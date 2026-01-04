Cum au ajuns indienii care muncesc în Germania să câştige salarii medii mai mari cu 1.000 de euro faţă de angajaţii autohtoni

Cum au ajuns indienii care muncesc în Germania să câştige salarii medii mai mari. Sursa foto: Getty Images

Conform unui studiu preluat de Deutsche Welle, angajații indieni au devenit cel mai bine plătiți lucrători străini din Germania, câştigând salarii medii chiar şi cu 1.000 de euro mai mari faţă de angajaţii autohtoni. O astfel de situaţie se explică, în mare măsură, prin concentrarea indienilor pe roluri tehnice și academice.

Lucrătorii germani au câștigat un venit brut mediu de 4.177 de euro, cu peste 1.200 de euro mai puțin decât angajații indieni.

Nivelurile ridicate de salarizare în rândul lucrătorilor indieni au fost determinate în mare măsură de importanța lor în roluri tehnice și academice, potrivit autorilor studiului.

Studiul său a arătat că salariul mediu brut lunar pentru lucrătorii indieni a ajuns la 5.393 EUR în 2024, devansându-i pe cei austrieci cu 5.322 euro, pe cei americani cu 5.307 euro, dar și pe cei irlandezi cu 5.233 de euro.

Numărul indienilor care lucrează în profesii MINT - matematică, IT, științe naturale și tehnologie, inclusiv inginerie - a crescut de aproape nouă ori din 2012, ajungând la peste 32.800. Aproximativ o treime dintre lucrătorii indieni cu normă întreagă, cu vârste cuprinse între 25 și 44 de ani, sunt angajați în ocupații MINT.

Indienii aleg Germania pentru studii

Tendința a fost alimentată și de o creștere bruscă a numărului de studenți indieni din Germania. Mulți și-au finalizat studiile, au rămas și au contribuit la cercetare și inovare, cererile de brevet care implică inventatori de origine indiană crescând de douăsprezece ori între 2000 și 2022.

„Fără imigrație calificată, creșterea economiei germane ar fi greu posibilă astăzi – în special în profesiile STEM și în ceea ce privește forța de inovare”, spune expertul IW, Axel Plünnecke. Imigrația calificată din India este „o poveste de succes deosebită”, a adăugat el.

Analiza a acoperit naționalități cu peste 5.000 de angajați cu normă întreagă în Germania și s-a bazat pe date de la Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă.