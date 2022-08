Cum se răzbună Rusia după ultimele explozii la bazele din Crimeea

Aparate rusești Suhoi Su-34 au lansat din spațiul aerian belarus au avariat un aerodrom și infrastructura adiacentă.

De asemenea, rușii au lansat rachete tactice de atac la sol Kh-59, au precizat oficiali ucraineni, citați de CNN.

Bombardamente rusești au fost, de asemenea, raportate în mai multe orașe, între care Sloviansk, Kramatorsk și Harkov.

Statul Major General al armatei ucrainene a anunțat că a respins atacuri rusești la Bohorodicine (regiunea Kramatorsk) și Spirne (regiunea Jîtomîr) în timp ce luptele continuau lângă Mazanivka (lângă Sloviansk) și Novodmîtrivka (în regiunea Herson).

Conform sursei citate, forțele Kievului continuă să reziste în orașul Bahmut din Donețk.

La Odesa, cel puțin patru oameni au fost răniți în orașul-port după atacul nocturn efectuat de ruși cu rachete.

Serghei Bratciuk, reprezentantul administrației militare ucrainene, a declarat că loviturile au distrus un centru recreațional și mai multe clădiri rezidențiale iar incendiul provocat de bombardamente s-a extins pe o suprafață de 600 de metri pătrați.

La Odesa, rușii au bombardat cu rachete anti-navă Kh-22 lansate de pe bombardiere strategice Tu-22M3, a precizat oficialul ucrainean.

Rusia a mai folosit în Ucraina rachete anti-navă împotriva țintelor de pe uscat, menționează CNN.

Valul de bombardamente rusești vine după exploziile raportate, marți, în Crimeea, la cel puțin două baze militare ale Rusiei.

⚖️?? on willful refusing distinction of civilian areas and military objectives.#Ukraine - 20220817 - #Odessa (#Odesa) - Reported around 11.57, video report by the local Ukrainian authorities on the aftermath 5 hours after a Russian airstrike. pic.twitter.com/cnz7Coc1nW