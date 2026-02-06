Cristian Diaconescu, despre tensiunile din Iran: Contextul e complicat, iar ideea unei intervenţii militare ar fi de ultimă atitudine. Foto: Agerpres

Negocierile din Oman dintre SUA şi Iran s-au încheiat, iar presa internaţională scrie că situaţia a rămas incertă, mai ales după ce cetăţenii americani din Iran au fost avertizaţi să părăsească de urgenţă ţara. SUA ar elabora un plan de acţiune în eventualitatea răsturnării ayatollahului Khamenei. În acelaşi timp, NY Times publică imagini din satelit cu siturile din Iran. Mai multe facilităţi de rachete balistice ar fi început să fie reparate de regimul de la Teheran. "Nu este clar, în momentul unei intervenţii militare, cine ar veni după... Ziua de după este ceea ce preocupă. Exact tema gravă în legătură cu Rusia. În condiţiile unei dezordini care scapă de sub control, unde merge arma nucleară şi la cine?", a fost reacţia lui Cristian Diaconescu, în direct, la Antena 3 CNN.

"Contextul este unul dintre cele mai complicate din lume. Părţile din negocieri au transmis public un anume tip de semnal pozitiv echilibrat. Se pornise pe varianta unei negocieri legate de rachete balistice, despre sprijinul pe care Iranul îl dă unor miliţii din zonă. A rămas, se pare, în negociere, numai problema nucleară.

Evident că, în acest moment, se tatonează. Sunt foarte mulţi jucători direcţi sau indirecţi, de la cei care sunt interesaţi economic ca strâmtoarea Ormuz şi Golful Persic să nu fie blocate. Cea mai mare parte a tranzitului maritim pentru energie din această lume, în special a Chinei, trece prin acea zonă. Iar Iranul ameninţă Arabia Saudită şi Qatarul.

Israelul este extrem de îngrijorat de dezvoltarea componentei nucleare şi încearcă să facă demersurile cuvenite. Este atât de complicat contextul, încât ideea unei intervenţii militare ar fi de ultimă atitudine.

Situaţia internă e extremă din cauza represaliilor faţă de protestele din Iran. Nu este clar, în momentul unei intervenţii militare, cine ar veni după... Ziua de după este ceea ce preocupă. Exact tema gravă în legătură cu Rusia. În condiţiile unei dezordini care scapă de sub control, unde merge arma nucleară şi la cine?", a afirmat Cristian Diacomnescu la Antena 3 CNN.