„Coreea de Nord a Africii” devine miza strategică a SUA în Marea Roșie. De ce vrea Trump să repornescă legăturile cu Eritreea

Administrația Trump analizează modalități de restabilire a relațiilor cu Eritreea, un stat izolat și autocratic care controlează un teritoriu de mare importanță geopolitică de-a lungul Mării Roșii, în condițiile în care Iranul amenință să blocheze un al doilea coridor maritim vital.

Massad Boulos, un oficial de rang înalt al administrației Trump, le-a spus unor parteneri externi că SUA intenționează să înceapă ridicarea unor sancțiuni împotriva Eritreei, o țară africană mică, cu peste 1.120 de kilometri de coastă la Marea Roșie, potrivit unor actuali și foști oficiali citați de The Wall Street Journal.

Ofensiva diplomatică americană vine în contextul în care rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran, au amenințat că vor bloca traficul maritim din Marea Roșie, în cotextul încercărilor Teheranului de a afecta comerțul prin Strâmtoarea Ormuz de la începutul războiului său cu SUA și Israel.

Planul de resetare a relațiilor cu Eritreea a fost conceput înainte de războiul SUA cu Iranul, însă acțiunile Teheranului de a închide Strâmtoarea Ormuz au sporit importanța politicii americane în Marea Roșie, un punct strategic crucial folosit de unii dintre cei mai importanți exportatori de petrol din Orientul Mijlociu pentru a ocoli Golful Persic.

Strâmtoarea Ormuz este poarta de acces către vastele resurse petroliere ale Orientului Mijlociu, pe partea estică a Peninsulei Arabice. Marea Roșie se află pe partea vestică și reprezintă o rută esențială pentru traficul maritim militar și comercial dintre Mediterană și Oceanul Indian. Houthii au amenințat în repetate rânduri că vor închide strâmtoarea Bab el-Mandeb, aflată la intrarea în Marea Roșie, pentru a sprijini Teheranul.

Boulos, trimisul președintelui Trump pentru Africa, s-a întâlnit în privat cu președintele Eritreei, Isaias Afwerki, la sfârșitul anului trecut, la Cairo, au spus oficiali și alte persoane implicate în discuții. Scopul întâlnirii a fost discutarea unei posibile relaxări a sancțiunilor americane și lansarea unor dialoguri la nivel înalt privind resetarea relațiilor dintre SUA și Eritreea.

Luni, Boulos s-a întâlnit la Cairo cu președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi. Egiptul ajută la facilitarea dialogului dintre SUA și liderul eritreean, au spus oficialii. În cadrul acelei întâlniri, Boulos i-a spus lui Sisi că SUA intenționează să înceapă în curând ridicarea sancțiunilor împotriva Eritreei, potrivit unor oficiali familiarizați cu subiectul. Boulos s-a întâlnit anterior și cu ministrul eritreean de externe, Osman Saleh Mohammed, în septembrie, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, au spus oficialii.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a spus că administrația Trump așteaptă cu interes consolidarea relațiilor SUA cu poporul și guvernul Eritreei. Oficialul nu a răspuns însă întrebărilor specifice legate de o posibilă relaxare a sancțiunilor americane, iar departamentul nu l-a pus pe Boulos la dispoziție pentru un interviu.

O decizie finală privind resetarea relațiilor dintre SUA și Eritreea a avansat și a stagnat în mai multe rânduri în ultimele luni, în parte pentru că principalii decidenți ai administrației sunt concentrați pe alte crize majore de politică externă, inclusiv conflictul din Gaza și războiul cu Iranul.

Una dintre cele mai represive dictaturi din lume

Liderul eritreean conduce țara de la obținerea independenței față de Etiopia, în 1993, și de atunci și-a consolidat puterea, construind una dintre cele mai represive dictaturi din lume. Comisii ale Congresului SUA au numit Eritreea „Coreea de Nord a Africii” din cauza represiunii sistematice împotriva disidenților politici și a restricțiilor privind libertatea religioasă, precum și a torturii aplicate deținuților și a recrutării forțate în serviciul militar a unei mari părți a tinerilor din țară.

Freedom House, organizația care evaluează drepturile politice și libertățile civile la nivel mondial, plasează Eritreea și Coreea de Nord una lângă alta, drept două dintre cele mai autoritare state din lume.

Eritreea este bogată în resurse minerale, iar coasta sa la Marea Roșie se află vizavi de Arabia Saudită și Yemen. Țara vecină, Djibouti, găzduiește cea mai mare concentrare de baze militare străine din lume, inclusiv ale SUA, Chinei, Franței, Japoniei și Italiei, ceea ce subliniază importanța strategică a Mării Roșii pentru marile puteri.

Navele marinei americane, inclusiv grupurile de atac cu portavion, folosesc de regulă Marea Roșie pentru a tranzita între Marea Mediterană și Oceanul Indian, deși în ultimii ani aceste nave au fost atacate de houthi.

Administrația Trump a lansat în 2025 o campanie militară aeriană de două luni împotriva houthilor, după ce gruparea a vizat transportul comercial din Marea Roșie cu atacuri cu rachete și drone. Trump a oprit campania în luna mai, după ce a spus că houthii au acceptat să înceteze atacurile asupra rutelor comerciale maritime. Totuși, amenințarea reluării ostilităților de către houthi a alimentat noi temeri privind traficul maritim prin strâmtoarea Bab el-Mandeb.

Un grup de atac american condus de portavionul USS George H.W. Bush a navigat recent în jurul extremității sudice a Africii pentru a se alătura operațiunilor SUA împotriva Iranului, în loc să folosească ruta mai scurtă prin Marea Roșie.

Unii oficiali americani au ajuns la concluzia că actuala combinație de sancțiuni și angajament minim față de Eritreea nu funcționează, iar perspectiva ridicării sancțiunilor pentru a începe un dialog ar putea aduce Statelor Unite beneficii pe termen lung în regiunea Mării Roșii. Acești oficiali spun că regiunea este prea importantă din punct de vedere strategic pentru ca SUA să nu încerce reluarea relațiilor cu Eritreea, în ciuda bilanțului acesteia în materie de drepturi ale omului.

Unii analiști contestă însă această logică. „În mod normal, când ridicăm sancțiuni, țara respectivă a făcut ceva care să justifice acest lucru”, a spus Cameron Hudson, fost oficial american din domeniul informațiilor și al Departamentului de Stat, care urmărește regiunea. „Este exact același stat militarizat și autocratic care a fost din 1993. Dacă îi recompensăm prin ridicarea sancțiunilor, atunci ce obținem în schimb?”

O relansare a relațiilor dintre SUA și Eritreea ar putea influența și conflictele, dar și rivalitățile din alte părți ale Cornului Africii, o regiune deja devastată de războaie, au spus oficialii. Oficialii americani și-au exprimat în privat temerile că Etiopia se pregătește de un război cu Eritreea, în condițiile în care guvernul de la Addis Abeba afirmă că statul fără ieșire la mare are revendicări istorice asupra litoralului eritreean.