Умови в'їзду та право проживання в Румунії для українців. Як отримати статус біженця

«Статус біженця, згідно із законом, є формою міжнародного захисту, за допомогою якої румунська держава визнає якість біженця згідно із законом. І ви здивуєтеся, який статус мають ті, які не просили притулку, бо прибули до Румунії за паспортом.

В'їзд до Румунії здійснюється за біометричним паспортом, точніше, ті, хто має паспорти з елементами безпеки Європейського Союзу, в'їжджають до Румунії відповідно до закону, Постанова 194/2002 і можуть перебувати максимум 90 днів протягом будь-якого періоду 180 днів. Таким чином, вони можуть легально перебувати в Румунії максимум 90 днів протягом періоду 180 днів», – заявив міністр внутрішніх справ.

«Технічно, матеріально та з точки зору людських ресурсів ми готові організувати табори біженців як першу відповідь на гуманітарну кризу в Україні. І тут я хочу наголосити. Структури Управління надзвичайних ситуацій обладнані такими пересувними таборами.

В кожному повіті ми визначили всі місця, де можна встановити ці мобільні табори. Крім того, організація цих таборів носить тимчасовий характер. Наголошую тимчасовий: максимум 72 години.

Період завершується діями, які вже проводяться шляхом визначення приміщень, які дозволяють розмістити людей, які потребують довготривалої підтримки, і тут я маю на увазі готелі, пансіонати, будинки культури, спортивні зали», – зазначив Лучіан Боде.

Національний комітет з надзвичайних ситуацій: Особи, які приїжджають з України до Румунії, звільнені від карантину

Особи, які прибувають з України до Румунії, звільнені від карантину, вирішили сьогодні представники Національного комітету з надзвичайних ситуацій (НКНС).

Національний комітет з надзвичайних ситуацій прийняв Рішення № 9 про внесення змін та доповнень до Рішення НКНС № 6 від 31 січня щодо порядку затвердження правил застосування карантинного заходу до осіб.

Таким чином, особи, які прибувають до Румунії з України, звільняються від карантинного заходу.

Правило застосовується незалежно від того, чи прибувають вони безпосередньо з України чи транзитом через Республіку Молдова.

Громадянам України, які хочуть працювати в Румунії, не потрібен дозвіл на роботу протягом 9 місяців у календарному році, згідно з Надзвичайною Постановою Уряду 25/2014.

Громадянам України, які в'їхали в Румунію з метою працевлаштування, право тимчасового проживання з метою роботи поширюється за умови пред'явлення їм індивідуального трудового договору на повний робочий день, зареєстрованого в загальному реєстрі працівників, який свідчить про те, що заробітна плата становить не менше рівня гарантованої в оплаті мінімальної основної заробітної плати в країні.

Подальше продовження права на тимчасове проживання з метою роботи надається за умови пред’явлення громадянами України натсупних документів:

- індивідуальний трудовий договір на повний робочий день, зареєстрований в територіальній інспекції праці;

- підтвердження збереження заробітної плати щонайменше на рівні мінімальної базової заробітної плати, яка гарантується виплатою, за весь період перебування, наданий раніше.

Протягом дев’яти місяців громадяни України можуть подати заяву на надання додаткового захисту або статусу біженця, завдяки якому вони набувають наступних прав:

• бути найнятими фізичними або юридичними особами на тих самих умовах, що й громадяни Румунії;

• користуватися соціальним страхуванням, заходами соціальної допомоги та соціального медичного страхування на умовах, передбачених законом для громадян Румунії;

• користуватися рівним ставленням з громадянами Румунії щодо визнання навчання або періодів навчання, визнання дипломів, сертифікатів та сертифікатів компетентності, а також професійних кваліфікацій, які дають доступ до регульованих професій у Румунії, відповідно до чинних правил.

При перетині румунського кордону громадяни України повинні пред'явити біометричний паспорт, дійсний протягом 90 днів з моменту в'їзду в Румунію. Якщо вони не мають такого паспорта, їм потрібні посвідчення особи (внутрішній паспорт) та віза, які вони можуть отримати в Посольстві Румунії в Україні. Якщо вони не можуть отримати візу, вони можуть відправитися до пункту перетину кордону, де вони повинні пред’явити своє посвідчення особи або простий паспорт.

Джерело: Прикордонна Поліція (оператор Енчіке)

Articol scris de Tetiana Toma

Traducator autorizat pentru limbile rusa si ucraineana