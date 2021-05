Momentul în care un copil este răpit din pat, de lângă fratele său geamăn, şi ucis fără milă de un tânăr de 18 ani

Momentul îngrozitor în care Darriynn Brown planează amenințător peste pătuțul lui Carter Gernon, în timp ce fratele său, Cash, zăcea înjunghiat pe o stradă din Dallas, este surprins în înregistrările de supraveghere din camera copiilor, obținute exclusiv de jurnaliştii Daily Mail.

Brown, se întinde și îl atinge pe fratele băiețelului ucis, înainte de a rătăci prin cameră, aparent deranjat de un sunet, și de a fugi imediat după, lăsându-l pe băiat să doarmă liniștit.

Cu câteva ore mai devreme, chiar înainte de ora 05:00, Brown ar fi pătruns în aceeași casă și a plecat cu Cash, care a fost găsit înjunghiat și aruncat pe o stradă din Dallas, Texas.

Pe camerele instalate în camera copiilor este surprins momentul răpirii lui Cash Gernon. Criminalul se întoarce apoi și după fratele lui geamăn

Brown a fost capturat pe cameră a doua oară, în timp ce se întorcea la fața locului, după răsăritul soarelui, în încercarea aparentă de a-l răpi pe celălalt băiat - când Cash ar fi fost deja mort.

Marți, medicul legist din Dallas a dezvăluit că Cash a murit din cauza mai multor plăgi înjunghiate. Poliția a spus anterior că rănile sale par să fi fost cauzate de o „armă tivită”.

Cei doi frați împărțeau un dormitor situat în partea din spate a casei. În imaginile surprinse pe camere, Brown intră tiptil în cameră, cu o glugă pe cap, purtând un rucsac, pantaloni de trening și adidași și planează amenințător peste cei doi băieți.

Tânărul de 18 ani, despre care se spune că a intrat prin ușa descuiată de la garaj, pare să ezite câteva secunde, uitându-se la frați și privind în jurul camerei, înainte de a se apleca și de a trage cu atenție pătura cu care erau înveliți copiii. Apoi, dintr-o mișcare rapidă, îl ia rapid pe Cash, care este imediat trezit, și iese din cameră cu copilul în brațe.

Aproximativ o oră și 45 de minute mai târziu, Cash a fost găsit zăcând mort, într-o baltă de sânge, pe o stradă rezidențială liniștită din Dallas, după ce a fost înjunghiat de mai multe ori.

Un al doilea clip îl arată, de asemenea, pe Brown întorcându-se în dormitor în jurul orei 7:00 dimineața, de data aceasta vizându-l aparent pe Carter. Brown este văzut privind băiatul care încă doarme, dar pleacă cu mâinile goale după câteva secunde, după ce se pare că a fost speriat de ceva sau cineva.

Dormitorul băieților este situat în partea din spate a casei, lângă intrarea din spate și departe de locul în care dormeau ceilalți membri ai familiei, notează DailyMail.

Corpul neînsuflețit al lui Cash a fost descoperit sâmbătă dimineață de o localnică: Am văzut furnici plimbându-se pe picioarele goale și avea sânge pe față

Femeia a declarat pentru DailyMail.com că a crezut inițial că a dat peste corpul unui câine.

"M-am întors în stradă și am crezut că văd un câine zăcând acolo. Avem mulți câini liberi pe aici, a spus ea. Am sunat-o pe mama, pentru că singurul lucru pe care l-am putut vedea la început a fost părul.

Am spus: „Mamă, este ciudat, nu se mișcă. Așa că am început să merg lent și cu cât mă apropiam mai mult am început să observ lucrurile.I-am spus:" Mamă, văd o mână, cred că văd un corp. Cred că văd de fapt un corp ".

Și m-am apropiat și am spus: "Mamă, este un copil. Este un copil." Și atunci am început să țip. Femeia a închis telefonul și a sunat la 911. Paramedicii au făcut tot posibilul să o calmeze și i-au cerut să verifice orice semne de viață.

"Mi-au cerut să merg până la corp în caz că băiețelul era încă în viață. Și dacă era, să încerc să-i salvez viața ”, a spus ea.

"Indiferent dacă era mort sau viu, pur și simplu nu aveam de gând să-l părăsesc"

Am văzut furnici târându-se pe picioarele goale și avea sânge pe față. Nu avea pantofi, nici șosete, nici cămașă, nimic din toate astea. Purta doar o pereche de pantaloni scurți. Îmi amintesc mereu acele furnici de la baza picioarelor acelui copil.

Era pe spate pe drum. Îmi amintesc un braț și un picior afară. Și motivul pentru care îmi amintesc brațul și piciorul este pentru că atunci când mă îndreptam de departe, asta era hotărârea să știu, OK, acesta este un om. Acesta nu este un câine, acesta este o ființă umană.

Când am observat că este un copil, m-am panicat. Gândul meu inițial a fost că unul dintre acei câini liberi a ajuns la acest copil, din cauza sângelui de pe față. Și apoi m-am gândit că poate cineva a dat peste el și a fugit.

Femeia a spus că își amintește că a plecat la plimbarea de dimineață și a activat contorul de pași de pe telefon la exact 6.40am. Cinci minute mai târziu, a fost confruntată cu scena groazei.

Ea a continuat: "Am rămas cu el până când a venit poliția, nu exista niciun motiv în lume să-l las pe copilul acela pe cont propriu. Indiferent dacă era mort sau viu, pur și simplu nu aveam de gând să-l părăsesc. Mi-a fost teamă că cineva avea să-l calce accidental."

Gemenii au fost abandonați de tatăl lor la fosta lui iubită, în luna martie. În tot acest timp, mama biologică a băieților i-a tot căutat. Femeia a aflat unde sunt copiii abia după crimă

Cei doi se aflau în grija fostei iubite a tatălui lor biologic, care i-a lăsat acolo în luna martie și nu s-a mai întors.

În tot acest timp, mama naturală a copiilor îi căuta pe cei doi și nu fusese anunțată ca băieții se află acolo și au fost abandonați de tată. Geamănul Carter a fost reunit cu mama lui după crima oribilă care a șocat America, și lumea întreagă, sâmbăta trecută.

Monica Sherrod, femeia care îi avea în grijă pe copii, a izbucnit în suspine incontrolabile în timp ce vizita un memorial improvizat unde a fost găsit trupul lui Cash.

"Dormeam cu toții când s-a întâmplat. Cash mă trezea de obicei, dar nu m-a mai trezit (în ziua aceea) ”, a declarat ea pentru DailyMail.com.

Când m-am trezit, am observat că dispăruse. Am sunat la 911. Nici nu știam că îl luase cineva. M-am gândit că ar fi putut ieși afară. Asta până când m-am uitat la camerele de supraveghere și am văzut că cineva l-a luat".

