Comerțul cu energie electrică în Europa: Cine importă și cine exportă cea mai multă energie

Linie de înaltă tensiune. Foto: GettyImages

Securitatea energetică și accesibilitatea prețurilor au devenit subiecte de maxim interes în Europa, mai ales după invazia Rusiei în Ucraina. Pe fondul tensiunilor geopolitice și al crizei climatice, Uniunea Europeană își propune să consolideze legăturile energetice dintre statele membre, potrivit Euronews.

Dependența unei țări de importurile de energie electrică este cel mai bine ilustrată de importurile nete ca procent din consumul total. Astfel, o rată pozitivă indică un import net, în timp ce o cifră negativă semnalează un export net. În medie, țările UE au înregistrat un export net de -0,5% în 2024, indicând că exportul este mai mare decât importul.

Suedia și Franța, în fruntea exportatorilor

Suedia se distinge ca fiind cel mai puternic exportator net, cu o rată de -27%, urmată îndeaproape de Franța, cu -22%. Slovenia (-19%), Norvegia (-14%), Slovacia (-13%), Cehia (-12%) și Austria (-10%) sunt, de asemenea, exportatori semnificativi.

Cifrele pot varia considerabil de la un an la altul. De exemplu, Grecia a trecut de la un importator net de 10% în 2023 la un exportator net de -0,6% în 2024. Croația, în schimb, a înregistrat o creștere bruscă a ratei importului net de la 10% la 26% în aceeași perioadă.

John Springford de la Centrul pentru Reformă Europeană (CER) subliniază că țările care se bazează pe gaze pentru a stabili prețul electricității vor tinde să importe mai mult.

Rina Bohle Zeller de la Agora Energiewende a menționat că Germania, exportator net timp de două decenii, a devenit importator net în 2023, continuând și în 2024, din cauza prețurilor mai mari la carbon și a scoaterii din funcțiune a trei reactoare nucleare.

În ceea ce privește volumul net al comerțului cu electricitate, Italia este cel mai mare importator net, cu 51.000 GWh, urmată de Germania cu 26.269 GWh. Franța, în contrast, este cel mai mare exportator net, cu 89.851 GWh, urmată de Suedia cu 33.435 GWh.

Zeller a declarat că ,,Franța a devenit cel mai mare exportator de electricitate din lume în 2024, exporturile nete de electricitate ridicându-se la un record de 90 TWh, mai mult decât consumul anual de electricitate al Belgiei".