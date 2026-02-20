Cu „acorduri uriașe” în joc, Trump readuce Rusia în circuitul economic

Vladimir Putin și Donald Trump. sursa foto: Getty

De când președintele Trump a preluat mandatul, în urmă cu mai bine de un an, Kremlinul a sugerat posibile investiții în fața liderului cunoscut pentru stilul său tranzacțional. Mesajul începe să aibă ecou în rândul investitorilor, scrie The New York Times.

După invazia Rusiei în Ucraina, Statele Unite și mare parte din Occident au întrerupt, în mare măsură, legăturile economice cu Moscova.

Însă, de când Donald Trump a revenit la putere, el a vorbit despre o „oportunitate extraordinară” pentru acorduri economice cu Rusia, în eventualitatea încheierii războiului, iar Kremlinul a fluturat în fața liderului american posibilitatea unor investiții majore.

Acum, un investitor din Texas, cu legături cu familia Trump, testează posibilitatea încheierii unor acorduri cu companii rusești, chiar dacă luptele din Ucraina continuă. Investitorul, Gentry Beach, a declarat că a semnat discret, toamna trecută, un acord cu una dintre cele mai mari companii energetice din Rusia pentru dezvoltarea gazelor naturale în Alaska.

Acordul lui Beach, despre care acesta insistă că este motivat exclusiv de interese de afaceri și nu de considerente politice, arată cum Trump începe să readucă Rusia în sfera economică occidentală, în condițiile în care există puține semnale că președintele Vladimir Putin ar fi pregătit să își oprească ofensiva din Ucraina, iar sancțiunile americane împotriva Rusiei rămân în vigoare.

Situația evidențiază, totodată, modul în care mesajele Kremlinului privind presupusele oportunități economice uriașe din Rusia – un consilier al lui Putin estimând săptămâna aceasta valoarea lor la un improbabil 14.000 de miliarde de dolari – încep să prindă contur în Statele Unite.

„Trump este un președinte tranzacțional”, a declarat Beach într-un interviu. „Nu cred că oamenii s-ar fi simțit la fel de confortabil să lucreze cu companii rusești în timpul administrației Biden cum se simt în timpul administrației Trump”.

Proiectul se află încă într-o fază incipientă și se confruntă cu obstacole majore, iar Beach a refuzat să dezvăluie detalii financiare. Compania rusă Novatek a precizat că „poartă într-adevăr negocieri privind potențiala utilizare” a tehnologiei sale pentru lichefierea gazelor naturale în nordul îndepărtat al Alaskăi, însă nu a confirmat oficial colaborarea cu Beach.

Acordul ar putea reprezenta primul caz cunoscut în care un investitor american formalizează o nouă inițiativă de afaceri cu o mare companie rusă, după ce Kremlinul a început, în urmă cu un an, să promoveze oportunități de investiții în relația cu administrația Trump. Per ansamblu, companiile americane au rămas profund sceptice față de reluarea afacerilor cu Rusia, iar administrația Trump a impus toamna trecută noi sancțiuni semnificative asupra industriei petroliere ruse.

Cu toate acestea, Trump, deși și-a exprimat ocazional frustrarea față de Vladimir Putin, a reluat adesea puncte de vedere apropiate de discursul Kremlinului, atât în ceea ce privește potențialul economic al Rusiei, cât și ideea că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar împiedica pacea. Săptămâna trecută, el a afirmat că Rusia „vrea să încheie un acord” pentru a pune capăt războiului și că „Zelenski va trebui să se miște”.

Beach a spus că și-a negociat acordul anul trecut, în cadrul unor întâlniri desfășurate la Dubai și în Europa, cu directorul executiv miliardar al Novatek, Leonid Mikhelson, care se află sub sancțiuni în Marea Britanie și Canada, dar nu și în Statele Unite sau Uniunea Europeană.

„Este timpul ca noi toți să lucrăm împreună”, a afirmat Beach, descriindu-se drept un „aducător de pace”.

Investitor în fonduri speculative și capital privat, Beach este prieten din facultate cu Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui, și a fost vicepreședinte financiar pentru inaugurarea lui Trump din 2017. Căutarea sa de acorduri de afaceri la nivel global după realegerea lui Trump a creat confuzie cu privire la legăturile sale cu administrația și a generat nemulțumirea lui Donald Trump Jr., potrivit relatărilor The Wall Street Journal din toamna trecută.

Într-o discuție cu The New York Times, săptămâna trecută, Beach a afirmat că relația cu Donald Trump Jr. nu a jucat niciun rol în acordul cu Novatek și a susținut că nu „face afaceri cu familia Trump sub nicio formă”. De asemenea, el a precizat că demersul său nu face parte din discuțiile oficiale SUA-Rusia conduse de Steve Witkoff, emisarul lui Trump pentru pace.

Totuși, Beach a declarat și că „acest proiect este cunoscut la cele mai înalte niveluri” atât la Moscova, cât și la Washington, adăugând că în curând va anunța numele directorilor care vor conduce proiectul.

În august anul trecut, la câteva zile după o întâlnire cu Trump în Alaska, Vladimir Putin a afirmat că „se discută cu partenerii americani” posibilitatea utilizării tehnologiei Novatek pentru producerea de gaze naturale lichefiate în Alaska. Secretarul de interne Doug Burgum declara, în octombrie, că investitori străini sunt interesați de exportul direct al gazelor din zona North Slope din Alaska.

Leonid Mikhelson, unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia, a păstrat un profil discret după invazia din 2022, dar anterior se întâlnea frecvent cu Putin, potrivit site-ului Kremlinului.

Novatek, companie cu legături strânse cu Kremlinul, dar care nu este controlată de stat, se află sub sancțiuni parțiale ale SUA, iar unele subsidiare sunt supuse unor restricții mai severe. Beach a afirmat că a putut urmări legal acest acord deoarece compania-mamă Novatek nu este complet sancționată de Statele Unite.

Kirill Dmitriev, emisarul economic al lui Putin, a propus o multitudine de potențiale acorduri interlocutorilor americani, inclusiv vânzarea comună de gaze către Europa și construirea unui tunel submarin între Rusia și Alaska.

După invazia Rusiei în Ucraina în 2022, numeroase companii americane s-au grăbit să își retragă afacerile din Rusia, pe fondul sancțiunilor occidentale tot mai dure și al presiunii politice.

Sub administrația Trump, această presiune s-a diminuat. Primăvara trecută, Trump a descris potențialul economic al Rusiei drept o „oportunitate extraordinară”. Cu toate acestea, el a subliniat că acorduri economice majore ar fi posibile doar după încetarea războiului din Ucraina.

În acest context, acordul lui Beach ar putea marca un moment de referință, mai ales în condițiile în care negocierile de pace privind Ucraina, mediate de SUA, se prelungesc. Beach a spus că nu a dorit să aștepte pentru a intra în negocieri cu Rusia, deoarece „cel care ajunge primul la oportunitate este, de obicei, cel care face banii”.

Majoritatea mediului corporativ american, care odinioară vedea Rusia ca pe o piață emergentă promițătoare, cu o clasă de mijloc în creștere, rămâne însă sceptic în privința revenirii în această țară, din cauza incertitudinilor politice și a câștigurilor limitate.

Ivan Grek, directorul programului privind Rusia de la George Washington University, a declarat că proiectul lui Beach ar putea fi un test timpuriu al realismului unor noi acorduri economice SUA-Rusia. El a observat, de asemenea, interes pentru extinderea afacerilor cu Rusia în domenii precum tehnologia medicală, farmaceutic și bunuri de consum.

„Gentry este un pionier în acest caz, dacă nu chiar singurul pionier”, a spus Grek, care a organizat discuții între oficiali, oameni de afaceri și academicieni privind politica economică față de Rusia.

Proiectul lui Beach ar aborda o problemă persistentă a industriei energetice americane: cum să valorifice cantitatea uriașă de gaze naturale produse în zona de tundră de pe coasta Arctică a Alaskăi, cunoscută sub numele de North Slope. Totuși, proiectul se confruntă cu obstacole majore, inclusiv atragerea unor companii energetice mari care să furnizeze gaz pentru dezvoltare.

De asemenea, ar putea intra în competiție cu planurile susținute de Trump pentru construirea unui gazoduct de aproximativ 1.300 de kilometri care să transporte gazul din North Slope către sudul Alaskăi, unde ar putea fi lichefiat și exportat. Beach susține însă că proiectul său ar fi complementar conductei.

Proiectul ar reproduce modelul dezvoltat de Novatek pentru transportul gazelor din Arctica rusă: transformarea acestora în gaze naturale lichefiate într-o uzină prefabricată și transportul ulterior cu nave spargătoare de gheață. Compania a precizat că climatul din Arctica Alaskăi este similar.

„Experții discută această oportunitate de mulți ani”, se arată în comunicatul Novatek. „Totuși, toate aranjamentele pot fi implementate doar cu sprijinul autorităților ruse și americane”.

Beach l-a descris pe Mikhelson drept „foarte pro-american” și a spus că acordul prevede utilizarea unei uzine mobile de lichefiere a gazelor naturale aflată deja în construcție la fabrica Novatek din regiunea Murmansk, Rusia. El a adăugat că intenționează să folosească și nave transportatoare de GNL cu capacitate de spargere a gheții, construite în Coreea de Sud, pentru a livra gazul către piețele asiatice.

Beach a subliniat că urmărește proiectul Novatek dintr-o perspectivă „pur comercială”. Totuși, persoane cu experiență în afaceri în Rusia afirmă că reputația sa de apropiat al lui Trump ar putea reprezenta un avantaj semnificativ.

Paul Ostling, fost executiv Ernst & Young și membru în consilii de administrație ale unor companii ruse până la invazia din 2022, a spus că riscurile din Rusia sunt în prezent atât de mari încât doar persoane cu conexiuni politice solide au șanse reale de a intra pe piață.

„Este o diferență uriașă față de a spune că ușa este deschisă pentru afaceri obișnuite”, a concluzionat el.