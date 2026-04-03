Cutremur de 5,9 în Afganistan: Cel puțin opt morți după ce o clădire s-a prăbușit în Kabul

<1 minut de citit Publicat la 22:43 03 Apr 2026 Modificat la 22:43 03 Apr 2026

Opt persoane au fost ucise şi un copil a fost rănit vineri, după ce o clădire s-a prăbuşit la Kabul din cauza unui cutremur puternic, a anunţat Autoritatea Naţională de Management al Dezastrelor din Afganistan.

Un cutremur cu magnitudinea 5,9 a lovit vineri regiunea Hindu Kush din Afganistan, a anunţat şi Centrul German de Geoştiinţe (GFZ), potrivit Reuters și Agerpres.

Seismul a avut loc la o adâncime de 177 km, conform GFZ.

Cutremurul a fost resimţit puternic în capitala Pakistanului, Islamabad, la Kabul în Afganistan şi în capitala Indiei, New Delhi, potrivit Reuters.

? BREAKING: #Earthquake Tremors Shake North India, Pakistan & Afghanistan

CCTV cameras captured the moment strong tremors rippled through buildings—showing just how intense the shaking was.

• Magnitude: 5.9

• Epicentre: Afghanistan

• Tremors Felt In: Delhi-NCR, Chandigarh,… pic.twitter.com/kmAI3cbiuK — Global Pulse (@movielover93582) April 3, 2026

Afganistanul, înconjurat de munţi înalţi, este predispus la o serie de dezastre naturale. Cutremurele sale sunt cele mai mortale din lume, ucigând în medie aproximativ 560 de oameni în fiecare an.

Un puternic cutremur cu magnitudinea de 6,3 care a avut loc în această ţară în luna noiembrie s-a soldat cu cel puţin 27 morţi şi a distrus sute de case.