Companiile Gucci, Chloe şi Loewe au fost amendate de Bruxelles cu 157 de milioane de euro, pentru înțelegerea secretă dintre ele

Companiile Gucci, Chloe şi Loewe au fost amendate de Bruxelles cu 157 de milioane de euro, pentru înțelegerea secretă dintre ele. Sursa foto: Hepta

Comisia Europeană a amendat Gucci, Chloe și Loewe cu peste 157 de milioane de euro pentru practici anticoncurențiale de prețuri, informează ABC News. Companiile ar fi ajuns la o înţelegere secretă prin care să păstreze prețurile cât mai ridicate la produsele lor.

Comisia a declarat că fixarea prețurilor de revânzare de către companii a încălcat regulile de concurență ale blocului comunitar, a prejudiciat consumatorii și nu va fi acceptată.

„Decizia transmite un semnal puternic industriei modei și nu numai că nu vom tolera acest tip de practică în Europa și că concurența loială și protecția consumatorilor se aplică tuturor, în mod egal”, a declarat vicepreședintele Comisiei, Teresa Ribera, într-un comunicat emis marți.

Ce acuze li se aduc celor 3 brand-uri

Mărcile au solicitat comercianților cu amănuntul să respecte prețurile de vânzare recomandate, să stabilească rate maxime de reducere, precum și perioade de vânzări, reflectând practicile din propriile canale de vânzări directe ale mărcilor.

Practicile „au privat comercianții cu amănuntul de independența prețurilor și au redus concurența dintre ei”, a declarat comisia.

Amenzile pentru Gucci și Loewe au fost reduse la jumătate datorită cooperării, Gucci dezvăluind încălcări suplimentare. Amenda pentru Gucci se ridică la aproape 120 de milioane de euro, în timp ce cea pentru Loewe a fost de 18 milioane de euro. Sancțiunea pecuniară pentru Chloe a fost redusă cu 15% la aproape 20 de milioane de euro.

Hackerii au atacat Gucci

De asemenea, cei de la Gucci au mai avut probleme şi cu hackerii. Informațiile personale ale milioane de clienți Balenciaga, Gucci și Alexander McQueen au fost furate într-un atac cibernetic. Datele sustrase includ nume, adrese de e-mail, numere de telefon, adrese și sumele totale cheltuite în magazinele de lux din întreaga lume, scrie BBC.

Kering, compania-mamă a brandurilor de lux, a confirmat breșa de securitate și a anunțat că a informat autoritățile de protecție a datelor. Compania a precizat că nu au fost furate informații financiare, precum detalii despre carduri.