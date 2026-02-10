Bulgaria acceptă invitația lui Donald Trump și se alătură „Consiliului Păcii”

2 minute de citit Publicat la 16:48 10 Feb 2026 Modificat la 16:48 10 Feb 2026

Guvernul demisionar al Bulgariei a făcut publică decizia prin care țara aderă la „Consiliul pentru Pace”, inițiativă lansată de președintele SUA, Donald Trump, se arată într-un comunicat de presă al Executivului, relatează BNT News.

Autoritățile precizează că hotărârea are o miză politică și a fost adoptată în unanimitate, în cadrul unei ședințe cu prezență fizică a membrilor Consiliului de Miniștri.

„Decizia are un caracter politic clar și a fost adoptată în unanimitate de membrii Consiliului de Miniștri, în cadrul unei ședințe cu prezență fizică. Ea reflectă înțelegerea Guvernului demisionar că actualul conflict din Orientul Mijlociu are consecințe pe termen lung asupra securității regionale și europene, inclusiv prin intensificarea fluxurilor migratorii nereglementate și a riscurilor asociate acestora”, au transmis oficialii bulgari.

Executivul explică faptul că aderarea la „Consiliul pentru Pace” trebuie înțeleasă ca un semnal politic prin care Bulgaria își exprimă disponibilitatea de a participa la inițiativele internaționale pentru calmarea conflictului și de găsire a unei soluții durabile pentru conflictul din Orientul Mijlociu.

„Bulgaria a acordat în mod constant prioritate luptei împotriva migrației ilegale și consideră stabilizarea regiunii Orientului Mijlociu drept un factor-cheie pentru contracararea eficientă a cauzelor profunde ale presiunii migratorii”, se arată în comunicatul cabinetului demisionar.

Potrivit Guvernului, Bulgaria sprijină a doua etapă a planului american de pace pentru Gaza, precum și Rezoluția 2803 a Consiliului de Securitate al ONU, adoptată în noiembrie 2025.

Documentul ONU salută înființarea unui „Consiliu pentru Pace” care să funcționeze ca administrație de tranziție și să coordoneze procesul de reconstrucție a Fâșiei Gaza, în conformitate cu Planul Cuprinzător de Pace.

Participarea activă a Bulgariei ar putea permite, susține Executivul, o contribuție „constructivă” la demersurile internaționale pentru o pace stabilă în regiune.

Guvernul subliniază însă că decizia nu produce, deocamdată, efecte juridice. Conform Constituției, aderarea trebuie ratificată de Adunarea Națională. Până la votul Parlamentului, hotărârea nu generează obligații concrete pentru Bulgaria și nu presupune implicarea în operațiuni sau activități specifice de menținere a păcii. De asemenea, „Consiliul pentru Pace” nu dobândește nicio formă de jurisdicție pe teritoriul bulgar.

Executivul mai precizează că a fost depusă o notificare oficială prin care se menționează că statutul nu va fi aplicat înainte de ratificare. În această etapă, Bulgaria poate participa în cadrul „Consiliului pentru Pace” doar cu drept de vot consultativ.

Prin semnarea documentului, Bulgaria are însă șansa de a figura printre statele fondatoare ale noii structuri. Decizia finală privind confirmarea instituțională a participării va reveni viitorului Parlament și viitorului Guvern, care vor rezulta în urma alegerilor parlamentare anticipate.