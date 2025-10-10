Cutremur de 7,4 în Filipine. Imagini dramatice cu oameni panicați, ghemuiți pe străzi, în timp ce pământul se mișcă puternic

Cutremur de 7,4 în Filipine. FOTO: Profimedia Images

Un cutremur cu magnitudinea de 7,4 a lovit vineri dimineață largul coastelor de sud-est ale Filipinelor, potrivit Institutului Geologic al Statelor Unite (USGS). Inițial, autoritățile locale au emis avertismente privind valuri de tsunami potențial periculoase, dar ulterior alerta a fost ridicată, scrie BBC.

Seismul s-a produs în largul părții estice a insulei Mindanao, la 123 de kilometri de cel mai mare oraș al insulei, Davao, la o adâncime de 58,1 kilometri, în jurul orei 9:45 dimineața (ora locală), conform datelor USGS. Nu au fost raportate imediat pagube materiale.

6. A 7.6M earthquake struck near Davao City, Philippines, triggering tsunami warnings and mass evacuations. #lindol #sismo_deprem_gempa



Waves up to 3 meters may impact coastal areas. Local authorities urge residents to stay alert. pic.twitter.com/dbONlJUv5x — GeoTechWar (@geotechwar) October 10, 2025

Institutul filipinez de vulcanologie și seismologie (Phivolcs) a avertizat inițial că „se așteaptă un tsunami distructiv, cu valuri care pot pune viața în pericol”, cerând locuitorilor din zonele de coastă din estul și sudul țării să evacueze. Phivolcs a estimat magnitudinea cutremurului la 7,6. Sistemul american de avertizare de tsunami indicase că valuri de 1–3 metri ar putea lovi unele regiuni ale Filipinelor, în timp ce anumite coaste din Indonezia și din statul insular Palau ar putea fi afectate de valuri de 30 de centimetri până la 1 metru.

❗️⚠️?? - A 7.6-magnitude earthquake struck offshore in the southern Philippines on October 10, 2025, at a depth of 10 km (6 miles) off Manay town in Davao Oriental province, Mindanao region.



The Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) warned of potential… pic.twitter.com/D6UiQA2Z6Z — ??The Informant (@theinformant_x) October 10, 2025

Ulterior, alerta de tsunami a fost ridicată, a anunțat Centrul de Avertizare Tsunami din SUA.

FOTO: Profimedia Images

Imagini și filmări dramatice surprinse în momentul producerii cutremurului arată locuitori panicați din mai multe localități fugind din clădiri sau încercând să-și păstreze echilibrul în timp ce pământul se cutremura violent sub picioarele lor.

Camerele video dintr-o piață din Davao a surprins momentul în care pământul se zguduia, iar oamenii țipau și căutau adăpost. În Davao City, pompieri au fost filmați stând ghemuiți în fața stației lor, în timp ce sirenele răsunau în jur.

FOTO: Profimedia Images

Vineri dimineață, președintele Ferdinand Marcos Jr. a anunțat că autoritățile evaluează situația din teren și pregătesc operațiuni de căutare și salvare, potrivit agenției Reuters. „Lucrăm neîntrerupt pentru a ne asigura că ajutorul ajunge la toți cei care au nevoie”, a declarat Marcos.

Țara este încă în proces de refacere după un alt cutremur puternic, produs în urmă cu mai puțin de două săptămâni în largul insulei Cebu, în zona centrală a arhipelagului. Seismul respectiv, cu magnitudinea de 6,9, a fost cel mai mortal din Filipine din ultimul deceniu, provocând moartea a cel puțin 72 de persoane, rănirea a sute și strămutarea a zeci de mii, precum și pagube materiale extinse, scrie CNN.

„Îndemnăm aceste comunități de coastă să rămână în alertă și să evacueze imediat către terenuri mai înalte până la noi instrucțiuni”, a spus Alejandro într-o declarație video difuzată de presă. „Proprietarii de ambarcațiuni din porturi și din zonele de coastă ar trebui să-și asigure bărcile și să se îndepărteze de țărmuri”, a adăugat el.

Filipinele sunt frecvent afectate de dezastre naturale din cauza poziționării lor pe „Inelul de Foc al Pacificului”, un arc de aproximativ 40.000 de kilometri de falii seismice ce înconjoară Oceanul Pacific și unde se află peste jumătate dintre vulcanii activi ai lumii.

Arhipelagul a fost, de asemenea, lovit luna aceasta de două taifunuri distructive.