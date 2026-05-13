CNN: CIA își intensifică războiul secret împotriva cartelurilor de droguri prin operațiuni letale desfășurate în Mexic

6 minute de citit Publicat la 13:33 13 Mai 2026 Modificat la 13:33 13 Mai 2026

Operațiunea Beltran a făcut parte dintr-o campanie CIA extinsă și neraportată anterior în Mexic. FOTO: Profimedia Images

CIA desfășoară o campanie secretă extinsă în Mexic împotriva cartelurilor de droguri, care include operațiuni letale și asasinate țintite realizate cu implicarea directă a agenților americani, potrivit unor surse citate de CNN.

La începutul acestei primăveri, o explozie misterioasă a aruncat în aer, în plină zi, o mașină care transporta un presupus agent al cartelului, pe una dintre cele mai aglomerate autostrăzi din Mexic.

Francisco Beltran a fost ucis pe loc, împreună cu șoferul său, trupurile lor fiind găsite prăbușite pe scaune după explozia concentrată. Imaginile video ale atacului din 28 martie arată o izbucnire rapidă de flăcări, mașina continuând să se deplaseze înainte, derivând de pe autostradă.

Cunoscut sub numele de „El Payin”, Beltran a fost acuzat că este membru de nivel mediu al Cartelului Sinaloa, unul dintre cele mai notorii sindicate de trafic de droguri din Mexic, au declarat analiști de securitate mexicani și surse familiarizate cu activitățile sale.

Autoritățile mexicane au menținut secretul extrem în jurul exploziei, dar mai multe surse au declarat pentru CNN că atacul a fost un asasinat țintit, facilitat de ofițeri operaționali ai CIA. Un dispozitiv exploziv fusese ascuns în interiorul vehiculului, a declarat procurorul general al statului Mexic pentru CNN.

Campanie CIA extinsă în Mexic

Operațiunea Beltran a făcut parte dintr-o campanie CIA extinsă și neraportată anterior în Mexic - condusă de elita agenției și de secreta Ramură Terestră - pentru a dezmembra rețelele înrădăcinate ale cartelului, au declarat pentru CNN aceste surse, precum și alte două persoane familiarizate cu campania. Președintele Donald Trump a desemnat mai multe dintre aceste grupuri drept organizații teroriste străine și le-a considerat în război cu Statele Unite.

De anul trecut, agenții CIA din Mexic au participat direct la atacuri mortale asupra mai multor membri ai cartelului, în mare parte de nivel mediu, au declarat sursele. „Este o extindere semnificativă a genului de lucruri pe care CIA a fost dispusă să le facă în Mexic.”

Nivelul de implicare a CIA în operațiuni a variat, potrivit surselor, de la schimbul de informații mai pasiv și furnizarea de sprijin general până la participarea directă la operațiuni de asasinat.

Purtătoarea de cuvânt a CIA, Liz Lyons, a emis o declarație pentru CNN în care spunea: „Aceasta este o relatare falsă și lascivă, care nu servește decât ca o campanie de relații publice pentru carteluri și pune în pericol viețile americane”, fără a specifica ce aspect al relatării este fals.

Implicarea CIA în operațiuni recente care au vizat figuri importante ale cartelului, precum Nemesio „El Mencho” Oseguera Cervantes, a fost bine documentată, deși o mare parte din această activitate a fost descrisă public ca schimb de informații.

Însă activitatea sub acoperire a agenției din Mexic depășește cu mult acele câteva cazuri care au atras atenția internațională și implică o participare mult mai directă, au declarat surse pentru CNN.

Strategia, au spus sursele, este de a dezmembra rețele întregi de cartel, ceea ce implică nu numai eliminarea celor aflați în vârf, ci și identificarea vulnerabilităților în întreaga organizație și vizarea sistematică a jucătorilor de nivel inferior care servesc drept rotițe cheie în afacerea de trafic.

Aceste operațiuni atrag adesea puțină atenție în afara Mexicului sau, în unele cazuri, chiar dincolo de regiunea specifică în care au loc, deoarece țintele nu sunt la fel de bine cunoscute. Acest lucru a permis, de obicei, ca implicarea CIA să rămână secretă. Strategia nu este mult diferită de misiunile antiteroriste concepute pentru a distruge grupuri din Orientul Mijlociu și din alte părți ale lumii, au mai spus sursele CNN.

Operațiunile ar putea fi, de asemenea, ilegale în conformitate cu legislația mexicană - fără permisiunea expresă a guvernului federal, agenților străini le este interzis să participe la operațiuni de aplicare a legii în temeiul Constituției mexicane.

„Nu este deloc clar că toate misiunile lor sunt coordonate cu guvernul [mexican]”, a declarat una dintre surse.

Numărul ofițerilor CIA ar putea crește

Numărul exact de ofițeri CIA care operează în Mexic a fluctuat în ultimele luni, dar a fost de obicei o forță mică, au declarat sursele. Prezența agenției în Mexic are încă loc de creștere, au declarat două dintre surse pentru CNN. Acestea au menționat că CIA nu a desfășurat încă „întregul ecosistem” de active ale filialei terestre.

Primele indicii ale unei prezențe clandestine CIA în Mexic au ieșit la iveală la sfârșitul lunii trecute, când doi oficiali ai ambasadei SUA, care erau și agenți CIA, au fost uciși într-un accident de mașină în statul mexican Chihuahua. Cu câteva ore înainte, ei și alți doi agenți CIA participaseră la un raid asupra unui laborator de metamfetamină, condus de directorul Agenției de Investigații de Stat din Chihuahua, au declarat surse pentru CNN.

Toți cei patru agenți CIA, care erau îmbrăcați în haine civile și își țineau fețele parțial acoperite, erau membri ai filialei terestre, au declarat sursele, iar guvernul federal al Mexicului a declarat ulterior că nu i-a autorizat să fie acolo.

Administrația a pus la punct piesele pentru o prezență CIA extinsă și mai letală în Mexic încă din primele zile ale celui de-al doilea mandat al lui Trump, directorul CIA, John Ratcliffe, concentrându-se pe extinderea rolului agenției în misiunile contracartelurilor și operațiunile secrete conexe de când a fost selectat pentru această funcție, a declarat anterior pentru CNN o sursă familiarizată cu eforturile sale.

Trump a desemnat carteluri mexicane majore, inclusiv Sinaloa, Jalisco și Nueva Familia Michoacána, drept organizații teroriste străine la scurt timp după preluarea mandatului, ceea ce a oferit acoperire legală pentru alte autorități de informații americane. CIA a început apoi să își revizuiască opțiunile legale de a utiliza forța letală împotriva cartelurilor din Mexic și dincolo de acesta, a relatat CNN, și a început, de asemenea, să crească numărul de drone de supraveghere pe care le zbura deasupra Mexicului.

Cam în aceeași perioadă, Ron Johnson, un fost ofițer paramilitar CIA, a fost confirmat ca noul ambasador al SUA în Mexic, plasând un oficial cu o vastă experiență în informațiile americane într-o poziție cheie pentru a interacționa cu autoritățile mexicane.

Trump a actualizat și extins oficial autoritățile agenției

Prezența și operațiunile terestre ale CIA în Mexic au escaladat apoi la sfârșitul anului trecut, după ce Trump a actualizat și extins oficial autoritățile agenției pentru a efectua țintiri letale și acțiuni sub acoperire în America Latină, au declarat sursele. Trump a indicat într-un discurs de săptămâna trecută că o „forță terestră” era deja în Mexic pentru a elimina traficanții, dar nu a detaliat natura forței.

„Drogurile care intră [în SUA] pe mare au scăzut cu 97%”, a spus el, lăudând campania letală a armatei americane împotriva suspecților traficanți de droguri care operează în Caraibe și în estul Oceanului Pacific, deși sursa numărului pe care l-a furnizat a fost neclară.

Într-un document publicat săptămâna aceasta care prezintă strategia sa antiteroristă, administrația Trump a declarat că „neutralizarea” cartelurilor din emisfera vestică este „prima” sa prioritate, adăugând că SUA vor continua să vizeze cartelurile desemnate din străinătate, chiar dacă asta înseamnă să acționeze unilateral.

În ultimele luni, CIA a colaborat în mod intenționat mai strâns cu anumiți oficiali mexicani regionali, statali și locali , în principal din cauza îngrijorărilor agenției că cartelurile s-au infiltrat efectiv în unele elemente ale guvernului mexican.

Subliniind și mai mult neîncrederea dintre autoritățile americane și mexicane, Departamentul de Justiție al SUA l-a acuzat luna trecută pe guvernatorul în exercițiu al statului Sinaloa, care este membru al partidului politic Morena, aflat la guvernare, al lui Sheinbaum, și pe alți nouă oficiali mexicani actuali și foști că au conspirat activ cu Cartelul Sinaloa.

Un incident care a avut loc în 2012 continuă să servească drept avertisment pentru CIA. În vara acelui an, peste o duzină de ofițeri de poliție federală mexicană, purtând haine civile, au atacat prin ambuscadă un vehicul blindat al Ambasadei SUA cu numere de înmatriculare diplomatice, care transporta doi agenți CIA și șoferul lor, un pușcaș marin mexican. Oficialii americani au bănuit la acea vreme că atacul a fost o tentativă de asasinat comisă la cererea unui cartel. Doisprezece dintre ofițerii de poliție au fost condamnați pentru tentativă de omor și la zeci de ani de închisoare.