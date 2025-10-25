CNN: Săptămână proastă pentru Orban. Ungaria riscă o criză majoră după ce SUA au sancționat Rusia și au anulat summit-ul Trump-Putin

3 minute de citit Publicat la 16:38 25 Oct 2025 Modificat la 16:38 25 Oct 2025

Viktor Orban și-a anunțat intenția de a ocoli sancțiunile americane la adresa petrolului rusesc. Foto: Getty Images

După ce s-a străduit să plaseze Ungaria, simultan, ca aliat al lui Vladimir Putin și al lui Donald Trump, Viktor Orbán spera să arate lumii că „drumul către pace trece prin Budapesta”.

Dar speranțele sale au fost spulberate după ce administrația Trump a anulat brusc planurile pentru summit-ul de la Budapesta și a anunțat, miercuri, sancțiuni împotriva celor mai mari doi producători de petrol ai Rusiei, notează CNN într-o analiză publicată pe site-ul său.

Sunt primele astfel de sancțiuni de când Trump s-a întors la Casa Albă.

Deși sancțiunile vizează epuizarea resurselor de război ale Rusiei, ele ar putea provoca, de asemenea, un adevărat dezastru în economia Ungariei.

Aproape toate țările UE și-au diversificat mixul energetic, îndepărtându-se de Rusia de când Moscova a lansat în Ucraina în 2022.

În același timp, dependența Ungariei s-a adâncit. Împreună cu Slovacia, condusă de premierul pro-rus Fico, Ungaria depinde aproape în totalitate de Rusia când vine vorba de importurile sale de petrol.

CNN: Orban suportă consecințele politicilor sale pro-Moscova

Orbán se confruntă acum cu consecințele sumbre ale propriei politici energetice.

Aproape în același timp cu anunțul sancțiunilor americane la adresa producătorilor de petrol rusesc, UE a confirmat joi că va interzice importurile de gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia începând cu 2027.

Aceste evoluții vin după ce, luna trecută, premierul ungar i-a spus lui Donald Trump că, fără importurile de energie din Rusia, economia Ungariei „ar fi pusă în genunchi”.

Pe plan intern, prim-ministrul cu cea mai lungă funcție din Europa se luptă să oprească opoziție în creștere, condusă de Peter Magyar, fost aliat al lui Orbán și transformat între timp în dușman total.

Liderul autoritar sperase că un summit Trump-Putin i-ar putea consolida sprijinul pe plan intern, însă acum se confruntă cu o criză economică tot mai profundă, care i-ar putea slăbi puterea înainte de alegerile legislative cruciale din primăvara anului viitor.

Cum a ajuns Orban dependent de petrolul rusesc

După invazia Ucrainei, țările UE au luat măsuri pentru a reduce importurile de energie rusească, cu dublul scop de a închide o vulnerabilitate pentru blocul de state și de a pune frână sursei de venituri pentru război a statului agresor.

Bruxelles-ul a acordat Ungariei, Slovaciei și Republicii Cehe o scutire de la interdicția privind petrolul brut rusesc, dându-le timp să-și reducă dependența de Rusia.

În schimb, Ungaria și Slovacia au folosit această păsuire pentru a-și adânci dependența de Moscova.

Dependentă de petrolul brut rusesc în proporție de 61% înainte de invazie, Ungaria a devenit și mai legată de resursele energetice de la Moscova: gradul de dependență a crescut la 86% în 2024.

La nivelul lui 2025, 92% din importurile de petrol brut ale Ungariei au provenit din Rusia.

La rândul său, Slovacia este „aproape 100% dependentă” de aprovizionarea de la Moscova, potrivit unui raport al Centrului pentru Studiul Democrației (CSD) și al Centrului pentru Cercetare a Energiei și Aerului Curat (CREA).

Orban și Fico a finanțat cu peste 5 miliarde de euro războiul lui Putin în Ucraina

Până în luna mai, achizițiile de țiței ale Ungariei și Slovaciei au adus Kremlinului 5,4 miliarde de euro sau 6,3 miliarde de dolari, conform raportului citat.

Suma este „echivalentul costului achiziționării a 1.800 de rachete Iskander-M, care au fost folosite pentru a distruge infrastructura ucraineană și a ucide civili ucraineni”, se spune în document.

Importurile de țiței sunt efectuate prin conducta Drujba, care a fost atacată în mod repetat în această vară de drone ucrainene, într-un efort al Kievului de a-și pedepsi vecinii pentru că au ajutat la finanțarea războiului Moscovei.

Raportul CSD-CREA arată că Ungaria și-ar putea diversifica aprovizionarea cu energie, primind petrol de origine non-rusă prin conducta Adria din Croația, în loc de Drujba.

Orban a declarat public că lucrează la ocolirea sancțiunilor impuse Rusiei de Trump

Însă Orbán dă niciun semn că își va schimba politica.

Într-un interviu acordat vineri radioului de stat maghiar, el a declarat că guvernul său „lucrează la ocolirea” sancțiunilor americane, fără a oferi detalii suplimentare.

Intenția fățișă a Ungariei de a găsi soluții la sancțiunile americane ar putea supune la primul test major seriozitatea administrației Trump în aplicarea măsurilor anti-Rusia, a remarcat Elina Ribakova, cercetător principal la Institutul Peterson pentru Economie Internațională, un think tank cu sediul în Washington, DC.

Succesul sancțiunilor asupra marilor companii petroliere rusești va depinde de modul în care acestea vor fi aplicate, inclusiv împotriva unui aliat al lui Trump, precum Orbán, a subliniat Ribakova într-o declarație pentru CNN.

Rămâne de văzut dacă această criză se va rezolva cu o întâlnire amicală Putin-Trump în Ungaria sau cu pedepsirea guvernului Orban, a conchis ea.