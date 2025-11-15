Cum arată trenurile de mare viteză din Egipt, care circulă cu 250 km/h. Investiții de miliarde de dolari în “Canalul de Suez feroviar"

Orașele mari ale Egiptului, conectate prin trei magistrale de trenuri de mare viteză. FOTO: Siemens Mobility

Călătorii și mărfurile esențiale din Egipt ar putea circula în curând mai rapid datorită trenurilor de mare viteză dezvăluite recent de Siemens Mobility, potrivit CNN.

Noua versiune a trenului Velaro al companiei, capabilă de viteze de 250 de kilometri pe oră (155 mile pe oră), și-a făcut debutul public în Egipt la expoziția TransMEA 2025 din New Cairo, pe 9 noiembrie.

Patruzeci și unu dintre cele 489 de trenuri cu o capacitate de a străbate 2.000 de kilometri (1.200 de mile) vor fi utilizate pe rețeaua de mare viteză planificată, care va conecta orașele mari ale Egiptului pe trei linii. Rețeaua va fi accesibilă pentru aproape 90% din populație și va reduce timpii de călătorie cu până la 50%, potrivit Siemens. Proiectul a fost anunțat pentru prima dată în 2018 și este dezvoltat în parteneriat cu Arab Contractors și Orascom Construction.

Flota de trenuri a fost contruită în Germania

Flota de trenuri, care a fost proiectată și este construită în Germania, a fost optimizată pentru a rezista climatului deșertic aspru al Egiptului și dispune de sisteme avansate de filtrare și răcire pentru a combate nisipul, căldura și praful.

Tot pe 9 noiembrie, trenul regional Desiro de mare capacitate al companiei Siemens, cu o viteză maximă de 160 km/h, și-a încheiat prima călătorie în apropierea de un nou port la vest de Cairo.

Portul, cu o capacitate de depozitare pentru 260.000 de containere, are cinci linii feroviare și este o parte integrantă a Liniei Verzi, o rețea în construcție de 660 de kilometri (410 mile), supranumită „Canalul Suez feroviar”, care leagă Marea Roșie și Marea Mediterană. Acesta va conecta Ain Sokhna, la sud de Suez, cu Cairo, Alexandria și Marsa Matrouh de-a lungul coastei de nord a Egiptului. Potrivit Siemens, noua rețea feroviară de mare viteză va crește capacitatea de transport de marfă a Egiptului cu 46%.

Într-un comunicat de presă, viceprim-ministrul egiptean pentru dezvoltare industrială și ministrul transporturilor și industriei, locotenentul general-inginer Kamel El-Wazir, a descris prima călătorie a trenului Desiro drept un „moment definitoriu în strategia de modernizare a transporturilor din Egipt”.

„Acest proiect de tren de mare viteză va ajuta la redefinirea experienței pasagerilor, la reducerea timpilor de călătorie și la creșterea conectivității dintre orașe”, a adăugat el.

Planuri privind magistralele de trenuri de mare viteză africane

Rețeaua feroviară de mare viteză din Egipt nu va fi prima de pe continent. În 2018, Marocul a deschis prima linie de mare viteză din Africa, care leagă Tanger de Casablanca cu viteze de până la 320 km/h (200 mph).

Alte proiecte feroviare de mare viteză ar putea revoluționa infrastructura de transport a Africii.

Nigeria are în vedere construirea unei rețele de mare viteză de 4.000 de kilometri (2.485 mile) în valoare de 60 de miliarde de dolari, care să conecteze Lagos și Port Harcourt, construcția fiind condusă de De-Sadel Nigeria Limited și finanțarea fiind condusă de China Liancai Petroleum Investment Holdings Limited. Companiile au prezentat dovezile fondurilor în august, conform unui comunicat guvernamental. În același comunicat, Samuel Uko, CEO al De-Sadel, a declarat că prima secțiune de 1.700 de kilometri (1.056 mile) ar putea fi finalizată în doar trei ani.

Uniunea Africană are, de asemenea, ambiții pe termen lung în domeniul căilor ferate de mare viteză.

Rețeaua feroviară africană integrată de mare viteză, un proiect emblematic în cadrul Agendei 2063 a Uniunii Africane, și-a încheiat prima fază de implementare în 2023. Faza de 10 ani a implicat planificarea generală și studii privind cea mai bună modalitate de conectare a orașelor mari prin coridoare feroviare, precum și identificarea a 17 proiecte pilot.

Dacă va fi implementată cu succes, Uniunea Africană consideră că transportul feroviar de mare viteză ar putea reduce costurile de transport cu 40% și ar putea crește comerțul intra-african de la aproximativ 15% la peste 50% în deceniile următoare.