Cum arată spectaculoasele bijuterii ale Coroanei Franței care au furate de la Luvru. Jaful ridică întrebări despre securitatea muzeului

Cel mai spectaculos jaf petrecut la Muzeul Luvru de la dispariția „Mona Lisei” în 1911 a avut loc duminică. FOTO: Profimedia Images

Cel mai spectaculos jaf petrecut la Muzeul Luvru de la dispariția „Mona Lisei” în 1911 a avut loc duminică. Incidentul ridică întrebări serioase despre nivelul de securitate care protejează operele de patrimoniu francez, într-o perioadă în care acestea sunt din ce în ce mai des vizate de bande criminale, scrie BBC.

Potrivit noului ministru de interne al Franței, Laurent Nuñez, gruparea care a pătruns duminică dimineață în Galeria Apollo era, fără îndoială, una profesionistă. Hoții știau exact ce urmăresc, își pregătiseră lovitura în detaliu, au folosit o metodă simplă, dar eficientă, și au avut nevoie de cel mult șapte minute pentru a fura obiectele și a dispărea.

Le vol de la « broche reliquaire » d'Eugenie est notamment une catastrophe. Les diamants agencés en ailes de papillon sous le Second Empire par le joaillier Bapts sont les Mazarin no 17 et 18 (legs fait à Louis XIV par son ministre). Tandis que le gros diamant, au centre,…

Folosind un camion dotat cu o platformă elevatoare, de tipul celor utilizate la mutări, hoții au parcat pe strada din fața muzeului, s-au ridicat la etajul întâi și au folosit un disc abraziv pentru a tăia gratiile și a intra pe fereastră.

Ma photo (2010) de la couronne de l'impératrice Eugénie, épouse de Nap III (1855). 1254 diamants. Acquise par le Louvre en 1988 pour 1 Million € ...mais incapable de la protéger, un scandale d'Etat. Endommagée : par miracle, les pieds nickelés l'ont laissée tomber...

În interiorul galeriei bogat decorate, au mers direct către două vitrine ce conțineau ceea ce a mai rămas din bijuteriile coroanei franceze. Majoritatea bijuteriilor regale ale Franței au fost pierdute sau vândute după Revoluția din 1789, însă câteva piese au fost salvate ori răscumpărate ulterior. Multe dintre obiectele expuse, însă, datează din secolul al XIX-lea și sunt legate de cele două familii imperiale, a lui Napoleon Bonaparte și a nepotului său, Napoleon al III-lea.

Pearl tiara of Empress Eugénie (1853) featuring 212 natural pearls, Louvre, Paris.

Au fost furate opt bijuterii, inclusiv diademe, coliere, cercei și broșe

Acestea au aparținut împărătesei Marie-Louise, soția lui Napoleon; reginei Hortense a Olandei, cumnata sa; reginei Maria-Amalia, soția ultimului rege al Franței, Ludovic-Filip (domnie între 1830 și 1848); precum și împărătesei Eugenia, soția lui Napoleon al III-lea (domnie între 1852 și 1870).

Necklace and earrings of Empress Marie-Louise of Austria, 1810. Louvre.

O coroană a împărătesei Eugenia a fost, de asemenea, furată, dar a fost găsită avariată în apropierea muzeului, după ce hoții ar fi scăpat-o în timpul fugii.

The sapphire suite of Queen Marie Amélie de Bourbon.

The suite- a tiara, a necklace, a pair of earrings, a large brooch, and a pair of smaller cluster brooches, is on display with other pieces from the crown jewel collection in the Apollo Gallery at the Louvre Museum, Paris.

❤ pic.twitter.com/nklNzXgjNe — M (@M76945129) June 9, 2024

Într-un comunicat, Ministerul Culturii a precizat că alarmele au funcționat corect. Cinci angajați ai muzeului, aflați în galerie sau în apropiere, au urmat procedurile, alertând forțele de securitate și protejând vizitatorii. De asemenea, hoții au încercat să dea foc vehiculului folosit la jaf, însă au fost împiedicați de intervenția rapidă a unui membru al personalului.

The thieves smashed into Louvre Museum, cracked two high-security cases, and stole jewels once worn by queens and empresses, including the diadem of Queen Marie-Amélie and the emerald set of Empress Marie-Louise.

The damaged crown of Empress Eugénie has been recovered, but her…



The damaged crown of Empress Eugénie has been recovered, but her… pic.twitter.com/2TVK7Xjt0l — Culture Explorer (@CultureExploreX) October 19, 2025

Jaful a avut loc într-o galerie aflată la doar câțiva pași de unele dintre cele mai celebre picturi din lume – precum „Mona Lisa”. Totuși, grupările criminale care comandă astfel de furturi nu vizează tablouri faimoase, care nu ar putea fi niciodată expuse sau vândute pe piața neagră. Ele preferă obiecte ce pot fi transformate rapid în bani, iar bijuteriile sunt ținta ideală.

Indiferent de valoarea lor culturală și istorică, coroanele și diademele pot fi ușor desfăcute și vândute pe piese. Chiar și diamante celebre pot fi tăiate. Prețul final obținut nu va egala valoarea originalului.

Două furturi recente din muzee franceze puseseră în alertă deja autoritățile asupra îndrăznelii tot mai mari a bandelor. Un plan de securitate elaborat de Ministerul Culturii este implementat treptat în toată țara. „Suntem perfect conștienți că muzeele franceze sunt vulnerabile”, a spus Nuñez.

În septembrie, hoții au sustras aur brut – în formă minerală – din Muzeul de Istorie Naturală din Paris, în valoare de aproximativ 600.000 de euro, ușor de vândut pe piața neagră. În aceeași lună, porțelanuri evaluate la 6 milioane de euro au fost furate dintr-un muzeu din Limoges, oraș cândva celebru pentru ceramica sa. Este posibil ca furtul să fi fost comandat de un colecționar străin.

Luvru adăpostește mii de opere celebre în întreaga lume și un număr la fel de mare de obiecte mai puțin cunoscute, dar cu o valoare culturală majoră. În 230 de ani de existență, numărul furturilor a fost însă redus, datorită securității stricte.

Cea mai recentă dispariție a fost cea a unui peisaj pictat de Camille Corot în secolul al XIX-lea – „Le Chemin de Sèvres” –, furat în 1998 direct de pe perete, fără ca cineva să observe, și niciodată recuperat.

Cel mai faimos jaf rămâne însă cel din 1911, când „La Joconde”, cunoscută astăzi ca „Mona Lisa”, a fost furată. Autorul s-a ascuns în muzeu peste noapte, a scos pânza din ramă, a înfășurat-o în halatul său și a ieșit pe ușă cu ea sub braț. S-a dovedit ulterior că era un naționalist italian care dorea ca lucrarea să fie readusă în Italia. Tabloul a fost găsit în 1914 și returnat Luvrului.

Dacă anchetatorii de astăzi nu îi vor prinde rapid pe hoți, șansele de recuperare sunt minime.