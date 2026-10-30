Consiliul municipal Ruse cere eliminarea taxei de pod spre Giurgiu, după ce România a renunțat la ea: „Bulgarii sunt dezavantajați”

Veniturile la bugetul anual al Bulgariei provenite de la podul peste Dunăre se ridică la aproximativ 24 de milioane de euro. Sursa foto: Agerpres

Consiliul municipal Ruse a adoptat cu unanimitate, joi, un apel către guvern, solicitând abolirea taxei pentru autoturisme la trecerea podului peste Dunăre, percepută de partea bulgară. Propunerea a fost înaintată de un grup de consilieri municipali, potrivit Agerpres, care citează BTA.

Luna trecută, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din România a anunțat oficial decizia sa de abolire unilaterală a taxei pentru trecerea podului peste Dunăre pe sensul dinspre Giurgiu către Ruse. Măsura a intrat în vigoare la 1 octombrie acest an. De asemenea, România a invitat oficial guvernul bulgar să adopte o măsură reciprocă similară.

Apelul afirmă că veniturile la bugetul anual al Bulgariei provenite de la podul peste Dunăre se ridică la aproximativ 24 de milioane de euro. Din acestea, în jur de 1,7 milioane de euro provin de la taxa de 2 euro percepută fiecărui autoturism. Consilierii argumentează că această sumă este nesemnificativă pentru bugetul național, în timp ce colectarea taxei presupune oprirea fiecărui vehicul, ceea ce cauzează aglomerarea traficului în zona podului.

Apelul către guvern mai arată că 'lipsa de acțiune adecvată a statului bulgar ne pune concetățenii în dezavantaj și subminează principiile liberei circulații în interiorul Europei. Cerem acțiune imediată pentru a introduce reciprocitatea, ce va ușura traficul, va elimina cozile artificiale la frontieră și va stimula dezvoltarea economică a întregii regiuni transfrontaliere''.

De la 1 octombrie 2026, România a trecute la un nou sistem de tarifare pentru utilizarea drumurilor naționale. Pentru autoturisme și vehiculele de marfă de până la 3,5 tone, valoarea rovinietei va fi influențată și de clasa de emisii, în timp ce pentru vehiculele de peste 3,5 tone va fi introdus sistemul TollRo, bazat pe distanța parcursă și nivelul de poluare.