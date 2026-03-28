Cozile de securitate din aeroporturile americane sunt atât de lungi încât călătorii plătesc oameni să le țină locul

Cozile de securitate de pe aeroporturile americane au scăpat de sub control din cauza crizei de personal de la Administrația pentru Securitatea Transporturilor (TSA), provocată de închiderea parțială a guvernului federal. Cu timpi de așteptare de câteva ore, sute de agenți care au demisionat și peste 40% dintre ofițerii de securitate absenți în unele aeroporturi, unii călători au găsit o soluție neconvențională: plătesc antreprenori care să le țină locul la coadă, cu tarife care ajung și la 65 de dolari pe oră, scrie The Washington Post.

Steven Dial s-a îndreptat vineri după-amiază spre Aeroportul Intercontinental Bush din Houston pentru a sta la cozile de securitate ca și cum ar fi fost slujba lui. Ceea ce, pentru acea zi, chiar era.

„Am văzut zone ale aeroportului de care nici nu știam că există”, a spus Dial, în vârstă de 43 de ani, care locuiește într-o suburbie a Houstonului. Și-a început ziua așteptând în numele unor călători reali la ora 6:30 dimineața.

Până la ora 14:00, era în drum să stea la coadă pentru al cincilea client, în condițiile în care lipsa de personal a Administrației pentru Securitatea Transporturilor (TSA) a dus la încă o zi cu așteptări de ore întregi la aeroportul din Texas.

O închidere parțială a guvernului, care a început pe 14 februarie, continua vineri, dar agenții TSA vor primi salarii începând cel devreme de luni, după ce președintele Donald Trump a emis vineri un ordin de plată din fonduri preexistente.

Acest lucru ar trebui să îmbunătățească treptat timpii de așteptare, deși aproape 500 de agenți TSA au demisionat în timpul shutdown-ului. În zilele recente, peste 40% dintre ofițerii de securitate nu s-au prezentat la serviciu în unele aeroporturi.

În timp ce marea majoritate a călătorilor au îndurat cozile sau au pierdut zboruri, câțiva antreprenori și-au deschis propriile afaceri.

Robert Samuel, proprietarul serviciului de așteptare la coadă Same Ole Line Dudes, cu sediul în New York, a spus că a primit câteva solicitări pentru așteptare la TSA de joi. Compania percepe de obicei 25 de dolari pe oră, plus o taxă de 15 dolari dacă programarea începe înainte de ora 7 dimineața, dar Samuel a precizat că o comandă la aeroport ar costa mai mult.

„Deoarece această coadă se mișcă, e foarte diferit”, a spus el. „Nu e permis niciun scaun și trebuie să stăm în picioare, așa că prețul va fi de 35 de dolari pe oră”.

Nimeni nu confirma o rezervare până vineri, dar una dintre solicitări – de la o persoană care nu voia ca părinții săi în vârstă să fie nevoiți să se târască printr-o coadă – era în așteptare.

Samuel, care stă la coadă pentru clienți plătitori de 13 ani, spune că aceste cozi cu care se confruntă călătorii sunt „nebunești”.

„Pierd ocazii speciale, nu pot ajunge la nunți”, a spus el. „Am auzit despre frați care nu au putut ajunge la înmormântarea tatălui lor; e sfâșietor”.

TSA controlează accesul în zonele securizate, precum punctele de verificare a identității și scanerele de bagaje, dar nu și zonele de așteptare. Acest lucru lasă politicile privind statul la coadă în sarcina aeroporturilor, care nu au susținut aceste practici.

„Faptul că oamenii iau în considerare această opțiune ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru democrații din Congres pentru a redeschide DHS”, a declarat Departamentul pentru Securitate Internă într-un comunicat.

Vineri, cozile pentru securitate la Aeroportul Internațional Baltimore –Washington Thurgood Marshall se întindeau în exterior și înconjurau clădirea. Jonathan Dean, directorul de comunicare al aeroportului, a spus că BWI „nu are o politică oficială a aeroportului” privind angajarea cuiva care să aștepte în locul tău, dar „descurajează puternic” acest lucru.

Houston Airports a precizat pe site-ul său că nu susține serviciile de staționare la coadă „contra cost”, cerându-le oamenilor să rămână lângă bagajele lor și să folosească doar cozile oficiale ale aeroportului.

„Pentru securitatea dumneavoastră, pasagerii nu ar trebui să plătească persoane care oferă să le țină locul la coadă, deoarece acestea nu sunt autorizate și nu au fost verificate”, a transmis aeroportul. „Pasagerii care aleg să folosească servicii neautorizate o fac pe propriul risc”.

Dial, din Texas, deține o afacere numită Dial Signature Solutions, care oferă „suport executiv pentru gospodărie” și servicii de notar mobil. Este obișnuit să aștepte în numele unor persoane cu programe foarte încărcate.

„Aceasta părea o extensie perfectă a ceea ce ofeream deja”, a spus el. Percepe 65 de dolari pe oră, plus parcarea la aeroport. Dial a spus că a refuzat unele oferte și i-a convins pe alții să nu apeleze la el, deoarece plănuiau să ajungă suficient de devreme și considera că serviciul său era inutil.

A precizat că trei dintre clienții săi au folosit serviciul ca o soluție de rezervă, cerându-i să aștepte până când erau siguri că pot trece prin liniile de securitate prioritare, grație statutului lor la compania aeriană. Odată ce călătorii treceau, el ieșea din coadă. Nu a trecut prin niciun punct de control TSA și nu a ținut bagajele nimănui.

Al patrulea client și-a predat bagajele, apoi a făcut schimb de locuri cu Dial în apropierea zonei de ticketing. Pasagerii din jur au fost „foarte înțelegători”, a spus el; le spusese că cineva urma să-i ia locul la un moment dat.

„Nu e ca și cum cineva ar tăia coada, pentru că la sfârșitul zilei, e același număr de oameni la coadă”, a spus el.

Dial a spus că nu auzise de avertismentul aeroportului privind persoanele care țin locul la coadă. Speranța lui este că viitorii clienți vor apela la compania sa și pentru alte nevoi.

„Cel mai probabil, astăzi e ultima zi în care va trebui să ne confruntăm cu asta”, a spus el vineri.

Există o modalitate oficială prin care călătorii pot evita cozile lungi la TSA, dacă sunt dispuși să plătească: angajarea unor servicii de tip concierge care să îi escorteze prin securitate.

Perq Soleil este un serviciu de asistență la sosire și plecare din aeroport care poate ajuta călătorii să treacă prin TSA în aproximativ un minut, accesând linii alternative rezervate de obicei personalului aeroportului și al companiilor aeriene. Compania – care operează în peste 300 de aeroporturi și 150 de țări – percepe un tarif de bază care variază în funcție de locație.

La Atlanta, tariful de bază în timpul orelor obișnuite pentru un grup de patru călători este de 450 de dolari, iar la Aeroportul Internațional Washington Dulles de 350 de dolari. Fiecare călător suplimentar costă 85 de dolari.

Tariful include asistență precum întâmpinarea călătorilor la mașină, ajutor cu bagajele, organizarea de scaune cu rotile în aeroport și cumpărături în magazinele duty-free.

Compania SkySquad oferă, de asemenea, servicii TSA accelerate în Baltimore, Las Vegas, Los Angeles, Fort Lauderdale (Florida) și Orlando, cu prețuri începând de la 79 de dolari per grup.