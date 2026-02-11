Consiliul UE deschide calea pentru asistenţă financiară prin programul SAFE pentru opt state membre

România va primi 16,68 miliarde de euro, reprezentând a doua cea mai mare alocare din cadrul Programului SAFE. sursa foto: Getty

Consiliul Uniunii Europene a adoptat miercuri deciziile de punere în aplicare care permit acordarea de finanțare, prin Programul SAFE (Security Action for Europe), pentru opt state membre: Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Spania, Croația, Portugalia și România, relatează Agerpres.

Hotărârea vine după ce, în luna ianuarie, Comisia Europeană a evaluat pozitiv Planurile Naționale de Investiții în Apărare prezentate de cele opt țări.

România va primi 16,68 miliarde de euro, reprezentând a doua cea mai mare alocare din cadrul Programului SAFE.

În urma adoptării deciziilor de către Consiliul UE, Comisia Europeană va încheia acordurile de împrumut, iar primele plăți sunt programate pentru martie 2026.

Regulamentul SAFE a fost aprobat la 27 mai 2025, în cadrul Strategiei „Pregătire 2030”, un pachet amplu dedicat consolidării apărării, care pune la dispoziția statelor membre instrumente financiare menite să susțină creșterea investițiilor în capabilități militare.

Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget total de 150 de miliarde de euro, constând în împrumuturi acordate în condiții avantajoase.