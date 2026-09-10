Cutremur cu magnitudine peste 4 în Liban, după ce Israelul a aruncat în aer dealul Ali Taher: "O ciupercă uriașă de foc spre cer"

1 minut de citit Publicat la 23:54 10 Sep 2026 Modificat la 00:06 11 Sep 2026

Explozia uriașă de pe dealul Ali al-Taher a fost văzută și s-a simțit la zeci de kilometri distanță. Foto: Captură X@ariel_oseran

Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 a fost înregistrat joi în sudul Libanului, scrie publicația L'Orient Today.

Aceasta citează Institutul de Geofizică al SUA (USGS) și menționează că au fost raportate explozii puternice, în contextul în care Israelul a anunțat că a efectuat operațiuni de amploare pe dealul Ali Taher, din sudul Libanului.

Acest obiectiv are o importanță strategică majoră, fiind situat la nord de râul Litani și în apropiere de orașul Nabatieh, la 600 de metri deasupra nivelului mării și la circa 15 kilometri de granița cu statul evreu.

I am 30 kilometers west of this explosion and it shook my building for many seconds. It felt like an earthquake. The Israelis have blown up Ali Taher hill. pic.twitter.com/tNyDgXU8jy — courtneybonneauimages (@cbonneauimages) September 10, 2026

Jurnaliștii AFP au relatat despre o explozie uriașă care a provocat trepidații, în timp ce Ministerul israelian al Apărării a difuzat imagini în care se vedeau mingi de foc uriașe ridicându-se spre cer.

"Mă aflu la 30 de kilometri vest de locul exploziei, iar aceasta a zguduit clădirea în care sunt timp de câteva secunde. S-a simțit ca un cutremur. Israelienii au aruncat în aer dealul Ali Taher", a notat pe X utilizatorul @cbonneauimages, care a redistribuit o imagine cu momentul deflagrației.

La rândul său, Ariel Oseran, corespondent principal pentru Orientul Mijlociu al canalului israelian i24news, a scris:

"Premierul Benjamin Netanyahu și ministrul Apărării, Israel Katz, confirmă că IDF, forțele israeliene de apărare, tocmai au distrus complexul subteran strategic al Hezbollah de pe creasta Ali Al-Taher, din sudul Libanului. Cei doi au avertizat că orice tentativă a Hezbollah de a ripostava primi un răspuns puternic".

Cei doi utilizatori X au postat același clip cu explozia iar, potrivit ziarului Israel Times, acesta a fost distribuit inițial pe rețelele sociale chiar de către IDF.