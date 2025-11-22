COP30 a eșuat în a produce un acord climatic prin care să fie eliminați combustibilii fosili. Ce conține documentul semnat în Brazilia

2 minute de citit Publicat la 21:04 22 Noi 2025 Modificat la 21:04 22 Noi 2025

Foto: Getty Images

Ţările reunite în Amazonia braziliană au adoptat, sâmbătă, principala decizie a celei de-a 30-a Conferinţe ONU pentru schimbările climatice (COP30), fără a avea, însă, și o foaie de parcurs privind eliminarea treptată a combustibililor fosili, cerută de europeni şi de aliaţii lor, un rezultat dezamăgitor pentru Europa, însă considerat previzibil într-un an perturbat de rivalităţi geopolitice, relatează AFP, citată de Agerpres.

Documentul, rezultatul unor compromisuri dureroase după două săptămâni de negocieri, a fost adoptat prin consens, niciuna dintre cele aproape 200 de ţări membre ale Acordului de la Paris neridicând obiecţii, înainte ca preşedintele conferinţei, brazilianul Andre Correa do Lago, să declare încheiată sesiunea.

Textul prevede, de asemenea, triplarea finanţării pentru adaptarea la schimbările climatice pentru ţările în curs de dezvoltare în următorii zece ani, una dintre cele mai presante solicitări ale lor.

„Ştiinţa a învins, multilateralismul a câştigat”, a declarat preşedintele brazilian, Lula da Silva, de la Johannesburg, chiar înainte de adoptarea textului.

Preşedinţia braziliană a COP30 şi-a anunţat, totodată, sâmbătă, intenţia de a lansa o foaie de parcurs pentru eliminarea treptată a combustibililor fosili, precum şi o a doua foaie de parcurs împotriva defrişărilor.

„Ştim că unii dintre voi aţi avut ambiţii mai mari” cu privire la unele dintre subiectele discutate în timpul reuniunii ONU privind clima, a recunoscut diplomatul brazilian André Correa do Lago, în condiţiile în care unele ţări îşi exprimaseră speranţa cu privire la o decizie obligatorie a COP privind petrolul, gazele şi cărbunele.

Pe de altă parte, preşedintele turc, Recep Erdogan, s-a declarat „fericit” că Turcia va găzdui COP31 şi a salutat un acord de împărţire a responsabilităţii cu Australia pentru conferinţa ONU privind clima de anul viitor, eveniment care va fi găzduit de guvernul de la Ankara, în timp ce Australia va supraveghea negocierile oficiale.

„Suntem încântaţi să găzduim COP31 în Turcia, în noiembrie anul viitor”, a declarat el într-un discurs adresat liderilor reuniţi la summitul G20 de la Johannesburg. „Cred că acest consens la care am ajuns cu Australia este foarte important”, a mai spus el.

Compromisul a fost anunţat într-un document, care urma să fie aprobat oficial prin consens la COP30 din Brazilia.

Ambele ţări au dorit să găzduiască COP31 în noiembrie 2026 şi niciuna nu a fost dispusă să cedeze, ceea ce a declanşat un război al ofertelor rar întâlnit în negocierile anuale privind clima.

Conform termenilor acordului, Turcia va găzdui conferinţa de două săptămâni în staţiunea Antalya din sudul ţării şi va păstra preşedinţia oficială a COP31, în timp ce Australia va deţine vicepreşedinţia şi va prezida negocierile.