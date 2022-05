Celebrul comandant cecen „Tik Tok” a fost eliminat de forțele cecene. Greșeala pe care o făcea

Asvad Idrisov participa alături de forțele rusești la invazia Ucrainei și a fost ucis în luptele de lângă Severodoneţk alături de alți ceceni. Acesta era celebru pentru că posta foarte des diverse clipuri din timpul operațiunilor. Iar acest fapt era potențial periculos pentru el și camarazii săi.

Și la finalul lunii februarie un detașament al Forțelor de Operații Speciale ale Ucrainei a reușit să-l lichideze chiar pe generalul cecen Magomed Tușaev, un apropiat al liderului cecen Ramzan Kadîrov, potrivit defenseromânia.ro.

In the battles near #Severodonetsk, the Armed Forces of #Ukraine eliminated police captain Asvad Idrisov, warrant officer Gapur Dakalov and deputy commander of the 4th platoon of #Kadyrov's regiment, senior sergeant Ali Betishev. pic.twitter.com/pnXMq7JIiy