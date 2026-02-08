Cum funcţionează "Cortina de fier digitală" a Kremlinului asupra cetăţenilor ruşi. VPN-urile, văzute "un portal total către iad"

Cum funcţionează "Cortina de fier digitală" a Kremlinului. FOTO: Getty Images

Într-o analiză realizată de Kiev Post, se arată cum limitează Kremlinul spațiul informațional şi își consolidează controlul asupra rețelelor sociale și asupra instrumentelor de comunicare folosite de cetățenii săi. Rusia a luat deja măsuri pentru a bloca accesul oamenilor la rețelele sociale tradiționale (de exemplu, Facebook și Instagram), a încetinit YouTube și a restricționat accesul la aplicaţiile de mesagerie și rețele de distribuire a conținutului, considerate neconforme cu legile sale de cenzură. De asemenea, își intensifică verificările şi asupra utilizării rețelelor private virtuale (VPN).

În Raportul său global din 2026, Human Rights Watch (HRW) descrie cum autoritățile ruse au început să restricționeze apelurile vocale prin intermediul aplicațiilor de mesagerie WhatsApp și Telegram, luând în considerare chiar și blocarea completă a aplicației de mesagerie a companiei Meta.

"Întreruperi" ale aplicaţiei WhatsApp

Agenția de știri rusă Meduza a relatat în august 2025 că statul va „restricționa parțial” apelurile către aplicațiile de mesagerie WhatsApp și Telegram „pentru a combate infractorii” și a recunoscut că utilizatorii aplicației din Rusia au început, aparent, „să se plângă de întreruperile serviciilor lor de mesagerie”.

Roskomnadzor, organul executiv al Rusiei pentru cenzura mass-media, a transmis că aceste aplicații de mesagerie „au devenit principalele servicii vocale folosite pentru a defrauda și a extorca bani și pentru a atrage cetățenii ruși în activități de sabotaj și terorism”.

Măsura a venit în urma unui proiect de lege din iulie 2025 care impune amenzi cetățenilor ruși obișnuiți pentru căutarea „intenționată” de conținut „extremist” pe Internet. În plus, Yekaterina Mizulina, șefa Ligii pentru Internet Sigur, subordonată Kremlinului, a numit VPN-urile „un portal total către iad”.

Internetul Rusiei, un "forum controlat de stat și izolat"

Limitând și mai mult conexiunea cetățenilor ruși la instrumentele de comunicare occidentale, HRW a citat într-un articol din iulie 2025 estimări conform cărora aproximativ jumătate din populația țării „nu știe cum să utilizeze un VPN” și „are acces doar la site-uri web și servicii online care nu sunt încă blocate de guvernul rus”.

Schimbările din Rusia vin în urma a ceea ce HRW numește „o politică de stat meticuloasă și de lungă durată, menită să transforme secțiunea de internet a Rusiei într-un forum controlat de stat și izolat”. Se adaugă că teritoriile ucrainene ocupate de Rusia înainte și după invazia la scară largă a Rusiei din februarie 2022 sunt, de asemenea, „supuse unei cenzuri online similare și unor perturbări ale internetului efectuate de autoritățile ruse”.

Rusia dă vina direct pe Ucraina pentru aceste închideri, Meduza declarând: „Numărul și amploarea închiderilor au început să crească în primăvara lui 2025, dar au escaladat în iunie, în urma Operațiunii Spiderweb a Ucrainei, în timpul căreia drone controlate de la distanță (folosind internetul mobil) au atacat aerodromuri strategice în adâncul Rusiei.”

Kremlinul controlează aplicaţia Max

Totuşi, guvernul Rusiei are nevoie și de aceleași instrumente pe care pare să le interzică. Pe măsură ce Rusia continuă să restricționeze accesul la serviciile de mesagerie occidentale, a lansat propria aplicație de mesagerie, Max - lansată în martie 2025 de VK, compania din spatele principalei rețele sociale din Rusia, VKontakte.

Agenția de știri rusă Verstka a declarat în august 2025 că „în cel puțin 57 de regiuni ale Rusiei, angajații și funcționarii din sectorul public sunt obligați să treacă la aplicația de mesagerie Max”. Organizația Reporteri fără Frontiere (RSF), cu sediul la Paris, a scris în noiembrie 2025 că „în teritoriile ocupate ale Ucrainei, aplicația de mesagerie Max a Kremlinului construiește o Cortină de Fier digitală”.

Rusia ar intercepta apelurile din afara ţării

Se pare că unii ucraineni cu prieteni sau rude în Rusia se confruntă cu bariere în menținerea contactului. Un cetățean ucrainean a declarat pentru Kiev Post: „Am o bunică în centrul Rusiei. Am încercat s-o sun de ziua eu, cu Viber, dar cred că FSB [Serviciul Federal de Securitate al Rusiei] a interceptat apelul.

Am întrebat cine era la telefon și am spus că vreau să vorbesc cu bunica mea, dar respondentul mi-a spus: «E ocupată» și chiar a încercat să-mi spună că era nepotul ei. Pur și simplu am închis.”

Rusia interceptează extensiv apelurile telefonice interne, traficul de internet și alte comunicații prin intermediul Sistemului său pentru Activități Operative de Investigație (SORM).

Potrivit companiei de informații privind amenințările Recorded Future, SORM „a evoluat de la interceptarea comunicațiilor fixe și mobile la monitorizarea traficului de internet, Wi-Fi și rețelelor sociale, cea mai recentă versiune (SORM-3) permițând colectarea și stocarea pe termen lung a metadatelor traficului și a abonaților într-o bază de date cu funcție de căutare”.