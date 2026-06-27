Cum a contribuit Trump, fără să vrea, la îmbunătățirea relației dintre Meloni și Macron: „Dragă Giorgia”/„Emmanuel”

Premiera Italiei, Giorgia Meloni, alături de președintele francez Emmanuel Macron. Foto: Profimedia Images

Recentul război al declarațiilor dintre președintele american Donald Trump și premiera Italiei a dus la îmbunătățirea relației pe care Giorgia Meloni o avea cu președintele francez Emmanuel Macron, informează Politico. Cei doi s-au întâlnit recent la Antibes, pe Coasta de Azur, în sudul Franței. După schimburi de replici acide și o serie de neînțelegeri avute în ultimii ani, acum, Macron și Meloni sunt dispuși să „reîncălzească” relația bilaterală dintre Franța și Italia, arată France 24.

Până la afirmațiile făcute de Trump la adresa lui Meloni, șefa guvernului italian a avut o relație extrem de rece cu președintele francez Emmanuel Macron. Până în luna ianuarie, Roma a preferat să prioritizeze relația cu Germania, în detrimentul Franței. De asemenea, Meloni l-a acuzat pe Macron de „neocolonialism în Africa”, iar Franța și Italia au avut neînțelegeri pe tema extrem de controversată a expulzării migranților în centre speciale în afara UE.

Astfel, Giorgia Meloni și Friedrich Merz au încercat să-l marginalizeze pe Macron și să se impună din postura de parteneri europeni care ar putea crea o „punte” cu administrația Donald Trump.

După ce SUA și Israelul au atacat Iranul, la finele lui februarie, această dinamică a relațiilor s-a schimbat însă dramatic, arată Politico. În acest context, Italia a refuzat accesul bombardierelor americane la o bază NATO din Sicilia.

Giorgia Meloni a adoptat astfel o atitunde mai conflictuală la adresa lui Trump, care a culminat zilele trecute cu un război al declarațiilor care a dus la jignirea lui Meloni, de către președintele SUA.

Trump a insultat-o pe prim-ministra Italiei spunând că aceasta „l-a implorat” să facă o poză cu el și că a făcut-o, într-un final, „de milă”. Giorgia Meloni i-a transmis lui Donald Trump să „aibă grijă” de propria popularitate și să nu mai se îngrijoreze de a ei.

Acum, Meloni și-a îndreptat atenția către Franța. Ea s-a întâlnit cu Macron la summitul bilateral organizat pe Coasta de Azur, unde au fost parafate mai multe înțelegeri comune, pe teme economice, legate de energia nucleară sau domeniul aerospațial. La summit au participat peste 20 de miniștri din cele două țări.

La summitul de pe Coasta de Azur, tonul dintre Macron și Meloni a fost stabilit încă de le primele întâlniri, în care cei doi s-au gratulat cu termeni precum „Dragă Giorgia”, sau „Emmanuel”.

„Avem o relație caldă. Nu mai e una înghețată”, a spus președintele francez, care a zâmbit larg, când a fost întrebat de ziariști despre actuala relație pe care o are cu Meloni.

Italia și Franța își vor intensifica, de asemenea, cooperarea în domeniul apărării, după ce Parisul și Berlinul au renunțat la ceea ce era considerat cel mai important proiect european al industriei de apărare - avionul de luptă FCAS.

Acum, Parisul și-a îndreptat atenția către Roma: Franța și Italia au semnat un roadmap pentru cooperarea militară în perioada 2025-2031 și asigurarea securității la Marea Mediterană, precum și producerea de rachete interceptoare Aster realizate de firmele italiene și franceze. Valoarea schimburilor comerciale între Franța și Italia a crescut în 2025 la circa 112 miliarde de euro, cu 6% mai mult decât anul precedent.