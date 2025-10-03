Curtea Constituțională din Moldova, chemată să decidă dacă anulează participarea în alegeri a partidului condus de prietenul lui Simion

George Simion (dreapta) a făcut campanie pentru partidul lui Vasile Costiuc (stânga) chiar și în ziua alegerilor. Foto: Profimedia / Hepta

Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova (CEC) va solicita Curții Constituționale a țării să se pronunțe în legătură cu excluderea Partidului „Democrația Acasă” (PDA) din scrutinul desfășurat la 28 septembrie și câștigat de partidul fondat de președinta Maia Sandu, PAS, cu peste 50%, anunță presa de dincolo de Prut.

Comisia a examinat subiectul după ce Partidul Acțiune și Solidaritate a depus o contestație la adresa PDA și după ce autoritățile polițienești ale țării au sesizat, la rândul lor, în legătură cu activitatea acestei formațiuni.

Contestatarii PAS au reclamat că „Democrația Acasă” și liderul său, Vasile Costiuc, ar fi beneficiat de o campanie intensă pe TikTok, cu zeci de conturi false și milioane de vizualizări.

Experți din România, oficialii CEC și Serviciul de Informații și Securitate din Moldova au notat un „comportament inautentic” și manipularea algoritmilor de către această rețea de conturi.

Inspectoratul Național de Investigații a comunicat că, în zilele de 27 și 28 septembrie, a monitorizat activitatea pe rețelele sociale și a identificat un șir de conturi TikTok care au promovat Partidul „Democrația Acasă” prin conținut video electoral, inclusiv în ziua în care legea interzice astfel de activități.

Asta, în contextul în care PDA nu a declarat cheltuieli pentru promovarea online.

Liderul formațiunii, Vasile Costiuc, a contestat aceste probe.

„Noi am început campania electorală respectând litera legii și avem suficientă forță mediatică în online, fără să beneficiem de suportul nu știu cui”, a susținut el.

CEC a luat act de faptul că George Simion a făcut campanie pentru PDA în ziua alegerilor

O altă problemă constatată de CEC este că politicianul român George Simion - liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), care are acces interzis în Republica Moldova și în Ucraina - a îndemnat la vot, chiar și în ziua alegerilor, în favoarea partidului lui Costiuc.

Aceasta, în condițiile în cate legea moldovenească interzice implicarea demnitarilor străini în campaniile electorale.

„Instanța de jurisdicție constituțională urmează să se pronunțe în procesul de validare a alegerilor și a mandatelor de deputat (ale PDA, n.r)”, a subliniat Pavel Postica, vicepreședinte al CEC.

Vineri, reprezentanții PDA au insistat că formațiunea nu poate fi trasă la răspundere pentru acțiunile unor persoane terțe și că nu partidul nu a cheltuit bani pentru promovarea online în campanie.

CEC taie timp de un an subvenția bugetară pentru partidul prietenului lui George Simion

În urma examinării informațiilor sesizate, CEC a decis, vineri, să taie alocațiile bugetare ale PDA pentru o perioadă de un an.

În hotărârea sa, Comisia Electorală Centrală a argumentat că încălcarea repetată a legislației electorale este pasibilă de cea mai dură sancțiune, și anume, anularea înregistrării în alegeri, dar, având în vedere că scrutinul a avut loc deja, aceasta nu poate fi aplicată.

Astfel, CEC a lăsat la mâna Curții Constituționale decizia de a anula sau de a confirma rezultatele obținute de „Democrația Acasă” la 28 septembrie.

Conform rezultatelor votului de săptămâna trecută, Partidul Democrația Acasă a întrunit 5,62% din voturi, scor care i-ar da dreptul la 6 deputați în viitorul legislativ de la Chișinău.

PDA poate contesta decizia de vineri a CEC în instanța de judecată.