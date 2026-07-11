CNN: Imagini din satelit arată că Iranul își reface instalațiile nucleare și buncărele subterane bombardate de SUA

1 minut de citit Publicat la 13:25 11 Iul 2026 Modificat la 13:25 11 Iul 2026

Imagine din satelit care prezintă camioane la intrarea în tunelurile subterane de la facilitatea iraniană nucleară de la Natanz. Foto: Profimedia Images

Imagini exclusive din satelit, obținute și analizate de CNN în colaborare cu Institutul pentru Știință și Securitate Internațională (Institute for Science and International Security - ISIS), arată că Iranul încearcă să-și refacă facilitățile nucleare avariate sau distruse în urma bombardamentelor americano-israeliene de lunile trecute.

Această activitate ridică noi suspiciuni legate de o posibilă violare, de către regimul de la Teheran, a memorandumului de înțelegere semnat cu SUA, în luna iunie.

Ostilităţile s-au reluat în această săptămână între Iran și SUA care și-au lansat reciproc lovituri în Orientul Mijlociu, cea mai gravă încălcare a memorandumului, semnat pe 17 iunie, cu scopul consolidării unui armistiţiu încheiat din luna aprilie.

Preşedintele american Donald Trump a declarat însă vineri că armistiţiul din aprilie este „terminat".

În noaptea de miercuri spre joi, SUA au lovit masiv Iranul, vizând circa 90 de ţinte militare. De asemenea, 10 rachete balistice au fost lansate joi asupra unei baze americane din Iordania, potrivit Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran.

Totodată forțele americane au lovit joi, în jurul prânzului, mai multe obiective din provincia iraniană de coastă Bushehr, inclusiv perimetrul centralei nucleare de la Bushehr, potrivit unui oficial regional citat de IRNA.

Imaginile CNN arată că la Parchin, locul unde Iranul dispune de astfel facilități nucleare și care a fost ținta bombardamentelor SUA-Israel în conflictul declanșat pe 28 februarie, iranienii au început să repare instalațiile avariate.

De asemenea, la o altă facilitate nucleară „Pickaxe”, imaginile din satelit arată camioane grele care intră și ies din tunelurile care duc spre buncărele subterane ale facilității nucleare iraniene de la Natanz, provincia Isfahan. O astfel de activitate ar încălca, potrivit CNN, înțelegerea dintre SUA și Iran, conform căreia regimul de la Teheran trebuie să mențină „status quo”-ul instalațiilor sale nucleare.