Cehă şi Slovacia la un loc pe parcursul unui întreg an.

"Documentaţia noastră meticuloasă privind emisiile de carbon rezultate în urma invaziei Rusiei în Ucraina va sta la baza cererii de despăgubire a Ucrainei. Mecanismul pentru aceasta este stabilit în dreptul internaţional şi, odată depusă, Ucraina va fi prima ţară care va trage la răspundere o altă ţară pentru emisiile climatice provenite din război", a declarat autorul principal al raportului, Lennard de Klerk.

Oficialii ucraineni cred că războiul cu Rusia, aflat într-un punct mort, va continua probabil încă mulți ani, în ciuda eforturilor internaționale – inclusiv ale președintelui american Donald Trump – de a pune capăt conflictului.

Primul caz mondial de despăgubiri climatice în urma războiului

Solicitările Ucrainei ar putea reprezenta primul caz mondial de despăgubiri climatice în urma războiului.

Registrul Daunelor pentru Ucraina va începe să accepte cereri de despăgubire pentru schimbările climatice „în lunile următoare”, Ucraina intenționând să își prezinte cererea de despăgubire Consiliului Europei la începutul anului 2026.

Experții susțin că acest pas „fără precedent” va ajuta Rusia să fie trasă la răspundere pentru impactul pe care invazia Ucrainei l-a avut asupra atmosferei globale și va stabili un precedent pentru responsabilitatea statului pentru daunele climatice cauzate de război, potrivit Euronews.

Aproximativ trei milioane de hectare de păduri ucrainene au fost distruse sau deteriorate de război, reducându-le capacitatea de absorbție a gazelor cu efect de seră cu 1,7 milioane de tone pe an.

Deși acoperă mai puțin de 6% din masa terestră a continentului, Ucraina găzduiește o treime din biodiversitatea europeană. Însă războiul a sporit presiunea asupra a peste o mie de specii de animale, plante și ciuperci amenințate.

Raportul IGGAW, finanțat de guvern, arată că toți acești factori combinați înseamnă că „costul social al carbonului” generat de agresiunea Rusiei a ajuns la un total de 43,8 miliarde de dolari (aproximativ 37,74 miliarde de euro).