Zeci de mii de credincioşi i-au adus un ultim omagiu fostului papă Benedict al XVI-lea

Vaticanul a numărat participarea a 65.000 de persoane.

De asemenea, credincioşii îşi vor putea aduce din nou omagiile marţi şi miercuri, între orele locale 07:00 şi 19:00 (8.00 şi 20.00, ora României).

"Mi s-a părut normal să vin să-i aduc un omagiu după tot ceea ce a făcut pentru Biserică", a declarat pentru AFP sora Anna-Maria, o călugăriţă italiană.

"A fost un mare papă, profund şi unic", a spus Francesca Gabrielli, care a venit special din Toscana şi a apreciat "atmosfera de reculegere" din bazilică.

Faces of the faithful - with a revered silence, pilgrims file into St. Peter's Basilica to see, honor, and pray before the body of the late Pope Emeritus Benedict XVI before he is laid in his final resting place. pic.twitter.com/7YE7k6v2hB