Comisia Electorală din Moldova a aprobat rezultatele alegerilor parlamentare și le-a trimis Curții Constituționale pentru validare

1 minut de citit Publicat la 23:15 05 Oct 2025 Modificat la 23:15 05 Oct 2025

Comisia Electorală Centrală a aprobat rezultatul alegerilor din Republica Moldova. Foto: Getty Images

Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a aprobat duminică, în cadrul unei ședințe publice, rezultatele finale ale alegerilor parlamentare desfășurate la 28 septembrie 2025. Instituția a confirmat repartizarea mandatelor între competitorii care au trecut pragul electoral, transmite Agerpres, care citează MOLDPRES.

Potrivit hotărârii CEC, componența noului Parlament al Republicii Moldova va fi următoarea: Partidul Acțiune şi Solidaritate (PAS) - 55 de mandate; Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor şi Comuniștilor - 26 de mandate; Blocul Electoral Alternativa - 8 mandate; Partidul Nostru - 6 mandate; Partidul Politic Democrația Acasă - 6 mandate.

Astfel, PAS rămâne principalul partid politic în viitorul legislativ, având majoritatea simplă necesară formării Guvernului, în timp ce Blocul Patriotic devine principala forță de opoziție.

Președinta CEC, Angela Caraman, a declarat că procesul electoral s-a desfășurat în conformitate cu legislația națională şi standardele internaționale, iar validarea rezultatelor confirmă integritatea şi transparența scrutinului.

"Alegerile din 28 septembrie au fost monitorizate de observatori naționali şi internaționali, care au apreciat buna organizare a procesului electoral. CEC a asigurat toate condițiile pentru ca cetățenii să-şi exercite dreptul la vot liber şi conștient", a adăugat șefa CEC.

Potrivit instituției, rata de participare la vot a fost de 54,7%, iar scrutinul s-a desfășurat fără incidente majore.

Curtea Constituțională este așteptată să decidă și în legătură cu excluderea partidului condus de prietenul lui George Simion

După aprobarea procesului-verbal final şi distribuirea mandatelor, documentele vor fi transmise Curții Constituționale, care urmează să confirme legalitatea alegerilor şi validarea mandatelor de deputat.

Potrivit Radio Chișinău, Curtea Constituțională trebuie să decidă şi dacă menține rezultatul partidului Democrația Acasă, sancționat pentru campanie suspectă pe rețeaua TikTok.

Raportul CEC poate fi atacat în instanță în decurs de trei zile de la aprobare.

După expedierea documentului la Curtea Constituțională, magistrații au la dispoziție zece zile pentru a valida sau a anula rezultatele alegerilor şi mandatele noilor deputați.

Ulterior, în termen de maximum 30 de zile de la alegeri, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va convoca noul Parlament în ședință de constituire.