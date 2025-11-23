Comoara ascunsă a unei familii: o schiță rară de Rembrandt, găsită într-un sertar, va fi vândută la o licitaţie în Marea Britanie

Fiul unui pictor britanic a găsit în casa părintească o schiță rară de Rembrandt după gravura "The Goldweigher". Sursa colaj foto: britishmuseum.org & Getty Images

Fiul unui pictor din Marea Britanie a povestit într-un interviu, oferit recent, cum a descoperit comoara ascunsă a familiei. Potrivit declaraţiilor lui Edward Barlow, el a găsit o schiță rară de Rembrandt într-un sertar al tatălui său, după două decenii de la decesul acestuia, a relatat The Guardian. "Am presupus că ar valora cel mult câteva sute de lire, dar era o imprimare pregătitoare pentru celebra sa gravură din 1639, «The Goldweigher»", a spus bărbatul. Schița, atribuită unuia dintre cei mai mari artiști ai lumii occidentale, va fi scoasă la licitație luna viitoare în Marea Britanie, iar specialiștii estimează un preț între 10.000 și 20.000 de lire sterline.

Edward Barlow a declarat că a găsit schiţa rară a lui Rembrandt pentru renumita gravură "The Goldweigher" anul trecut, în timp ce făcea ordine în ordine în studioul din comitatul Norfolk al tatălui său, scenograful și pictorul Alan Barlow.

"Tatăl meu a murit în urmă cu 20 de ani, când aveam 26 de ani, iar mama a murit 10 ani mai târziu. Eu întotdeauna am fost recunoscător că unul dintre lucrurile pe care mi le-au transmis a fost dragostea pentru artă. Tatăl meu, Alan Barlow, a fost scenograf, apoi călugăr benedictin și, după ce s-a căsătorit cu mama, Grace – care era medic de familie –, a devenit artist cu normă întreagă", a spus Edward Barlow în cadrul interviului acordat jurnaliştilor de la The Guardian.

Ulterior, britanicul a mai rememorat episodul în care a avut loc emoţionanta descoperire – era împreună cu sora lui în casa părintească. Şi asta pentru că ei au decis să o vândă, după ce Edward Barlow şi soţia lui au vrut să se mute din Norfolk în Cambridge.

"În studioul lui din Norfolk se aflau două mari dulapuri victoriane pentru planșe, unde își păstra hârtia și schițele pe care le realizase. El era și colecționar de artă, iar unele dintre sertare conțineau lucrări pe care le cumpărase, dar pentru care nu mai avea loc pe pereți. Mult timp eu nu m-am simțit pregătit să mă uit prin toate lucrurile lui din studio. M-am simțit mereu conectat cu el când intram acolo.

Dar, anul trecut, după ce m-am mutat din Norfolk în Cambridge împreună cu soția și cei trei copii ai mei, am decis să vindem casa părinților. Eu și sora mea am petrecut zile întregi răscolind prin toate, iar când am deschis un sertar, am descoperit un dosar cu multe imprimări vechi", a povestit fiul pictorului Alan Barlow.

Edward Barlow: Tata scrisese pe suport că era un original Rembrandt

Conform mărturiilor lui, una dintre ele era o gravură palidă, de 24 cm x 21 cm, reprezentând un bărbat îmbrăcat în blănuri bogate, stând la o masă cu balanțe, în timp ce un băiat îngenunchează la picioarele lui și îi întinde o pungă cu aur.

"Eu am recunoscut stilul distinctiv al lui Rembrandt. Știam că Rembrandt crea astfel de imprimări prin gravarea desenelor pe plăci de cupru, pe care, apoi, le trecea printr-o presă tipografică.

Imprimarea nu era înrămată, iar tatăl meu nu o menționase niciodată. Dar el scrisese pe suport că era un original Rembrandt. Am presupus că asta însemna că fusese tipărită de pe placa originală de gravură a lui Rembrandt", a mai spus Edward Barlow.

El s-a gândit să o pună într-o ramă, însă, pentru că era neterminată – lipseşte faţa lui Jan Uytenbogaert –, a decis să nu ducă la bun sfârşit planul. Apoi, a dus-o la o casă de licitaţii, Cheffins, pentru evaluare.

"Câteva luni mai târziu, eu am primit un e-mail de la un expert în artă de la Cheffins. El mi-a explicat că atunci când Rembrandt crea celebra lui gravură «The Goldweigher», în 1639, care îl înfățișa pe Jan Uytenbogaert, principalul colector de taxe al Olandei, artistul realiza imprimeuri pregătitoare înainte de a definitiva gravura pe placa de cupru.

Când expertul a examinat imprimarea mea cu «The Goldweigher», el a descoperit că hârtia avea filigranul Crinului de Strasbourg – același filigran găsit pe alte imprimări realizate de Rembrandt. Analizând gravura cu lupa, el a observat linii de cretă neagră în jurul feței lui Jan Uytenbogaert, mai ales în zona părului, care probabil fuseseră trasate chiar de Rembrandt. Acest lucru indica faptul că imaginea pe care o găsisem era o imprimare pregătitoare pentru «The Goldweigher»", a explicat fiul pictorului Alan Barlow pentru jurnaliştii britanici de la The Guardian.

Schiţa rară a lui Rembrandt pentru renumita gravură "The Goldweigher" va fi vândută pe 3 decembrie de casa de licitaţii Cheffins din Cambridge.

"A fost un șoc. A fost atât de emoționant să mă gândesc că imprimarea pe care o găsisem fusese lucrată direct de Rembrandt. Tatăl meu îl admira enorm pe Rembrandt, iar ideea că artistul a realizat o gravură celebră folosind o imprimare care, în cele din urmă, a ajuns în studioul tatălui meu mi s-a părut cu adevărat specială.

(...). Deși am fost încântați să aflăm cât de specială este această lucrare, eu şi soţia mea tot nu am vrut să o punem pe peretele nostru și sunt convins că există colecționari de Rembrandt care o vor prețui cu adevărat", a mai mărturisit Edward Barlow.

Opera neterminată a lui Rembrandt, considerat unul dintre cei mai mari artişti olandezi ai secolului al XVII-lea, a fost estimată între 10.000 și 20.000 de lire sterline.