Clipe de panică în Filipine după un nou cutremur. A avut magnitudinea de 6,9, autoritățile au emis alertă de tsunami

<1 minut de citit Publicat la 00:08 12 Oct 2025 Modificat la 00:08 12 Oct 2025

Filipinezii din zonele afectate de cutremur s-au strâns în parcuri până la ridicarea alertei de tsunami. Foto: Profimedia Images

Au fost momente de groază în Filipine, după ce un nou seism a zguduit insulele, la doar câteva ore după cutremurul cu magnitudinea de 7,4, în care au murit șase oameni. Al doilea seism, de 6,9, a determinat autorităţile să emită o nouă avertizare de tsunami.

În imaginile postate pe rețelele sociale, oamenii strigă disperați după ajutor, în timp ce alții aleargă spre adăpost. Bucăți din clădirile în care se află se prăbușesc în continuu.

Un cutremur cu magnitudinea de 7,4 a lovit vineri dimineață largul coastelor de sud-est ale Filipinelor, potrivit Institutului Geologic al Statelor Unite (USGS).

Seismul s-a produs în largul părții estice a insulei Mindanao, la 123 de kilometri de cel mai mare oraș al insulei, Davao, la o adâncime de 58,1 kilometri.

Imagini și filmări dramatice surprinse în momentul producerii cutremurului arată locuitori panicați din mai multe localități fugind din clădiri sau încercând să-și păstreze echilibrul în timp ce pământul se cutremura violent sub picioarele lor.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis o avertizare de călătorie pentru cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească pe teritoriul Republicii Filipine.