Comisia Europeană, decizie de ultimă oră în legătură cu WhatsApp, după ce o funcție a aplicației a atins 45 de milioane de utilizatori

1 minut de citit Publicat la 19:24 26 Ian 2026 Modificat la 19:24 26 Ian 2026

Comisia Europeană a constatat că funcția WhatsApp Channels este utilizată de cel puțin 45 de milioane de oameni în UE. Foto: Hepta

Comisia Europeană a decis luni că serviciul de mesagerie WhatsApp trebuie să respecte reguli mai stricte în Uniunea Europeană.

Hotărârea executivului comunitar vine după ce funcționalitatea "Channels/Canale" din cadrul aplicației a ajuns să fie folosită de cel puţin 45 de milioane de utilizatori în blocul comunitar, relatează Agerpres, care citează DPA.

În conformitate cu Legea privind serviciile digitale (DSA) a UE, "furnizorii de platforme online foarte mari" sunt supuşi unor reguli mai stricte decât serviciile oferite de platforme mai mici.

WhatsApp, deţinută de Meta, are la dispoziţie patru luni pentru a se conforma regulilor, a precizat Comisia într-un comunicat.

Decizia se aplică doar funcţiei "Channels/Canale" a WhatsApp, în condițiile în care aceasta "permite destinatarilor să difuzeze informaţii, actualizări şi anunţuri către un public larg de utilizatori" ai aplicației, conform documentului citat.

Mesajele private şi apelurile sunt excluse din aplicarea DSA, potrivit deciziei de luni.

Ce obligații atrage DSA asupra platformelor majore

În conformitate cu DSA, platformele sunt obligate să elimine rapid conţinutul ilegal din serviciile lor - sau, în cazul WhatsApp, din canalele accesibile prin intermediul aplicației - şi să implementeze măsuri de siguranţă pentru a preveni manipularea alegerilor.

Regulamentul stabileşte, de asemenea, cerinţe de transparenţă pentru publicitatea online.

Comisia a deschis anterior anchete împotriva Meta în temeiul DSA pentru încălcări comise de platformele Facebook şi Instagram.

În octombrie, Comisia a anunţat că Meta va fi amendată pentru lipsa de transparenţă a datelor şi pentru gestionarea conţinutului ilegal pe platformele sale.