Comisia Europeană acuză platformele Facebook și Instagram că au încălcat legislația UE privind raportarea conținutului ilegal

1 minut de citit Publicat la 14:42 24 Oct 2025 Modificat la 14:43 24 Oct 2025

Danemarca vrea să interzică utilizarea reţelelor sociale de către copiii sub 15 ani. Foto: Hepta

Comisia Europeană (CE) a anunțat, vineri, că platformele Facebook și Instagram au încălcat legislația Uniunii Europene, întrucât nu oferă utilizatorilor modalități simple și eficiente de a semnala conținut ilegal, inclusiv materiale care implică abuzuri sexuale asupra copiilor sau conținut terorist.

Comisia Europeană arată că Meta - compania care deține cele două platforme - a introdus pași inutili în procesul de raportare, ceea ce a dus la mecanisme „confuze și descurajante”. Potrivit Comisiei, rețelele sociale par să folosească „modele înșelătoare” („dark patterns”) care contravin obligațiilor impuse de Legea serviciilor digitale (Digital Services Act – DSA), potrivit The Guardian.

Constatarea preliminară arată că sistemele Meta pentru semnalarea și eliminarea conținutului ilegal ar putea fi ineficiente.

„În ceea ce privește Meta, nici Facebook, nici Instagram nu par să ofere un mecanism de tip ‘notificare și acțiune’ ușor de folosit și accesibil, care să le permită utilizatorilor să semnaleze conținut ilegal, cum ar fi materiale care implică abuzuri sexuale asupra copiilor sau conținut terorist”, a transmis Comisia Europeană.

Reacția companiei Meta

Compania a respins acuzațiile și a transmis că respectă legislația europeană.

„Nu suntem de acord cu ideea că am fi încălcat DSA și continuăm discuțiile cu Comisia Europeană pe aceste aspecte”, a declarat un purtător de cuvânt al META.

Acesta a mai adăugat că modificările introduse respectă cerințele legale.

„În Uniunea Europeană am introdus modificări în opțiunile de raportare a conținutului, în procesul de apel și în instrumentele de acces la date de la intrarea în vigoare a DSA, și suntem încrezători că acestea respectă cerințele legale”, a adăugat acesta.