Cum se vede de la Bruxelles înfrângerea lui Viktor Orban: „Cu optimism. Nu o să mai avem un agent al Rusiei în mijlocul nostru”

Înfrângerea suferită de Viktor Orbán în alegerile de duminică din Ungaria a fost întâmpinată la Bruxelles cu optimism și speranță. „Nu o să mai avem un agent al Federației Ruse în mijlocul nostru”, a explicat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, la Antena 3 CNN. De asemenea, oficialii UE speră că rezultatul scrutinului din Ungaria reprezintă o înfrângere și pentru „curentul fals suveranist” care a prins avânt în mai multe țări europene. Totuși, atrage atenția Victor Negrescu, Péter Magyar, „un lider hotărât, cu tărie de caracter”, rămâne un conservator și vor exista în continuare chestiuni, precum aderarea Ucrainei la UE, în care Ungaria va rămâne „reticentă”.

Înfrângerea lui Viktor Orban va debloca o serie de decizii la nivel european, care afectează și România, a declarat Victor Negrescu la Antena 3 CNN.

„Pentru Uniunea Europeană alegerea lui Peter Magyar sau de fapt, înfrângerea a lui Victor Orban înseamnă că putem să vorbim de posibilitatea de a lua decizii mult mai ușor la nivel european, pentru că, din nefericire, Victor Orban a blocat foarte multe decizii, unele care erau inclusiv în interesul României.

De exemplu, Ungaria a blocat decizia privind începerea negocierilor pe clustere pentru aderarea la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova și de asemenea au blocat o serie de decizii pe zona de energie care ar fi ajutat România să aibă acces la fonduri europene suplimentare și la interconectări mai bune cu piața comună energetică europeană și automat scăderea prețurilor la energie”, a spus vicepreședintele Parlamentului European.

Oficialul european a adăugat, de asemenea, că înfrângerea Fidesz restabilește încrederea la Bruxelles, deoarece nu va mai exista „un agent al Federației Ruse” la discuțiile confidențiale care au loc între liderii europeni.

„Înseamnă pentru Europa posibilitatea să fie mai unită, să nu mai avem disensiuni, și trebuie să recunoaștem, dacă e să ne raportăm la ultimele informații apărute în spațiul public, nu o să mai avem un agent al Federației Ruse mijlocul nostru, pentru că, din nefericire, ați observat și dumneavoastră, au apărut relatări foarte clare cu privire la conversațiile unor oficiali de rang înalți, membri ai partidului Fidesz, care dialogau direct cu reprezentanții Federației Ruse și comunicau acolo ceea ce discutăm noi la nivel european, ceea ce automat creat neîncredere și imposibilitatea luării unor decizii clare cu privire la Europa.

Așa că e privită cu optimism acel moment electoral. Prezența mare la vot, de asemenea reprezintă un semn de optimism”, a explicat vicepreședintele PE.

Întrebat ce impresie i-a făcut Peter Magyar, care este și europarlamentar, Victor Negrescu a subliniat că este un conservator cu tărie de caracter.

„Peter Magyar este un om hotărât, cu o viziune clar conservatoare. Totuși, vine din Fidesz și a creat într-un timp foarte scurt un partid politic supus, trebuie să spunem, atacurilor permanente, adică tărie de caracter, aș zice specială pe care o are Peter Magyar și de aici el a reușit să combată întreaga mașinărie politică creată de Fidesz, care de 16 ani controla Ungaria.

Și da, a reușit chiar să prezinte spațiul public o serie de cazuri de corupție care au adâncit neîncrederea în Victor Orban și partidului său. A fost un luptător. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Totodată, ați văzut și în declarația de astăzi, în continuare nu susține aderarea imediată a Ucrainei la Uniunea Europeană, are o privire reticentă sau conservatoare pe multe subiecte europene, însă sunt alte subiecte, de interes pentru cooperarea regională, unde Peter Magyar este clar un pro-european. Atragerea de bani europeni în Ungaria va ajuta inclusiv nord-estul României”, a spus Negrescu.

Victor Negrescu a atras atenția că urmează o perioadă de schimbări majore pentru Ungaria.

„Însă în același timp știți că Peter Magyar este și colegul meu în Parlamentul European, este un lider conservator. El a promis că va forma un guvern cu o reprezentativitate politică largă. Asta înseamnă că toate curentele publice ar trebui să se regăsească în viitorul guvern.

Au serie de provocări importante pe zona de fonduri europene, pe zona de reclădire juridică, pe zona de reclădire a încrederii în instituțiile statului. Inclusiv președintele din Ungaria s-ar putea să fie schimbat. Toate aceste decizii vor fi cruciale în perioada imediat următoare pentru a analiza și vedea dacă acest guvern pro-european va fi de succes, așa cum ne dorim noi toți.

Pentru că trebuie să recunoaștem că Ungaria a avut foarte multe de suferit, pentru că a avut aproximativ 20 de milioane de euro blocați la nivel european prin prisma corupției de la Budapesta. Deci, toate aceste lucruri ne reprezintă elemente care ne pot permite nouă să sperăm”, a spus europarlamentarul.

Vicepreședintele Parlamentului European a adăugat că înfrângerea lui Viktor Orban reprezintă o înfrângere și pentru curentul „fals suveranist” din mai multe țări, inclusiv pentru AUR.

„Eu cred totodată că înfrângerea lui Victor Orban reprezintă o înfrângere și pentru acest curent fals suveranist, inclusiv de la noi din țară, pentru că Victor Orban a susținut direct și deschis partidul AUR și pe George Simion la alegeri. Ați observat că Peter Magyar a spus foarte clar „Victor Orban a trădat Ungaria”, deci a trădat aș zice inclusiv tot ce înseamnă conceptul de suveranism, la fel cum la noi în țară, AUR, colaborând cu Fidesz, cu un partid extremist din Ungaria, a trădat valorile patriotismului pe care le revendică.

Eu sper ca acum să înceapă un val pro-european și ca această victorie să conducă la un trai mai bun pentru cetățenii din Ungaria, pentru că, din nefericire, au avut foarte mult de suferit, guvernarea a fost slabă, performanță economică, foarte, foarte slabă, probleme sociale reale. Asta înseamnă, de fapt, izolaționismul promovat de aceste partide suveraniste”, a conchis Negrescu.

După alegerile de duminică, partidul Tisza (condus de Peter Magyar) a obținut 138 din totalul de 199 de mandate în parlamentul de la Budapesta. Partidul Fidesz (condus de Viktor Orban) deține acum 55 de mandate, iar pe locul trei se situează Partidul Patria Noastră (de extremă dreapta), care a obținut 6 mandate.