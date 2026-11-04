Pe Wall Street e boom, în casele americanilor cresc facturile. Paradoxul economic care a lovit partidul lui Trump

4 minute de citit Publicat la 23:29 04 Noi 2026 Modificat la 23:31 04 Noi 2026

Trump și republicanii aveau o poveste economică destul de convingătoare de spus în prima parte a acestui an, când economia SUA era în creștere. Apoi a venit războiul cu Iranul, care a provocat criza carburanților. Foto: Getty Images

La prima vedere, nu e ceva chiar atât de complicat. Președintele Donald Trump și republicanii din Congres au fost aleși în noiembrie 2024 pentru a rezolva problemele economiei americane. Acum e noiembrie 2026, și americanii o duc și mai rău, în privința asta, decât în urmă cu 2 ani. Prin urmare, totul se reduce la „e economia, prostule” (referire la o expresie celebră folosită în campania electorală din 1992 de Bill Clinton, legată de faptul că, dincolo de aspectele politice, principalele probleme ale alegătorilor sunt legate de economie - n.r.), se arată într-o analiză CNN.

Astfel, în prezent, economia Americii este într-o formă surprinzător de bună. Șomajul a scăzut, suficient cât să poată considera economiștii că economia SUA se află la „plină ocupare”.

În același timp, cheltuielile generale de consum, temelia economiei americane, au rămas în mare parte aceleași. Și revoluția AI a pus în mișcare un motor economic atât de puternic încât se preconizează că va duce la cea mai mare explozie de cheltuieli din istoria modernă a SUA.

„Dacă nu ar fi fost războiul cu Iranul, alegerile ar fi fost foarte diferite”

Dar, dacă economia este atât de puternică, ce i-a făcut pe americani să se sature de republicani la doar doi ani, după ce i-au votat?

Inflația s-a întors, iar alegătorii au tras o linie directă între politicile emblematice ale lui Trump și problemele lor financiare: Tarife. Reglementări relaxate pentru AI. Restricții stricte de imigrație. Și mai ales, războiul din Iran.

„Dacă nu ar fi fost războiul din Iran, aceste alegeri de la mijloc de mandat ar fi fost foarte diferite”, a spus Heather Long, economist șef la Navy Federal Credit Union.

Inflația scăzuse înapoi la niveluri normale în ultimul an al mandatului lui Joe Biden, dar asta nu a fost de ajuns pentru a convinge alegătorii să le mai ofere democraților o șansă, în 2024. Și acea furie legată de costul ridicat al traiului a persistat pe tot parcursul revenirii lui Trump la putere.

Totuși, Trump și republicanii aveau o poveste economică destul de convingătoare de spus în prima parte a acestui an.

Economia SUA a înregistrat în ianuarie cea mai bună lună de creștere a locurilor de muncă din 2024 încoace. Pentru prima oară în 14 luni, locurile de muncă în producție au depășit cererea. Marile rambursări de taxe din așa-numit „lege mare și frumoasă”, provomată de republicani, începeau să apară în conturile bancare.

Creșterea prețului la benzină le-a adus americanilor cheltuielile suplimentare de peste 1.100 dolari pe lună

Ratele ipotecare au scăzut sub 6% pentru prima dată în trei ani. Bursa continua să atingă maxime istorice, susținută de acțiunile din domeniul AI.

Inflația de consum, care atinsese un minim pe patru ani în aprilie 2025, s-a apropiat din nou de acel punct scăzut în ianuarie și februarie 2026.

Apoi, America a intrat în război cu Iranul și totul s-a schimbat.

Prețurile petrolului au crescut la niveluri maxime din ultimii patru ani. Prețurile la motorină au atins un record. Iar prețurile la benzină nu au fost niciodată atât de scumpe într-o zi de alegeri.

Americanii pot să urască inflația, dar devin cu adevărat iritați când prețurile la combustibil sunt mari: doar prețurile ridicate la benzină și motorină au adăugat 1.150 de dolari la costurile gospodăriei medii din SUA de la începutul războiului, potrivit cercetătorilor de la Universitatea Brown.

Pe măsură ce prețurile combustibilului au crescut, randamentele obligațiunilor au urcat, și la fel s-au ridicat și ratele ipotecare – recent crescând cel mai rapid în ultimii trei ani.

După trei ani la rând în care salariile au crescut mai repede decât prețurile, acea tendință s-a inversat în martie. Inflația revenită a început să erodeze salariul net al lucrătorilor de atunci – și salariul real al americanului obișnuit s-a redus de când Trump s-a întors în funcție.

Al doilea mandat al lui Trump a adus o situație complet diferită față de primul. Pentru mulți americani, costurile par să scape de sub control, iar visul american pare imposibil de atins.

Administrația Trump și republicanii din Congres au dat vina pe democrați pentru situația financiară dificilă pe care susțin că au moștenit-o. Însă unele dintre politicile lui Trump, în special războiul său nepopular, au agravat în mod clar costul vieții pentru americani.

Nu este vorba doar despre benzină, care le-a adăugat aproximativ 75 de dolari pe lună la cheltuieli. Sunt și alte costuri pe care alegătorii le asociază cu Trump și republicanii, unele dintre ele adăugând sute de dolari lunar la facturi. Politicile lui Trump privind imigrația și taxele vamale au contribuit la scumpirea reparațiilor auto, ale căror costuri au crescut cu 12,3% de la preluarea mandatului. Aceste politici au majorat și costurile constructorilor de locuințe cu 13,3%. Iar taxele vamale impuse de Trump au adăugat în acest an o povară fiscală de 820 de dolari pentru o gospodărie americană medie, potrivit Tax Foundation.

Inflația este doar o parte a explicației. Mulți americani simt că economia i-a lăsat în urmă.

Economia în formă de K explică parțial această situație: americanii mai înstăriți, care au bani investiți la bursă și dețin o locuință, sunt mult mai protejați de scumpiri decât cei cu venituri mai mici, care ajung tot mai des să trăiască de la un salariu la altul.