Cum funcționează Polymarket, piața de predicții unde se pariază milioane pe război și unde un grup anonim decide care e „adevărul”

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Mii de oameni pariază milioane de dolari pe război pe Polymarket, cea mai mare piață de predicții online din lume – de la armistițiul SUA-Iran la o posibilă invazie americană în Iran sau la căderea unor orașe ucrainene. O investigație The Guardian arată cum unii dintre acești jucători încearcă să influențeze cursul evenimentelor sau modul în care acestea sunt înregistrate, pentru a-și asigura câștigul.

„Horekunden” își pierdea rapid răbdarea.

Frustrarea lui era îndreptată împotriva Institute for the Study of War (ISW), un think tank american care produce zilnic o hartă a frontului din Ucraina.

Pentru Horekunden și alți jucători anonimi, harta era „o mizerie incoerentă, deconectată… ca pictura unui copil de cinci ani”. Așadar, nu le folosea la nimic în scopul lor: să stabilească rezultatul unui pariu pe piața online de predicții Polymarket.

Harta de care erau nemulțumiți reprezenta orașul Kostiantînivka, pe care trupele ucrainene îl țin de cinci luni sub bombardamente și roiuri de drone. Mii de civili încă mai locuiesc acolo.

În acest moment, peste 500.000 de dolari sunt pariați pe întrebarea dacă Rusia va captura Kostiantînivka în acest an. Pariurile vor fi decise atunci când ISW va publica o hartă în care Rusia controlează gara orașului.

Într-o economie online în plină expansiune, mii de oameni discută despre cum să profite de pe urma războiului. Pariază pe Ucraina. Au pariat pe armistițiul SUA-Iran – 280 de milioane de dolari în joc. Pariază pe întrebarea dacă SUA vor invada Iranul – 7,5 milioane de dolari mizați.

În grupuri găzduite de aplicația de mesagerie Discord, dezbat ce s-ar putea întâmpla.

„Lucrurile pot lua o întorsătură foarte proastă. S-ar putea să vină al Treilea Război Mondial”, a scris săptămâna aceasta un utilizator care avea bani pe întrebarea dacă SUA vor lovi terminalul petrolier de pe insula iraniană Kharg.

„Cât timp America obține uraniul Iranului, văd cum toată pacea de mai sus se poate concretiza”, a scris altul, care părea că pariază pe armistițiul de săptămâna aceasta.

Și, uneori, par să colaboreze pentru a influența cursul evenimentelor – sau, cel puțin, modul în care evenimentele sunt înregistrate. Criticii numesc asta imoral; senatorii americani au cerut ca Polymarket să fie reglementat.

Polymarket, în schimb, se vede pe sine drept o sursă de adevăr.

Acum câteva săptămâni, în contextul unor relatări potrivit cărora platforma ar fi găzduit pariuri ale unor persoane din interior pe atacuri ale SUA împotriva Iranului, Polymarket a publicat o „Notă privind piețele din Orientul Mijlociu”.

„După ce am discutat cu cei direct afectați de atacuri, care aveau zeci de întrebări, ne-am dat seama că piețele de predicții le pot oferi răspunsurile de care aveau nevoie în moduri pe care știrile TV și X nu o puteau face”, se arăta în mesaj.

Ascensiunea fulminantă a Polymarket

În iulie 2024, cu puțin timp înainte ca Donald Trump să fie reales în SUA, Polymarket raporta circa 400 de milioane de dolari tranzacționați total pe platformele sale în acel an.

Acum poate tranzacționa mai mult de atât într-o singură zi. Se autodescrie ca fiind o „piață de predicții” – o modalitate de a aduna date despre viitor, oferindu-i publicului posibilitatea de a paria pe ea.

Dar utilizatorii de mai mult timp spun că platforma seamănă tot mai mult cu un cazinou – unde totul, de la furia lui Trump la a doua venire a lui Iisus Hristos, poate fi monetizat. Așa că, acolo unde pot, jucătorii din acest „cazinou” puternic au început să încerce să modeleze lumea pentru a-și asigura un câștig.

Recent, jucători de pe Polymarket au amenințat un jurnalist israelian, cerându-i să își modifice articolul pentru a putea câștiga un pariu legat de întrebarea dacă Iranul a lovit Israelul într-o anumită zi. Experți spun că utilizatorii Polymarket ar putea manipula piețe mai largi, cu efecte care s-ar putea răsfrânge asupra unor instituții și fonduri de pensii.

Cât despre frontul ucrainean, după ce și-a vărsat frustrarea pe canalul de Discord în privința hărții ISW, Horekunden a decis să meargă mai departe. I-a cerut ajutorul unui alt utilizator, @tsybka, al cărui profil de pe X îl descrie drept un „trader din top 0,001%” pe platformă.

„Ai reușit să iei legătura cu ei o dată în trecut, așa că ți-aș fi recunoscător dacă ai putea încerca să le transmiți și asta”, a scris Horekunden.

„E o tâmpenie, nu vor asculta pe nimeni”, a răspuns @tsybka, care nu a răspuns unei solicitări din partea The Guardian.

„Oricum, harta asta e atât de incredibil de proastă”, a mai scris el. Apoi a decis să sune el însuși la ISW. „Din păcate, nu putem face nimic, pentru că toți ceilalți cartografi sunt prea ușor de mituit”.

ISW a insistat că „nu interacționează cu utilizatorii sau reprezentanții unor astfel de platforme”.

„Condamnăm cu fermitate și nu am consimțit niciodată la exploatarea produselor noastre pentru scopul revoltător de a paria pe război”, a declarat un purtător de cuvânt.

„Nimeni nu vrea să facă bani de pe urma războiului sau a morții oamenilor, dar…”

„Îmi place să joc la jocuri de noroc”, a spus Joseph Francia.

Acum, la începutul anilor '30, Francia număra cărțile la cazinou în timp ce studia economia la Berkeley și își petrecea weekendurile la Reno, în Nevada, jucând blackjack. Nu este, spune el, un jucător „YOLO” (you only live once) care caută adrenalina: îi place să parieze atunci când are un avantaj asupra cazinoului.

În perioada studenției, el și un prieten au decis să strângă date de pe mai multe site-uri de pariuri sportive offshore și să plaseze pariuri de arbitraj – adică să joace pe diferențele dintre cotele oferite de site-uri diferite.

„Dacă ai cote foarte bune pe Lakers pe un site și cote foarte bune pe Pacers pe alt site, poți să pariezi practic pe ambele echipe pe site-uri diferite și să faci profit garantat”, a spus el.

Acel proiect a fost o joacă de student în 2017. Dar în 2025 și-a amintit de el atunci când a fost concediat brusc din slujba sa cu normă întreagă, exact în momentul în care piețele de predicții luau avânt.

„Sunt o persoană spirituală, religioasă”, a spus el. „Cei mai seculari ar spune că această oportunitate e o coincidență. Dar în mintea mea m-am gândit: e un fel de semn. Hai să profit de el”.

Așa că Francia a lansat Prediction Hunt, un canal de Discord și o comunitate online unde mii de oameni se adună pentru a face schimb de sfaturi și idei despre cum să facă bani – și cum să parieze inteligent – pe Polymarket. The Guardian a petrecut aproximativ trei săptămâni pe acest canal de Discord.

Există alerte care urmăresc pariurile „fade”, în care încerci să mergi pe urmele banilor inteligenți: portofelele profitabile pariau „da” pe căderea regimului iranian până pe 30 aprilie, în timp ce portofelele neprofitabile pariau „nu”.

Există alerte care urmăresc potențiali insideri, ca să le poți copia pariurile: una dintre acestea pare să aibă o linie internă cu privire la deciziile Rezervei Federale americane privind dobânzile.

Și mai sunt și alertele de arbitraj, prin care îți poți garanta un profit jucând pe cotele diferitelor piețe. La începutul lui martie, una dintre aceste alerte semnala două seturi diferite de cote, între Polymarket și o altă piață de predicții online, Kalshi, pe întrebarea dacă Mojtaba Khamenei va fi următorul lider suprem al Iranului.

Iată cum ar funcționa: cumperi „da” pe Polymarket cu 33,6 cenți și „nu” pe Kalshi, o platformă rivală, cu 47 de cenți. Ai cheltui 80,6 cenți pe aceste două pariuri, dar unul dintre ele e garantat câștigător – fie Mojtaba Khamenei va fi numit succesor, fie nu. Câștigul pentru un pariu corect este de un dolar, ceea ce înseamnă că cei 19,4 cenți diferență sunt profit. Mizezi 1.000 de dolari și faci un profit de 194 de dolari.

„Astea sunt foarte delicate, pentru că eu cred că există într-adevăr o latură sinistră”, a spus Francia, întrebat despre pariurile pe război.

„Nimeni nu vrea să facă bani de pe urma războiului sau a morții oamenilor. Dar, în același timp, am auzit oameni spunând – ei bine, dacă ești în Ucraina sau într-o țară care trece printr-un război și prin distrugere, ești în ceața războiului, nu?

Nu știi ce e propagandă, ce e adevărat, ce e fals. Guvernul tău spune că totul e sigur pentru că chiar crede asta? Sau pentru că vrea să le insufle oamenilor încredere? Sunt întrebări legitime, iar Polymarket e un loc bun unde poți să cauți răspunsuri”, adaugă el.

Pariurile pe război sunt o „temă dificilă”, a spus Mike Kane, un alt utilizator al canalului. „Nu mai știu dacă era pe Kalshi sau pe Polymarket – aveau un pariu pe, știi tu, când vor fi trupe pe teren în Iran… Adică, sunt evenimente reale care urmează să se întâmple. Și au un impact asupra vieților noastre”.

The Guardian a discutat cu mai mulți alți utilizatori ai canalului de Discord. Un elev american de liceu a spus că joacă mai ales pe „piețele de mențiuni”, unde utilizatorii pariază de câte ori va spune o anumită expresie un personaj public într-un discurs – de exemplu, dacă Trump va spune sau nu cuvântul „ballroom”.

Era ușor să obții un avantaj pe această piață: elevul studia transcripturi ale unor discursuri anterioare, ale lui Trump și ale altora, pe YouTube. Până atunci câștigase 200 de dolari, a spus el, deși pierduse bani pe pariuri sportive.

Un altul, pe nume „Hacker666”, a spus că pariază în principal pe sport și a refuzat să dea mai multe detalii: „Nu dau informații personale… Din motive de confidențialitate, pentru că am primit deja mai multe amenințări din cauza averii mele”.

Un grup anonim care decide care e adevărul

În iulie 2024, Nate Silver s-a alăturat consiliului consultativ al Polymarket. Silver, cunoscut pentru predicția sa aproape perfectă, stat cu stat, a rezultatului alegerilor americane din 2012, era entuziasmat de această idee: a lăudat Polymarket și „rolul tot mai vital pe care îl joacă în a-i ajuta pe oameni să înțeleagă și să își planifice viitorul”.

În acel an, Polymarket a reușit acolo unde mediile sondajelor lui Silver au eșuat, prezicând cu acuratețe victoria lui Trump în alegerile prezidențiale din SUA din 2024.

Silver a sugerat că abilitatea Polymarket de a monetiza orice ar putea fi un lucru bun, permițând statisticienilor și publicului interesat să studieze, mult mai în profunzime, vâltoarea evenimentelor.

Platforma oferea o „sursă de date în timp real” pentru întrebări care, altfel, sunt „greu de cuantificat”, a spus el.

Piețele financiare cumpără ideea. În octombrie, Intercontinental Exchange, proprietarul Bursei din New York, a anunțat că va investi până la două miliarde de dolari în Polymarket – și că va începe în curând să distribuie analizele de sentiment ale Polymarket către investitori.

Goldman Sachs a citat cotele Polymarket privind conflictul SUA-Iran în buletinele sale informative, iar Nasdaq a cerut recent SEC să aprobe listarea unor opțiuni binare – pariuri de tip da/nu, similare cu cele de pe Polymarket – legate de indicele său.

Susținătorii spun că asta e spre binele tuturor. Sondajele dau greș, presa mainstream pierde firul. Piețele de predicții sunt „un «semnal de adevăr» care se mișcă mai repede decât sondajele, decât analiștii sau decât rapoartele oficiale”, a scris un editorialist Forbes.

„Cândva, canalele de știri erau cele care dădeau verdictul”, a spus Kane. „Aveau ultimul cuvânt în evenimentele majore. Genul «asta s-a întâmplat oficial pentru că au spus-o CNN și Fox News». Dar, datorită Polymarket, există un nou semnal”.

Dar dacă Polymarket poate mișca piețe mai mari, asta deschide calea unor scenarii sumbre. În primul rând, există posibilitatea ca jucătorii de pe Polymarket să poată manipula piețe cu mult mai mari. Multe dintre fondurile de pariuri de pe platformă au doar câțiva participanți, ceea ce înseamnă că sume mici, plasate strategic, ar putea schimba cotele oferite de Polymarket pentru un anumit eveniment.

Partajarea datelor de către platformă „deschide calea unei oportunități de manipulare a piețelor financiare prin distorsionarea cotelor de pe Polymarket”, crede Yash Kanoria, profesor la Columbia care lucrează în domeniul designului de piețe. Piețele mai mari ar putea urmări ceea ce ele cred că este o informație de tip insider sau un „semnal de adevăr” – de exemplu, că Rezerva Federală nu va modifica dobânzile.

Apoi, mai e și problema cui decide care este „adevărul” Polymarket atunci când rezultatul unui eveniment e contestat.

Luni, un utilizator anonim, „Harshad”, a întrebat pe un canal de Discord dacă „mai există vreo șansă” să își câștige pariul cu privire la întrebarea dacă forțele americane vor intra în Iran până la sfârșitul lui aprilie. Banii lui erau pe „nu”.

Dar Polymarket părea că rezolvă piața în favoarea lui „da”, după ce SUA au desfășurat în weekend o operațiune pentru recuperarea unui membru al echipajului al cărui avion fusese doborât într-o misiune deasupra Isfahanului.

„Vinde, frate”, i-a scris un utilizator.

„Eu tot cred că «SUA intră în Iran» înseamnă o invazie terestră oficială, ca în Venezuela”, a răspuns Harshad.

„Pentru asta există piața «invade»”, a spus un alt utilizator, referindu-se la un pariu separat pe întrebarea dacă SUA vor prelua controlul asupra unei părți din teritoriul iranian.

„Citește regulile”, a mai spus altul.

În acest moment, atunci când există un litigiu, piețele de pe Polymarket sunt soluționate de un grup anonim de oameni care dețin un token cripto numit UMA.

Este o modalitate neobișnuită de a decide ce s-a întâmplat. Unii utilizatori de mai mult timp ai platformei sugerează că ea expune platforma corupției. Persoane diferite dețin cantități diferite de UMA și, prin urmare, au putere de vot diferită.

Nu se știe cine sunt cei mai mari deținători de UMA și nici ce ar putea influența modul în care votează. Este perfect posibil ca persoanele care, în final, decid soarta unui pariu prin votul UMA să aibă ele însele sume mari mizate pe acel pariu.

„Conform protocolului, ar trebui să votezi corect”, a spus Ben Yorke, fost cercetător la Cointelegraph. „Dar UMA greșește tot timpul. Și au existat cazuri în care voturile au fost decise de unul sau doi deținători foarte mari de UMA.”

Deținătorii de UMA dau propriile lor verdicte cu privire la evenimente din lume. Există zeci de piețe contestate pe Polymarket, în care unii jucători nu sunt de acord cu alții cu privire la ceea ce s-a întâmplat cu adevărat – de exemplu, o rachetă interceptată se pune la categoria „atac”? O postare pe rețelele sociale a lui Trump contează drept o declarație formală de armistițiu?

Recent, deținătorii au decis, de exemplu, dacă forțele americane chiar au „intrat în Iran până pe 30 aprilie”. Au decis dacă se poate spune că SUA și Iranul au ajuns într-adevăr la un armistițiu săptămâna aceasta. Și au analizat dacă să plătească peste 600.000 de dolari după ce Israelul a confirmat că l-a ucis pe Muhammad Dawad, despre care se spune că era un expert în explozibili al Hamas, luni – săvârșind astfel o „acțiune militară împotriva Gazei” pe 6 aprilie.

Deocamdată, voturile lor afectează în mare parte doar dacă utilizatori anonimi precum Harshad și „neverLose” își încasează banii.

Dar, dacă Polymarket devine mai degrabă un „semnal de adevăr”, atunci oamenii care ar putea decide care este acel adevăr sunt un grup de persoane anonime care au ales să dețină cantități mari dintr-un token de criptomonedă – și care s-ar putea să aibă bani mizați pe acel rezultat.

Dacă acest lucru pare înfricoșător – și plin de potențial pentru corupție – unii se întreabă dacă e cu ceva mai rău decât regulile și opacitățile care guvernează piețele tradiționale.

„Pur și simplu, mi se pare că asta e întreaga piață, nu? Uită-te, de exemplu, la Nancy Pelosi și la portofoliile ei de acțiuni care performează mai bine decât orice – e foarte greu să spui unde se oprește insider trading-ul”, a spus Yorke. „Asta face ca piețele de predicții să fie cel puțin un pic mai clare, pentru că măcar poți să urmărești portofelele. La S&P 500, nimeni nu prea știe cine cumpără acțiuni”.

Intercontinental Exchange și Polymarket nu au oferit un punct de vedere pe această temă.