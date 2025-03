Consilierul lui Zelenski, după anunțul lui Trump despre ajutorul militar: Am învățat să ne adaptăm, discutăm opțiuni

Mihailo Podoliak, consilierul lui Volodimir Zelenski, afirmă după anunțul de la Casa Albă privind suspendarea ajutorului militar, că Ucraina a mai experimentat astfel de situații și a învățat să se adapteze. "Discutăm opțiuni cu partenerii noștri europeni și nu trecem cu vederea posibilitatea negocierilor cu omologii noștri americani", a spus el.

"În ceea ce privește aprovizionarea cu arme... În primul rând, este necesar să se evalueze ce programe specifice vor înceta să mai funcționeze, având în vedere că multe erau deja în faza finală. De asemenea, trebuie amintit că unele programe au fost aprobate de Congres, ceea ce presupune o procedură legală distinctă.

În al doilea rând, trebuie să evaluăm posibilitatea de a cumpăra sau de a achiziționa ceva echivalent de la partenerii noștri europeni, mai ales că programele de înlocuire sunt deja în funcțiune.

În al treilea rând, să nu uităm că Ucraina a mai experimentat suspendări prelungite ale programelor de ajutor militar american și a învățat să se adapteze la astfel de situații.

Prin urmare, facem un audit amănunțit, examinând ceea ce avem, ce poate fi produs prin parteneriate și ce poate fi înlocuit. Unele soluții pot fi găsite pe piețele comerciale. Discutăm opțiuni cu partenerii noștri europeni. Și, desigur, nu trecem cu vederea posibilitatea negocierilor cu omologii noștri americani.", este mesajul postat de Podoliak pe rețeaua X.

