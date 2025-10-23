Trump explică într-o frază cum se înțelege cu Putin: „De fiecare dată când vorbim, avem discuții bune, care nu duc însă nicăieri”

Președintele american Donald Trump spune că nu mai vrea „să-și piardă” timpul cu Putin. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump a recunoscut că, în ciuda „discuțiilor bune” pe care le are cu liderul rus, Vladimir Putin, acestea nu duc însă „nicăieri”. Declarația lui Trump vine în contextul în care SUA au impus noi sancțiuni Kremlinului, care vizează cele mai mari două companii petroliere ale Rusiei – Rosneft și Lukoil – într-un efort de a presa Moscova să negocieze un acord de pace în Ucraina, informează BBC.

„De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, avem discuții bune, care nu duc însă nicăieri”, a declarat Trump.

De asemenea, Donald Trump a abandonat ideea unei întâlniri la Budapesta cu Vladimir Putin, după ce liderul de la Kremlin a refuzat ideea unei încetări a focului pe actuala linie de contact dintre trupele ruse și cele ucrainene. Trump a spus că, în acest condiții, nu vrea să „piardă timpul” cu o astfel de întrevedere.

„Rușii au vrut prea mult și a devenit clar pentru americani că nu se va ajunge la niciun acord pentru Trump la întâlnirea de la Budapesta”, a declarat o sursă diplomatică europeană pentru Reuters, conform Moscow Times.

Trump l-a criticat miercuri pe Trump pe motiv că „nu e serios” în privința ajungerii la un nacord de pace în Ucraina. Liderul american a adăugat că speră ca noile sancțiuni împotriva Rusiei să îl facă pe Putin să se răzgândească.

„Am simțit că acum e momentul. Am așteptat prea mult”, a spus Trump.

Măsurile anunțate miercuri de Donald Trump împotriva companiilor Rosneft și Lukoil reprezintă primele sancțiuni anti-Rusia ale actualei administrații americane, de la revenirea lui Trump la putere.

Sancționarea celor mai mari două companii petroliere din Rusia semnalează o schimbare majoră în abordarea lui Trump față de războiul purtat de regimul lui Vladimir Putin în Ucraina, adaugă publicația citată.

Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a declarat că sancțiunile erau necesare „din cauza refuzului lui Putin de a pune capăt acestui război fără sens” și pe seama faptului că Rosneft și Lukoil sunt responsabile de finanțarea „mașinii de război” a Rusiei. Bessent a adăugat că Statele Unite sunt pregătite să ia și alte măsuri menite să determine Rusia să pună capăt conflictului.