Condamnări grele în cazul proxeneților români care au îngrozit Scoția: Își racolau victimele, inclusiv minore, prin violență și droguri

2 minute de citit Publicat la 17:56 27 Oct 2025 Modificat la 17:56 27 Oct 2025

Judecătorii au spus că banda de români care au îngrozit Scoția a folosit vulnerabilitatea femeilor „pentru a încerca să le atace credibilitatea”. FOTO: Poliția din Scoția

Membrii unei bande de proxeneți români, care au creat un val de indignare în Scoția, la începutul anului, au fost condamnați, luni, pentru violarea și exploatarea sexuală a zece femei, cu vârste între 16 și 30 de ani, în perioada 2021–2022, potrivit BBC.

Liderul bandei, Marian Cumpănăsoiu, în vârstă de 38 de ani, împreună cu Remus Stan, în vârstă de 35 de ani, Cristian Urlăteanu, în vârstă de 41 de ani, Cătălin Dobre, în vârstă de 45 de ani, și Alexandra Bugonea, în vârstă de 35 de ani, au fost condamnați anterior pentru 30 de capete de acuzare la Înalta Curte din Glasgow.

Cumpănăsoiu a fost condamnat la 24 de ani, Urlăteanu la 20 de ani, Stan la 12 ani, Dobre la 10 ani și Bugonea la opt ani.

Magistrații au stabilit că o parte din membrii grupului “au deviat și au minimalizat” infracțiunile împotriva victimelor vulnerabile.

„Oferindu-le o cantitate nesfârșită de cocaină, în mare parte gratuită, le-ați exacerbat vulnerabilitățile și ați continuat să le exploatați pentru propria satisfacție sexuală și, în unele cazuri, pentru câștig financiar.

Fără îndoială, ați presupus pe bună dreptate, o vreme, că stilul de viață legat de droguri al femeilor însemna că nu erați raportați sau detectați”, au precizat magistrații.

Cum erau obligate victimele să se prostitueze

Judecătorii au spus că banda a folosit vulnerabilitatea femeilor „pentru a încerca să le atace credibilitatea”.

“Poate că ați crezut că nimănui nu-i pasă de victimele dumneavoastră, ceea ce înseamnă că le puteți face orice doriți fără consecințe. Dacă da, evenimentele v-au dovedit că greșiți.

Fiecare dintre femei a găsit puterea de a depune mărturie în ciuda dificultăților și a făcut pași pentru a trece peste acea etapă a vieții lor.”

Trei membri ai bandei - Urlăteanu, Dobre și Bugonea - au fugit din țară, dar au fost găsiți și extrădați înapoi în Scoția din Belgia și Republica Cehă pentru procesul lor din decembrie anul trecut.

Jurații din procesul de șase săptămâni au auzit mărturii sfâșietoare despre modul în care banda a exploatat femeile, majoritatea fiind deja tulburate de probleme personale.

Cumpănăsoiu a fost găsit vinovat de 10 acuzații de viol, în timp ce Urlăteanu a fost condamnat pentru șase violuri.

Cumpănăsoiu a fost, de asemenea, condamnat pentru o acuzație în temeiul Legii privind traficul de persoane, pentru că a forțat o femeie să se prostitueze, și două acuzații de deținere de spații destinate prostituției.

Stan a fost găsit vinovat de patru violuri, în timp ce Dobre a fost găsit vinovat de două violuri.

Alexandra Bugonea a fost condamnată pentru un viol și activitate sexuală ilegală.

Cum a pornit ancheta poliției din Scoția

Poliția Scoțiană a descoperit activitățile bandei în timpul unei operațiuni axate pe traficul de femei din Europa de Est către Dundee pentru a lucra ca prostituate.

Dar ofițerii au descoperit că femei locale vulnerabile erau, de asemenea, ademenite cu cadouri și droguri, inclusiv cocaină.

Unii membri ai bandei lucrau în poziții legitime ca șoferi de livrare de alimente, dar ademeneau și o serie de tinere din zona locală.

Femeile erau forțate să întrețină relații sexuale cu membrii bandei și încurajate să recruteze prieteni pentru a veni la proprietăți cu promisiunea de droguri.

Banda era condusă de Cumpănașoiu, care a fost descris ca un „proxenet care făcea cu ochiul și rânjea” și care se comporta cu o „natură prădătoare” față de femei.