Curtea Constituțională din Bulgaria blochează aderarea țării la „Consiliul Păcii” al lui Donald Trump

Curtea Constituțională din Bulgaria a anulat decizia Parlamentului care impunea Guvernului să înceapă demersurile pentru aderarea țării la Consiliul Păcii al lui Donald Trump. FOTO: Getty Images

Curtea Constituțională din Bulgaria a anulat decizia Parlamentului care impunea Guvernului să înceapă demersurile pentru aderarea țării la Consiliul Păcii al lui Donald Trump, scrie Novinite.

Hotărârea a fost dată în dosarul constituțional nr. 7/2026, deschis la cererea Guvernului bulgar. Cazul a fost repartizat judecătoarei Galina Toneva, de la Curtea Constituțională.

În motivarea deciziei, Curtea a arătat că Parlamentul nu își poate extinde atribuțiile în domenii care aparțin altor puteri ale statului. Judecătorii au stabilit că Legislativul și-a depășit competențele atunci când a obligat Guvernul și Ministerul de Externe să ia măsuri care nu sunt prevăzute nici de Constituție, nici de legea privind tratatele internaționale ale Bulgariei.

Potrivit Curții, Parlamentul poate ratifica acorduri internaționale, dar nu poate obliga Guvernul să înceapă procedura de ratificare. Decizia dacă și când Bulgaria pornește un astfel de proces aparține exclusiv Guvernului.

Disputa a pornit de la un conflict politic și instituțional apărut la începutul acestui an între Parlament și Guvern.

Pe 13 martie 2026, Parlamentul bulgar a adoptat o decizie, publicată ulterior în Monitorul Oficial, prin care cerea Guvernului să facă pașii necesari pentru ca Bulgaria să devină membru fondator al noului Consiliu al Păcii, creat la inițiativa președintelui american Donald Trump.

Guvernul a refuzat să pună în aplicare decizia Parlamentului, susținând că aceasta reprezenta o intervenție neconstituțională în atribuțiile Executivului și ale Ministerului de Externe. Ulterior, Guvernul a sesizat Curtea Constituțională.

Curtea a dat acum dreptate Guvernului și a stabilit că numai Executivul poate decide dacă începe procedura pentru ratificarea unui acord internațional.

Decizia vine și în contxtul în care Consiliul Păcii al lui Donald Trump urmează să se reunească într-o stațiune din Cipru, pe 30 iunie, pentru „a-și ajusta strategia”, a declarat pentru Politico un oficial familiarizat cu discuțiile. Doi oficiali de rang înalt ai UE, implicați în pregătirile pentru reuniune, au confirmat, sub rezerva anonimatului, că întâlnirea va dura două sau trei zile. Obiectivul este „resetarea” strategiei, după ce „războiul din Iran a deturnat complet atenția în ultimele luni”, a declarat unul dintre oficiali.

La sfârșitul lunii trecute, FT relata că fondul oficial pentru Consiliul Păcii este gol, iar organizația rămâne blocată într-un vid juridic și politic. Donald Trump descrisese așa-zisul Consiliu al Păcii, drept „una dintre cele mai important organizații internaționale create vreodată”. Trump a vrut să extragă câte un miliard de dolari de la fiecare lider mondial care ar fi vrut să participe la această inițiativă.

Statele „membre” s-au angajat să ofere șapte miliarde de dolari pentru „pachetul de asistență” pentru Gaza, iar Trump însuși a promis încă zece miliarde din fonduri americane. După patru luni, însă, „pușculița” Consiliului Păcii rămânea goală, iar organizația nu a primit niciun cent de la donatorii săi. „Zero dolari au fost depozitați”, a spus una dintre sursele citate de FT.

În loc să folosească fondul administrat de Banca Mondială și susținut de ONU, Consiliul a primit donații doar direct în contul său JPMorgan, a spus purtătorul de cuvânt al organizației și o altă persoană familiarizată cu aranjamentele financiare ale acesteia.