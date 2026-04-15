Cum au schimbat propagandiștii lui Putin narativul, după înfrângerea lui Orban: „Pentru noi Ungaria n-a contat. Ungurii sunt ucraineni”

1 minut de citit Publicat la 12:41 15 Apr 2026 Modificat la 12:41 15 Apr 2026

Soloviov este unul dintre cei mai vocali propagandiști ai Kremlinului. Foto: Profimedia Images

Propaganda rusă schimbă discursul după înfrângerea lui Viktor Orban, unul dintre puținii aliați ai Rusiei în Europa. Cel mai cunoscut propagandist al Kremlinului, Vladimir Soloviov, spune despre Ungaria că „nu a contat niciodată cu adevărat pentru noi”.

„A votat 19 pachete de sancțiuni”, a amintit propagandistul rus Vladimir Soloviov, într-un monolog la un post de radio din Moscova. Soloviov a spus că este greu să afirmi că Ungaria este aliatul Rusiei sau ar simți vreo simpatie.

„Da, poate că am găsit politica lui Orban pragmatică și, personal, empatică, dar în același timp el a votat 19 pachete de sancțiuni”, a spus Soloviov.

„Ungaria nu a contat niciodată cu adevărat pentru noi”, „Ar trebui să uităm de Europa”, „Am fost mereu în război cu Ungaria”, „Ungurii sunt ucraineni!”, a mai spus propagandistul rus Soloviov,

"Hungary has never really mattered to us," "We should forget about Europe," "We’ve always been at war with Hungary," "Hungarians are Ukrainians!" - Russian propagandist Solovyev rolled out a new propaganda script. https://t.co/bRHHiADfT4 pic.twitter.com/e8sqsgt7cd — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 14, 2026

Rusia nu l-a felicitat pe Peter Magyar, liderul partidului Tisza, după victoria în alegerile parlamentare de duminică, din Ungaria.

„Nu transmitem felicitări țărilor neprietenoase, iar Ungaria este o țară neprietenoasă, deoarece susține sancțiunile care ne-au fost impuse de Occident”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Când a fost întrebat dacă asta înseamnă că „Moscova a fost prietenă exclusiv cu Viktor Orban”, nu cu Ungaria, Peskov a răspuns că „partea rusă a purtat un dialog” cu premierul populist.

În ultimele luni, Viktor Orban a reușit să blocheze sprijinul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina și noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.