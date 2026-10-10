Cum vede un diplomat american criza de la București: „Credeți că era mai ușor în '90? Uitați-vă câte ați realizat într-o generație”

Ambasadorul Daniel Fried. Foto: Atlantic Council

O figură legendară a diplomației americane, azi expert la Atlantic Council, ambasadorul Daniel Fried a acordat în exclusivitate un interviu Antena 3 CNN. Mesajele transmise de ambasadorul Fried sunt cruciale pentru România, el vorbește despre cum trebuie să relansăm în forță parteneriatul strategic Romania-SUA și face o evaluare a crizei politice de la București.

Radu Tudor: Domnule ambasador Fried, bine ați revenit la Antena 3 CNN România!

Daniel Fried: Vă mulțumesc pentru invitație.

Radu Tudor: România se află într-o situație dificilă, domnule ambasador Fried. Traversăm o criză politică. Nu avem un guvern legitim. Și toate acestea se întâmplă într-un moment în care au loc transformări importante în politica externă și în arhitectura de securitate, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Europa și Statele Unite. Cum vedeți această criză politică și problemele cu care se confruntă România?

Daniel Fried: România trece în prezent printr-o perioadă de turbulențe politice și nu este nici pe departe singura țară aflată într-o asemenea situație, spre exemplu Franţa. Sper să vedem formarea unei coaliții de guvernare și desemnarea unui prim-ministru în România.

Aveți deja un președinte, pe președintele Nicuşor Dan, o persoană solidă și respectată. El asigură continuitatea. Și cred că România va reuși să depășească aceste dificultăți politice.

Indiferent ce se va întâmpla, nu am nicio îndoială că România va rămâne un bastion al lumii libere și al securității europene. Iar acesta este subiectul pe care eu și colegii mei am venit să îl discutăm la București.

„Cred că retragerea trupelor americane din România a fost o greșeală”

Radu Tudor: Mulțumim Atlantic Council România pentru găzduirea acestui interviu. Sunteți unul dintre cei mai importanți experți în politica externă și de securitate a Statelor Unite și expert în cadrul Atlantic Council. Criza din România are loc într-un moment în care anumite inițiative ale Departamentului de Război vizează retragerea trupelor americane din Europa. România se află chiar aici, pe flancul estic, unde vedem și resimțim în fiecare zi agresiunile Rusiei: drone, rachete, atacuri în zona economică exclusivă din Marea Neagră, oameni răniți pe teritoriul României, care este teritoriu NATO. La ce ar trebui să ne așteptăm dacă Statele Unite și Departamentul de Război vor decide să retragă și mai mulți militari americani din România?

Daniel Fried: Aveți dreptate în privința amenințării la adresa României şi a NATO. România nu este singură. Atacurile Rusiei, războiul din umbră pe care Rusia îl poartă împotriva Europei, continuă și se intensifică. Polonia, Germania, statele baltice – toate se confruntă cu această amenințare. Mai mult, NATO recunoaște faptul că România nu este singură.

Peste trei zile, generalul Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, SACEUR, va susține la Varșovia un discurs despre strategia NATO pentru obținerea victoriei. Despre modul în care NATO poate învinge agresiunea rusă și despre cum putem gestiona această amenințare.

Acum, ați menționat retragerea trupelor americane. Cred că retragerea trupelor americane din România a fost o greșeală. Punct.

Nu am de gând să apăr această decizie. Pentru mine, nu are niciun sens. În prezent, Statele Unite desfășoară ceea ce se numește o evaluare a dispunerii forțelor militare. Statele Unite au dreptate atunci când spun că europenii trebuie să facă mai mult pentru propria apărare. Au câștigat această dezbatere. România, Polonia și Germania acceptă acest lucru. NATO, în ansamblul său, acceptă acest lucru.

Prin urmare, Statele Unite ar trebui, ca să spun așa, să considere acest obiectiv atins.

Iar dispunerea forțelor noastre, a forțelor americane în Europa, ar trebui să se bazeze pe amenințarea reală reprezentată de Rusia și pe realitatea capacităților europene de apărare aflate în creștere. Nu ar trebui să retragem trupe fără să ținem cont de amenințarea existentă.

Asta nu ajută pe nimeni. Așadar, sunt de acord cu dumneavoastră. Acestea fiind spuse, și după ce am afirmat că nu sunt de acord cu retragerea americană din România, vă spun: continuați să insistați!

Polonezii au făcut acest lucru cu succes la Washington. Nu știu dacă vor reuși să obțină un acord privind staționarea permanentă a forțelor americane în Polonia, dar este posibil. România poate prezenta aceleași argumente și cred că ar trebui să o facă.

Administrația Trump este, cum să formulez diplomatic, nu întotdeauna consecventă. Dar răspunde adesea favorabil argumentelor bine construite, mai ales atunci când sunt prezentate prin canalele potrivite.

România poate face acest lucru. Iar atunci când își va susține cauza, România va beneficia de sprijinul prietenilor săi.

Nu pentru că noi, prietenii României, ne gândim doar la interesele românești, ci pentru că interesele americane sunt servite atunci când România este puternică, sigură și prosperă.

Aceasta nu este doar o teorie. Este experiența ultimilor 35 de ani.

Așadar, România are prieteni: republicani, democrați și oameni neafiliați politic, precum noi, cei de la Atlantic Council. Și unul dintre lucrurile pe care le-am spus oficialilor români ieri și astăzi este următorul: Prezentați-vă argumentele și nu veți fi singuri. Continuați să insistați!

Mai mult, administrația Trump nu este singurul actor care contează. Congresul Statelor Unite sprijină în mod clar prezența trupelor americane în Europa. Atât republicanii, cât și democrații susțin acest lucru, cu majorități solide. Așadar, România are prieteni.

Continuați să vă susțineți cauza!

„Germanii, atunci când vorbesc despre ruși, sună acum ca românii”

Radu Tudor: Domnule ambasador Fried, ați menționat că generalul Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate, va susține în zilele următoare un discurs foarte important la Varșovia. Ce credeți că va spune? Care va fi abordarea sa în privința războiului Rusiei împotriva Ucrainei și a agresiunii hibride rusești împotriva statelor NATO? La ce ar trebui să ne așteptăm?

Daniel Fried: Ei bine, nu vreau să fac previziuni în legătură cu discursul, pentru că încă nu l-am ascultat. Dar faptul că merge la Varșovia pentru a vorbi despre modul în care trebuie gestionată agresiunea rusă este un lucru bun. Înseamnă că noi, americanii, și comandantul suprem al forțelor aliate nu ne mai amăgim în privința rușilor.

Și probabil că românii se gândesc acum: „V-am spus noi!” Iar românii au dreptate. Ne-ați avertizat. Unii dintre noi v-am crezut de la bun început.

Dar acum sunt tot mai mulți americani care spun: „Stați puțin! Românii, polonezii și balticii au avut dreptate tot timpul.”

Și mai încurajator este un alt lucru. Germanii, atunci când vorbesc despre ruși, sună acum ca românii.

Adică vorbesc despre amenințarea activă reprezentată de Rusia, în loc să caute scuze pentru acțiunile sale. Aceasta este o evoluție foarte importantă și pozitivă.

Înseamnă că începe să se contureze un consens între aliați privind necesitatea de a ne apăra activ și eficient împotriva agresiunii rusești, sub toate formele și la toate nivelurile sale.

Radu Tudor: Această evoluție și această situație tensionată din NATO, din relația dintre Europa și Statele Unite, de pe flancul estic, din Franța și Germania, așa cum ați menționat, au loc cu trei săptămâni înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite. Ce schimbări ar putea aduce aceste alegeri în politica externă americană și în angajamentul Statelor Unite față de NATO și Europa, dacă vor exista asemenea schimbări?

Daniel Fried: Ei bine, este dificil să anticipăm rezultatele alegerilor. Dar să presupunem că democrații câștigă controlul Camerei Reprezentanților, iar în Senat raportul de forțe rămâne foarte echilibrat.

Pentru mine, întrebarea în materie de politică externă nu este care partid câștigă, ci dacă există în Congres o coaliție funcțională care susține lumea liberă. Și cred că răspunsul este da. Ca dovadă, invoc votul din Congres asupra legii privind sancțiunile împotriva Rusiei, promovate de Lindsey Graham, care a fost adoptată cu o majoritate covârșitoare.

Câți au fost? 86 de senatori? Iar în Camera Reprezentanților a trecut cu o diferență de peste 100 de voturi. Acest lucru ne arată că există o coaliție funcțională, favorabilă lumii libere și Ucrainei, care va supraviețui alegerilor.

Desigur, alegerile vor însemna că unii dintre republicanii de orientare reaganiană nu se vor mai regăsi în Congres. Dar mulți dintre ei vor rămâne.

Și există numeroși democrați preocupați de securitatea națională, oameni care, ca să spun așa, l-au descoperit pe Harry Truman din ei.

Iar acesta este un lucru bun, nu-i așa? Ascultați, Atlantic Council nu se poziționează de partea republicanilor sau a democraților. Dar cu siguranță ne poziționăm de partea lumii libere.

Și vom lucra pentru a contribui la construirea unei coaliții bipartizane în sprijinul lumii libere, care să susțină NATO și rezistența împotriva imperialismului și agresiunii rusești. Așadar, există o bază pe care putem construi.

Uitați, am petrecut 40 de ani ca diplomat american. Nu mă interesează deloc pesimismul sau disperarea.

Mă interesează ceea ce facem într-o anumită situație, păstrând în același timp în vedere obiectivul spre care vrem să ne îndreptăm: consolidarea lumii libere. Dacă gândim astfel, sper că vom reuși să ajungem acolo.

„Uitați-vă cât de mult a realizat România într-o singură generație”

Radu Tudor: Bine ați revenit la București! Avem nevoie de terapia dumneavoastră mai mult ca oricând. Pentru că, în aceste zile, la București nu avem prea multe motive de optimism, având în vedere criza politică și tensiunile din NATO și dintre Europa și Statele Unite, dar...

Daniel Fried: Bine, bine, stați puțin! Lăsați-mă să vă opresc. Înțeleg pe deplin îngrijorările României. Am discutat cu români care mi le-au enumerat și toate sunt întemeiate, cu o singură excepție.

Ce credeți că ați realizat în ultimii 35 de ani? Credeți că era mai ușor în 1990?

Cu trupele sovietice aflate încă la vest de voi? Uitați-vă cât de mult a realizat România într-o singură generație.

Aveți probleme economice, dar nu mai sunteți o țară postcomunistă săracă și aflată într-o situație deplorabilă. Bucureștiul seamănă tot mai mult cu orașul european prosper care este pe cale să devină.

Și nu este vorba doar despre București. În întreaga țară, lucrurile merg înainte. Mediul de afaceri românesc este la un nivel cu totul diferit față de anii '90. Înțeleg preocupările. Înțeleg îngrijorările. Nu sunt lipsite de temei. Aveți adversari. Rușii sunt acolo. Înțeleg toate acestea.

Dar aveți o bază solidă pe care puteți construi. Și aveți deja un istoric de succese pe care vă puteți sprijini. Așadar, acel spirit care a adus România până aici trebuie să continue.

Repet, nu mă pronunț asupra coaliției care ar trebui să reușească sau asupra candidatului la funcția de prim-ministru care ar trebui să aibă succes. Nu este treaba mea, indiferent ce a spus un anumit ambasador american. Nu este treaba noastră. Noi nici nu înțelegem pe deplin și nici nu controlăm politica românească. Voi o faceți.

Dar noi, americanii, înțelegem nevoia de a apăra lumea liberă. Și le-aș spune românilor că aveți mult mai multe atuuri decât vă dați seama, poate.

„Nu priviți Washingtonul doar cu speranță sau cu teamă, ca pe un partener puternic. Lucrați cu Washingtonul”

Radu Tudor: Domnule ambasador Fried, ultima mea întrebare este următoarea: Mai putem să ne punem speranțele și rugăciunile în Washington?

Daniel Fried: Știți, în garanția păcii și securității noastre oferită de cel mai puternic aliat din NATO și de partenerul nostru strategic de aici din România. Înțeleg îngrijorările care stau în spatele acestei întrebări.

Așa că v-aș răspunde în două părți.

Pe termen scurt, lucrați cu oamenii buni din administrația Trump. Și există oameni buni acolo. Nu le voi spune numele, pentru că nu vreau să-i pun într-o situație delicată. Dar există oameni care au contribuit la organizarea cu succes a două summituri NATO consecutive.

Aveți prieteni. Lucrați cu ei. Și, pentru că este o administrație republicană, lucrați cu republicanii din Congres.

Mergeți la Washington. Reprezentanți ai statului român, români din mediul privat, învățați să folosiți mecanismele sistemului politic american.

Și țineți minte: dacă administrația Trump pare uneori haotică, ei bine, acel haos poate reprezenta o oportunitate.

Implicați-vă direct. Lucrați pentru rezolvarea problemelor. Începeți să priviți și pe termen mai lung. Trecem prin alegerile de la jumătatea mandatului.

Ne vom apropia de sfârșitul erei Trump. Ce urmează după aceea?

Cred că există forțe puternice favorabile lumii libere atât în Partidul Republican, cât și în Partidul Democrat. Începeți să lucrați cu ele, cu toată lumea.

Colaborați cu democrații preocupați de securitatea națională. Mergeți și la reprezentanții aripii de stânga a Partidului Democrat, pentru că unii dintre ei îl văd pe Putin drept ceea ce este, în esență: un dictator, un dictator agresiv.

Lucrați cu ei. Lucrați cu toți republicanii.

Așadar, nu priviți Washingtonul doar cu speranță sau cu teamă, ca pe un partener puternic. Lucrați cu Washingtonul!

Uitați, ați făcut asta în anii '90. A trebuit să o faceți, pentru că 90% din establishmentul oficial de la Washington se opunea extinderii NATO.

Știu acest lucru pentru că eu mă număram printre cei foarte puțini care își doreau extinderea. Românii au făcut un lobby intens la Washington.

Știți cu cine puteți vorbi despre cum se face asta cu succes?

Mergeți puțin mai încolo și vorbiți cu Mircea Geoană.

Din 1997 până în 2014, când am aderat la NATO, să spunem, mergea la Washington de zece ori pe an. A fost acolo ca ambasador, iar apoi a continuat să susțină cu insistență cauza noastră, cauza României.

Exact. Și știa cum să lucreze cu Washingtonul, cum să insiste, cum să facă lucrurile să funcționeze.

Așa că, dacă el a reușit, puteți reuși și voi, adică următoarea generație de lideri. Mergeți acolo și nu stați doar să așteptați. Căutați-vă prietenii americani.

Prezentați-vă argumentele. Pentru lumea lui Trump, România întruchipează toate valorile despre care aceștia spun că le apreciază.

Credeți în patriotism, în mândria națională, într-o cultură puternică, în valorile familiei. Este foarte bine.

Iar pentru democrați, voi credeți în lumea liberă, în alianța transatlantică. Și aceste valori sunt împărtășite și de majoritatea republicanilor.

Susțineți-vă cauza! Oameni ca mine, vechii voștri prieteni, cei de la Atlantic Council, și nu doar noi, continuăm să vă fim alături.

Prietenii României vă sunt în continuare prieteni. Noi toți, americanii care am lucrat cu România de-a lungul multor ani, pentru a ajunge de unde am plecat, dintr-o situație deloc bună, până unde ne aflăm astăzi, într-o situație mult mai bună, chiar dacă rușii vor să anuleze toate aceste progrese.

Suntem cu toții încă aici și vom continua să luptăm pentru cauza noastră comună.

Radu Tudor: Ambasador Dan Fried, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu și mulțumim Atlantic Council pentru sprijinul acordat României în fiecare zi.



Daniel Fried: Este o plăcere.