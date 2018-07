Cum a fost schimbată biografia lui Meghan Markle după ce a devenit Ducesă de Sussex

Odată ce s-a măritat cu un prinț, a devenit imperativ ca fosta actriță să aibă o biografie. Așadar Casa Regală Britanică i-a și făcut rost de una, care, din păcate, omite adevărul pe alocuri și evidențiază doar ceea ce dă bine în fața publicului.

Publicat pe site-ul oficial al Ducesei de Sussex, CV-ul ei a omis un lucru definitoriu pentru fosta carieră a lui Meghan – rolul ei din serialul Suits, de fapt cea mai mare realizare profesională a ei.

Mulți dintre fanii fostei actrițe au fost siderați de această omisiune, portretizarea lui Rachel în Suits fiind considerată de aceștia cea mai lăudabilă realizare a fostei actrițe. După reacțiile deloc politicoase și prietenoase ale admiratorilor lui Meghan Markle, echipa de PR a Palatului Buckingham a adus modificările necesare.

„După Universitate, Majestatea Sa a lucrat ca actriță, ea apărând în film și televiziune”, scrie acum în biografia lui Meghan de pe site-ul oficial The Home of The Royal Family. „Cel mai cunoscut moment din cariera ei actoricească este rolul lui Rachel Zane, interpretat în serialul Suits, timp de șapte sezoane, adică peste 100 de episoade. În timp ce lucra la Suits, Ducesa s-a mutat la Toronto, Canada, unde era filmat serialul. Ea a devenit foarte familiarizată cu locul respectiv, Canada devenind a doua ei casă”, potrivit okmagazine.ro.