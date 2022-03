Copiii ucraineni dorm pe jos în gara din Varșovia: ”Așa arată la ora 9 dimineața”

Polonia este țara care găzduiește cei mai mulți refugiați ucraineni. Peste două milioane de oameni i-au trecut granițele.

Imaginile sunt dramatice. Copiii fugiți din calea războiului dorm pe jos, în gara centrală din Varsovia.

Ukrainian children sleeping on the Central Station floor. We have just been granted permission to get into one of the top floor wings. This is what 9am looks like on #Warsaw Central. Poland is now hosting over two million refugees. | @N1info @N1infoZG @N1infoBG @N1infoSA #Ukraine pic.twitter.com/ChO0Hsbajk