Cutremur de 5,9 în Afganistan: Cel puțin opt morți după ce o clădire s-a prăbușit în Kabul

I.C.
<1 minut de citit Publicat la 22:43 03 Apr 2026 Modificat la 22:43 03 Apr 2026
Opt persoane au fost ucise şi un copil a fost rănit vineri, după ce o clădire s-a prăbuşit la Kabul din cauza unui cutremur puternic, a anunţat Autoritatea Naţională de Management al Dezastrelor din Afganistan.

Un cutremur cu magnitudinea 5,9 a lovit vineri regiunea Hindu Kush din Afganistan, a anunţat şi Centrul German de Geoştiinţe (GFZ), potrivit Reuters și Agerpres.

Seismul a avut loc la o adâncime de 177 km, conform GFZ.

Cutremurul a fost resimţit puternic în capitala Pakistanului, Islamabad, la Kabul în Afganistan şi în capitala Indiei, New Delhi, potrivit Reuters.

Afganistanul, înconjurat de munţi înalţi, este predispus la o serie de dezastre naturale. Cutremurele sale sunt cele mai mortale din lume, ucigând în medie aproximativ 560 de oameni în fiecare an.

Un puternic cutremur cu magnitudinea de 6,3 care a avut loc în această ţară în luna noiembrie s-a soldat cu cel puţin 27 morţi şi a distrus sute de case.

